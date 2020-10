Azerbaijan "bẽ mặt" vì binh sĩ tháo chạy, để Armenia tóm sống xe tăng T-90S

Xung đột quân sự giữa hai nước Azerbaijan và Armenia xảy ra từ ngày 27/9 với cường độ cực kỳ khốc liệt, theo ước tính đã có hàng trăm binh sĩ của cả hai bên tử vong trên chiến trường. Hiện 2 nước vẫn không hề có dấu hiệu chịu ngồi vào bàn đàm phán mà liên tục điều thêm lực lượng leo thang căng thẳng, tình hình chiến sự càng ngày càng phức tạp. Ảnh: Binh sĩ Armenia tại khu vực biên giới vào ngày 29/9. Theo phía Armenia, sau 3 ngày giao chiến, nước này đã bắn cháy hơn 130 xe tăng - thiết giáp của đối phương Azerbaijan, trong đó chủ yếu là bởi các loại hỏa lực chống tăng mang vác. Dù phía Azerbaijan phủ nhận con số trên nhưng theo các hình ảnh được ghi nhận thì lực lượng thiết giáp của nước này đã phải chịu một tổn thất không hề nhỏ. Ảnh: Xe tăng T-72 của Azerbaijan bị Armenia bắn cháy khi đang hành tiến. Giữa tình hình lực lượng tăng - thiết giáp của Azerbaijan với chủ lực là các xe tăng T-72 Aslan nâng cấp đang phải chịu tổn thất cực kỳ nặng nề trên chiến trường, nhiều nhà phân tích quân sự đã tính toán rằng quân đội nước này sẽ nhanh chóng tung xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S vào trận để thay đổi cục diện chiến trường. Hiện nay Azerbaijan đang sở hữu khoảng 100 xe tăng loại này. Ảnh: Đội hình xe tăng T-90S của Azerbaijan trong một cuộc duyệt binh. Đúng như dự đoán, Azerbaijan đã chính thức điều động các xe tăng T-90S của mình ra biên giới nghênh chiến với đối phương. Tuy nhiên, sự ghi nhận tham chiến này của xe tăng Azerbaijan lại cực kỳ “bẽ mặt” đó là một tình huống bị quân Armenia bắt sống trên chiến trường, kíp xe bỏ khí tài chạy trốn không kịp tiêu hiểu. Ảnh: Chiếc T-90S của Azerbaijan bị bắt sống. Qua những hình ảnh được công bố, chiếc T-90S của Azerbaijan bị bắt còn khá nguyên vẹn, các miếng giáp phản ứng nổ Kontakt-5 quanh tháp pháo chưa hề được kích hoạt, không có dấu hiệu bị bắn bởi đạn chống tăng. Tuy nhiên một bên đèn nhiễu OTShU-1-7 ở bên trái xe đã bị thổi bay và tháp súng máy phòng không 12.7mm cũng đã bị cháy cho thấy xe đã bị kẻ địch tấn công tuy nhiên nhìn chung là nó vẫn còn có thể hoạt động được. Ảnh: Chiếc T-90S của Azerbaijan bỏ lại trên chiến trường. Có thể khi bị tấn công, kíp lái đã quên không đóng cửa nóc khiến cho áp lực nổ của viên đạn từ bên ngoài tràn vào xe dẫn đến kíp lái phải chạy ra ngoài hoặc do xe bị đối phương đánh úp quá bất ngờ khiến kíp lái hoảng sợ bỏ xe chạy trốn. Dẫu sao thì quân Armenia cũng tấn công vội vã khiến cho Azerbaijan không kịp tiêu hủy xe. Ảnh: Cận cảnh chiếc T-90S bị "bắt sống". Đây một lần nữa lại là bằng chứng cho thấy rằng binh lính Azerbaijan dù có ưu thế vượt trội về phương tiện kỹ thuật trên mặt đất so với Armenia nhưng tinh thần chiến đấu chưa cao, phối hợp tác chiến chưa chặt chẽ, để lọt khí tài cực kỳ quan trọng vào tay kẻ địch. Armenia từ đây có thể nghiên cứu sâu hơn về loại xe tăng T-90S hiện đại, từ đó rút kinh nghiệm tìm ra những cách khắc chế hiệu quả hơn. Ảnh: Các loại vật dụng trên xe tăng T-90S Azerbaijan bị tịch thu. Quân đội Azerbaijan hiện nay đang có trong biên chế khoảng 100 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S vốn là phiên bản xuất khẩu của T-90A nội địa Nga. Tuy nhiên bản T-90S của Azerbaijan có một số điểm cải tiến như việc sử dụng cặp đèn nhiễu hồng ngoại OTShU-1-7M nâng cấp có sức mạnh vượt trội hơn so với các loại cũ đang được lắp đặt trên T-90A, đồng thời có hệ thống điện tử mạnh mẽ hơn nhiều so với T-72 Aslan chủ lực mà Azerbaijan đang có trước đó. Có thể nói rằng, sự mất mát này là cực kỳ nghiêm trọng cho quân đội Azerbaijan khi để lọt loại vũ khí hiện đại của mình vào tay kẻ thù. Ảnh: Xe tăng T-90S của Azerbaijan. Bên cạnh xe tăng T-90S, Armenia còn thu giữ được nguyên vẹn cả một chiếc thiết giáp chở quân bánh lốp BTR-80A của Azerbaijan. Dù cho cả Armenia và Azerbaijan đều có biên chế BTR-80 tuy nhiên BTR-80A của Azerbaijan có sự nâng cấp vượt trội với việc thay thế tháp pháo cũ bằng moldun vũ khí mới, tăng cường đáng kể sức mạnh hỏa lực. Ảnh: Xe thiết giáp BTR-80A của Azerbaijan bị bắt sống. Đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận việc kíp lái T-90 bỏ xe tháo chạy. Trước đó vào năm 2016, một chiếc T-90A của Quân đội chính phủ Syria khi đang tác chiến đã bị bắn trúng bởi một quả tên lửa chống tăng TOW của phiến quân. Phát bắn chỉ làm hư hại nhẹ xe tăng nhưng do kíp lái vận hành kém, không đóng cửa nóc đã khiến cho áp lực vụ nổ bên ngoài tràn vào, khiến binh sĩ bên trong phải thoát ra ngoài và bỏ chạy, để lại chiếc chiến xe gần như nguyên vẹn. Rất may sau đó quân chính phủ Syria đã thu hồi được chiếc xe tăng này mà không bị kẻ địch tóm sống. Ảnh: Xe tăng T-90A của Syria bị tên lửa TOW tấn công. Video Giao tranh bùng phát giữa Armenia và Azerbaijan - Nguồn: HTV Tin tức

