500 mét vòng vây cuối, quân Nga nghe tiếng kêu tiếp viện bằng tiếng Anh

Sau khi thế giới bên ngoài xác nhận mục tiêu tấn công chung trong “cuộc tấn công mùa hè” của Quân đội Nga là thành phố Pokrovsk, tâm điểm của cuộc xung đột Nga-Ukraine một lần nữa quay trở lại chiến trường trung tâm Donetsk. Kể từ cuối tháng 7, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga đã tiến hành tổng tấn công vào "tuyến phòng thủ thứ ba" bên ngoài thành phố Pokrovsk. Theo thông tin chiến trương hàng ngày được Quân đội Ukraine công bố trên mạng xã hội, đã có báo cáo về một số lượng lớn các cuộc tấn công mật độ cao bằng UAV FPV và tên lửa hành trình Lancet của Nga vào thị trấn “tiền đồn” Grodivka, cách thành phố Pokrovsk 10 km về phía đông. Điều này là đủ chứng tỏ giai đoạn thứ hai của "cuộc tấn công mùa hè" của Quân đội Nga đã bắt đầu. Từ sáng 24/7 đến rạng sáng 25/7, Quân đội Nga lần đầu tiên tiếp tục tiến nhanh về phía tây theo hướng Progress, đồng thời liên tục cử các đội trinh sát vũ trang tiến sâu vào vành đai rừng phía tây làng Ivanivka để tấn công. Các vị trí chiến hào và điểm hỏa lực của Quân đội Ukraine đã được đánh dấu, UAV FPV và pháo binh được quân Nga sử dụng để phá hủy các công sự phòng thủ của Ukraine. Có thể nhận thấy rằng, hình thái chiến trường của Quân đội Nga theo hướng này là tương đối cố định. Thông thường, trước khi tiến hành tấn công mặt đất, Quân đội Nga sẽ tiến hành chuẩn bị hỏa lực pháo binh quy mô lớn vào các vị trí của Quân đội Ukraine trong vài ngày đến vài tuần. Trong khi UAV trinh sát liên tục bay trên đầu khu vực mục tiêu để trinh sát, sửa bắn. Sau khi “làm mềm” mục tiêu, Quân đội Nga sẽ áp dụng chiến thuật gồm nhiều tổ chiến đấu cấp trung đội tiến lên cùng lúc. Nếu bị UAV và pháo binh Ukraine chặn lại, quân Nga sẽ dừng lại, gọi phi pháo; sau đó tiếp tục vượt qua khu vực phòng ngự phía trước của Ukraine như bãi mìn và chiếm giữ đầu cầu. Sau đó thê đội 2 làm nhiệm vụ đột kích, xung phong đánh chiếm mục tiêu sẽ bước vào chiến đấu, dưới sự chi viện liên tục của pháo binh và UAV FPV. Sau khi hoàn thành đánh chiếm mục tiêu, quân Nga có thể rút lui hoặc tăng quân để chuyển sang phòng ngự, hoặc tiếp tục truy kích sâu hơn vào khu vực phòng thủ của Ukraine. Điều đáng chú ý là xét từ việc quân Nga đồng thời tiến về phía tây ở Procheres, Vovche, Lozuvatske và Yevgenivka, hoạt động của các đơn vị thiết giáp của Quân đội Nga thường xuyên trở nên “bất thường” theo hướng này. Có ngày, mũi xung kích của Nga tiến tới 3 km về phía tây, dọc theo tuyến đường sắt. Đáng chú ý trong số đó, ở phía nam làng Lozuvatske, do quân Nga tiến nhanh, vượt quá tốc độ rút lui của quân Ukraine, nên trên chiến trường xảy ra một cảnh tượng khó tin, đó là quân phòng ngự Ukraine bị quân Nga bao vây, ngay khi vừa rút về khu vực phòng thủ mới. Theo các phương tiện truyền thông thân Ukraine, Quân đội Nga đã tràn vào bên sườn các Tiểu đoàn 1 và 3 của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 31 từ cả hai phía của làng Lozuvatske. Đêm 24/7, phân đội bộ binh Ukraine cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, dưới sự bao phủ của bóng tối và nhờ đến sự dẫn đường của UAV trinh sát Ukraine. Kết quả là hai tiểu đoàn trên của Ukraine đã bị đánh thiệt hại nặng bởi sức mạnh vượt trội của quân Nga; quân Ukraine rút lui bị phục kích ở cả hai phía của lối đi, khiến ít nhất 100 quân Ukraine đã thiệt mạng và bị thương trong trận đánh này; nhưng có lẽ hàng trăm người khác vẫn vượt qua được. Có thể thấy từ diễn biến của trận đánh trên, so với một năm trước, quân Ukraine không còn khả năng tổ chức phản công quy mô lớn và hiệu quả trên chiến trường Donetsk. Do lực lượng thiết giáp Nga tấn công quá nhanh, nên quân Ukraine thậm chí không thể đảm bảo an ninh tạm thời cho hai bên sườn của khu vực phòng thủ. Trong trường hợp không có lực lượng hỗ trợ phòng thủ, tốc độ rút lui của Quân đội Ukraine thậm chí còn tăng nhanh hơn. Hãy lấy khu vực phòng thủ quân sự Ukraine theo hướng làng Ivanivka làm ví dụ. