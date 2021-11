B-21 của Mỹ có khả năng vượt qua mọi hệ thống radar Trung Quốc?

Tư lệnh Không quân Mỹ Kendall, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với giới truyền thông, ông cho biết, Không quân Mỹ đã cố gắng hết sức để tìm kiếm nguồn tài trợ cho chương trình máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-21 Raider, xương sống của lực lượng răn đe hạt nhân trên không của Mỹ trong tương lai. Truyền thông Mỹ vào ngày 17/11 dẫn lời Tướng Kendall nhấn mạnh rằng, máy bay ném bom tàng hình B-21, không chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom hạt nhân và ném bom thông thường, mà còn hoạt động như một phương tiện chỉ huy trên không cho UAV. Với tính năng tàng hình cao, Tướng Kendall cho rằng, B-21 có thể triển khai các loại thủy lôi thông minh tiên tiến tới eo biển Đài Loan trong trường hợp xảy ra xung đột, “dưới mũi” của hệ thống phòng không S-400 và các hệ thống phòng không HQ của Trung Quốc. Tướng Kendall cũng cho biết, hiện Không quân Mỹ đang tiến hành nhiều chương trình mua sắm vũ khí tiên tiến cùng lúc, gây ra những khó khăn nghiêm trọng về kinh phí. Ông kêu gọi Quốc hội phê duyệt thêm ngân sách cho lực lượng Không quân. Để chứng minh tầm quan trọng của những loại vũ khí tiên tiến này của Không quân Mỹ, Tướng Kendall đã lấy mẫu máy bay ném bom tàng hình B-21 thế hệ mới làm ví dụ về khả năng của nó, khi có thể vượt qua tất cả các hệ thống phòng không hiện có của các đối thủ của Mỹ. Theo kế hoạch, Không quân Mỹ có kế hoạch mua ít nhất 100 máy bay ném bom B-21 mới, để thay thế các máy bay ném bom chiến lược B-2 và B-1B hiện đang được biên chế; đồng thời chủ trương mua tới 220 máy bay chiến đấu loại này. Theo các thông tin, có khả năng chương trình B-21 có thể thuyết phục Quốc hội phân bổ thêm kinh phí, do máy bay B-21 không chỉ có thể ra vào lãnh thổ đối phương, để thực hiện các nhiệm vụ ném bom mà không bị phát hiện; nó còn có thể hoạt động như một sở chỉ huy trên không cho các UAV. Theo thông tin, tướng Kendall không muốn B-21 hoạt động như một “tàu sân bay” để phóng UAV từ trên không; nhưng ông cho rằng, UAV sẽ thực hiện nhiệm vụ cùng với B-21 và B-21 sẽ nắm quyền chỉ huy số UAV này từ trên không và chúng đều sẽ cất cánh từ mặt đất. Tướng Kendall cho biết: “Nếu UAV được B-21 thả trên không, nó sẽ chiếm không gian và trọng tải quý giá. Nếu UAV cất cánh từ mặt đất với vũ khí, nó có thể tăng hỏa lực tổng thể của cả phi đội. Một chiếc B-21, có thể kiểm soát nhiều UAV tấn công đồng thời nhiều mục tiêu, trong phạm vi rộng lớn, áp đảo khả năng phản công của đối phương”. Đây chỉ là một trong những lý do mà Không quân Mỹ cung cấp kinh phí cho việc chế tạo nhiều máy bay B-21 hơn. Theo thông tin, một nhiệm vụ khác mà B-21 có thể thực hiện, đó là hoạt động như một phương tiện rải mìn vô hình, có thể âm thầm thả mìn thông minh từ độ cao lớn. Là một máy bay rải mìn tàng hình, B-21 có thể đến những nơi mà các máy bay khác không thể tới và thiết lập các bãi mìn gần lãnh thổ của kẻ thù hơn để phong tỏa hải quân của đối phương, đóng các cảng và đường thủy, thậm chí sử dụng các loại mìn thông minh hiện đại để phục kích, tấn công đối thủ một cách chính xác. Điều đáng chú ý là trong những năm gần đây, các máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ, thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận đặt mìn trên không quy mô lớn. Ví dụ, vào năm 2019, truyền thông Nga đã cảnh báo rằng, các máy bay ném bom của Mỹ đã tiếp cận biên giới Nga nhiều lần, và vào tháng 3 năm đó, nhiều khả năng chúng đang thực hành rải mìn từ trên không. Theo thông tin, các máy bay ném bom của Mỹ hiện được trang bị "mìn dẫn đường chính xác tầm xa, tấn công nhanh", có thể được gọi là vũ khí đặc biệt, để phong tỏa đường ra khơi của các tàu, từ các căn cứ hải quân của đối thủ. Loại mìn này hoạt động theo nguyên lý từ tính, áp suất nước và sóng âm; đồng thời có thể xác định mục tiêu tấn công dự định thông qua một loạt các chỉ số toàn diện bao gồm âm học, từ trường và các đặc điểm khác; đồng thời tránh được các phương pháp rà phá bom mìn thông thường. Vì loại mìn này dễ chế tạo, dễ triển khai nhưng lại cực kỳ khó tháo gỡ, nên cách tốt nhất để đối phó là phá hủy phương tiện triển khai trên không mang chúng trước khi thả. Truyền thông Nga thừa nhận, nếu quân đội Mỹ sử dụng máy bay ném bom tàng hình, để thực hiện việc rải mìn trên không, thì sẽ khó đối phó hơn rất nhiều. Tất nhiên, liệu B-21 có thể “bay tự do áp sát” mà không sợ hệ thống phòng không và radar chống tàng hình của Trung Quốc hay không như Bộ trưởng Không quân Mỹ tuyên bố là vấn đề khác. Nhưng dù sao, đây cũng là tin tức không “vui vẻ” gì cho lắm với Quân đội Trung Quốc. Nguồn ảnh: Pinterest.

