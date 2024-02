Avdiivka nguy ngập, quân Nga tiến gần tấm bia ở trung tâm thành phố

Quân đội Nga tiếp tục tiến vào Avdiivka, bất chấp những tuyên bố lớn tiếng từ Tổng tư lệnh mới của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tướng Syrsky, về việc chuyển "lực lượng dự bị tinh nhuệ" đến giúp lực lượng đồn trú Avdiivka. Theo các phóng viên từ chiến trường, các đơn vị Ukraine tại Avdiivka không thể ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của các các đơn vị Nga. Hiện quân Nga đã kiểm soát bằng hỏa lực tất cả các đường cao tốc dẫn vào trong thành phố. Hiện quân Ukraine ra vào Avdiivka chỉ có thể đi bộ từ phía tây qua địa hình gồ ghề, thường là đầm lầy. Đồng thời, các nhóm tấn công của Nga đang tiến thận trọng vào thành phố; tuy nhiên trong ngày 14/2, họ đã chiếm thêm diện tích 2 km vuông. Các chỉ huy quân sự Nga thông tin rằng, vào khoảng 4 giờ rưỡi chiều hôm 14/2, quân Nga trong một cuộc tấn công thành công, đã chọc thủng trận địa phòng ngự của Ukraine, vốn ngày càng suy yếu do bị tổn thất nặng nề ở một số nơi bên sườn phía đông. Các đơn vị tấn công của quân Nga đã ở rất gần tấm bia Avdeevskaya, thuộc trung tâm thành phố. Vì vậy, quân Ukraine đồn trú ở Avdiivka gần như bị cắt thành hai phần. Đây cũng chính là tấm bia mà Tổng thống Zelensky đã từng chụp ảnh khi đến thăm Avdiivka và yêu cầu bảo vệ thành phố bằng bất cứ giá nào. Hôm 12/2, nhận được thông tin các mũi tấn công của quân Nga đã tiến tới Đại lộ Công nghiệp, nơi mà quân Ukraine gọi là “con đường sinh tử”; hiện tại đường tiếp tế và rút quân này đã bị cắt đứt về mặt vật lý. Hiện một đoạn đại lộ rộng lớn, nối với con đường O 0542 chạy từ phía tây vào thành phố, nằm ở lối vào trạm xăng và khu vực của kho ô tô gần đó, đã nằm trong tầm kiểm soát của quân Nga. Thông tin này được xác nhận bởi các nguồn tin Ukraine. Ngoài ra, trên mạng xuất hiện thông tin về việc quân Nga tiến tới nghĩa trang ở Pesochny; tuy nhiên, không thể xác nhận hay bác bỏ thông tin này, do thiếu sự kiểm chứng khách quan. Điều được biết chính xác hơn là Lữ đoàn 116 của Ukraine đã được rút khỏi Avdiivka. Trong tiểu khu Khimik, nơi trước đây đã tổ chức phòng thủ, chỉ còn lại một nhóm nhỏ gồm một số xe chiến đấu bộ binh và xe tăng. Các nguồn tin Ukraine cho biết, một số sĩ quan cao cấp của Quân đội Ukraine, đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Zelensky trong cuộc họp tại Bộ Tổng tham mưu Ukraine, để ra lệnh rút quân đồn trú khỏi Avdiivka, nhằm khỏi bị quân Nga đóng nắp “nồi hầm”. Các phóng viên chiến trường Nga và phương Tây đưa tin, quân Nga đang chuẩn bị một “nắm đấm bọc thép” để mở rộng cuộc đột phá vào trung tâm Avdiivka. Đây sẽ là đòn tấn công tổng lực cuối cùng đối với tàn dư của lực lượng đồn trú Ukraine ở trong thành phố. Trước nguy cơ bị bao vây, các nhóm quân Ukraine, gồm từ 10-15 người đang cố gắng thoát ra khỏi thành phố vào ban đêm. Có tới 30% quân số của Ukraine đã rời Avdiivka theo cách này. Nhưng cũng còn quá sớm để nói rằng, thành phố Avdiivka sẽ bị quân Nga tràn ngập trong thời gian vài ngày tới; bởi quân Ukraine đã cố thủ vững chắc, kể cả trong khu vực của Nhà máy luyện cốc, nơi quân Nga vẫn chưa thể đánh bật được quân Ukraine. Bất chấp tình hình nguy cấp của nhóm quân Ukraine ở Avdiivka, nhưng một số tướng lĩnh của Quân đội Ukraine không mất đi sự lạc quan về tình hình Avdiivka. Theo họ, lựa chọn duy nhất để giải tỏa sự phong tỏa của quân Nga là tấn công các đơn vị Nga đang ở bên sườn. Nếu nhìn vào bản đồ chiến sự ở Avdiivka, có thể thấy rõ quân Ukraine trong thành phố có rất ít cơ hội phản công, vì quân trong thành phố hiện đang bị quân Nga tấn công từ ba hướng cùng một lúc và có nguy cơ bị đóng vòng vây. Tuy nhiên, mệnh lệnh từ Kiev đã giao cho tân Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky, nhiệm vụ giữ Avdiivka bằng bất cứ giá nào. Chỉ trong trường hợp này, Kiev mới có thể tiếp tục kêu gọi phương Tây viện trợ. Ra lệnh như vậy thì dễ, nhưng thực hiện lại khó hơn nhiều. Các chuyên gia quân sự lưu ý rằng, lựa chọn duy nhất để giải tỏa sự bao vây Avdiivka là quân Ukraine tổ chức phản công từ hai bên sườn bắc và nam các đơn vị đang tiến công của Nga. Các cuộc phản công từ bên sườn này có thể được thực hiện bằng cách tấn công theo đội hình lớn từ khu vực các làng Stepovoe và Ocheretine. Theo tình báo Quân đội Nga, đây là nơi tập trung lớn lực lượng dự bị của quân Ukraine. Tuy nhiên, quân Ukraine không thể giữ bí mật việc tập trung lượng dự bị lớn và chỉ huy Quân đội Nga hoàn toàn hiểu ý định của các tướng lĩnh Ukraine. Đó là lý do tại sao pháo binh Nga hiện đang thực hiện các cuộc tấn công lớn vào các lực lượng dự bị mà có thể cố gắng tiến hành một cuộc phản công vào sườn các đơn vị Nga ở Avdiivka (Nguồn ảnh: Reuters, CNN, Sputnik).