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 31 của Ukraine và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 nằm giữa Lozuvatske và Prokhress liên tục bị quân Nga đột phá, tuyến phòng thủ bị xé nát. Theo “chiến thuật chăn cừu” của Quân đội Nga, các khu vực phòng thủ chính của Ukraine thường xuyên bị bao vây. Sau khi quân Ukraine “lăn và bò” về những ngôi làng tiếp theo, họ phải đối mặt với những đợt tấn công liên tục bằng hỏa lực pháo binh vượt trội của quân Nga, rồi sau đó, họ lại phải tiếp tục rút lui. Lúc này, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở phía đông thành phố Pokrovsk đã rơi vào “vòng chết”. Dưới áp lực của quân Nga, Quân đội Ukraine chỉ có thể áp dụng chiến lược củng cố các lớp phòng thủ, không ngừng tìm cơ hội gây sát thương cho các phân đội bộ binh Nga, sau đó câu giờ cho lực lượng phòng thủ phía sau, hy vọng tiếp tục trì hoãn và làm chậm bước tiến của quân Nga, nhằm kéo thời gian Quân đội Nga vào thời kỳ mùa thu đông. Nói một cách đơn giản, đó là “trì hoãn và chờ đợi sự thay đổi”. Tuy nhiên, phía Ukraine có thể nghĩ tới điều gì thì Quân đội Nga cũng đã có thể nghĩ tới. Sức mạnh của Quân đội Ukraine vốn đã bị phân tán lại một lần nữa bị phân tán; hơn một nửa lực lượng cơ động của Quân đội Ukraine đã bị “nhốt” hoàn toàn ở chiến trường miền trung và miền nam Donetsk, dẫn đến lực lượng phòng thủ cục bộ không đủ. Do vậy tuyến phòng thủ có thể bị sụp đổ bất kỳ lúc nào. Chúng ta có thể thấy rằng, tất cả các vị trí hoạt động của Quân đội Nga trên toàn mặt trận, đều hoàn toàn tập trung xung quanh tuyến phòng thủ thứ ba của thành phố Pokrovsk, từ Vozdvizhenka ở phía tây bắc Avdiivka, xuống phía nam đến Konstantinivka ở thị trấn Marinka, với chính diện gần 43 km. Ở mặt trận này, Quân đội Nga có ít nhất 11 điểm tấn công. Các khu vực phòng thủ của Quân đội Ukraine không những bị cắt đứt, phân tán mà thậm chí còn bị quân Nga nhiều lần chọc thủng do sơ hở, khi Quân đội Ukraine thay đổi cách phòng thủ tại các “khớp nối” của khu vực phòng thủ. Hơn nữa, điều còn tồi tệ hơn đối với Quân đội Ukraine là họ không chỉ thiếu quân tại các điểm chốt chiến đấu, mà còn không có quân ở các thị trấn lớn và các cứ điểm hỗ trợ phòng thủ quan trọng. Kể từ ngày 25/7, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5 và 110 của Nga đã phát động một cuộc tấn công ác liệt vào góc tây bắc thị trấn Krasnogorovka. Tính đến tối ngày 25/7, Quân đội Nga đã bao vây một đại đội Ukraine từ cả hai phía đường Ulchia-Sedova và Đại lộ Tiến bộ. Khi quân Ukraine bị bao vây, chỉ còn lại 500 mét cuối cùng từ trận địa phòng ngự duy nhất ở vùng ngoại ô thị trấn. Vì vậy có thể khẳng định, Quân đội Ukraine đã mất quyền kiểm soát thị trấn Krasnogorovka. Điều đáng nói là khi Quân đội Ukraine dường như đã rút khỏi mặt trận này, những thông tin cuộc gọi vô tuyến bị đội trinh sát kỹ thuật của Nga chặn được bằng hệ thống tác chiến điện tử, cho thấy khu vực xung quanh đầy rẫy lính đánh thuê nước ngoài và họ đang kêu gọi tiếp viện bằng tiếng Anh. (Nguồn ảnh: cm.163, Forbes, ISW, Southfront.press).

