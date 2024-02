Avdiivka nguy kịch, Lữ đoàn Azov 3 được Tướng Syrsky tung vào trận

Quân đội Nga tiếp tục tăng cường độ tấn công vào thành phố Avdiivka, nằm gần vùng ngoại ô phía tây bắc thành phố Donetsk, nơi được coi là “thủ đô” của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR). Hành động cố thủ quân Ukraine tại Avdiivka ngày càng hỗn loạn; các nguồn tin Ukraine cho biết, một số sĩ quan của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, ngay cả khi Tổng thống Ukraine thay thế Tổng tư lệnh Zaluzhny bằng Tướng Syrsky, vẫn nhất quyết yêu cầu rút các đơn vị còn lại ra khỏi thành phố. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky vẫn kiên quyết giữ vững Avdiivka bằng bất cứ giá nào. Theo lệnh trực tiếp của Tổng thống, Tướng Syrsky chuyển lực lượng dự bị bổ sung, bao gồm cả các đơn vị “tinh nhuệ” từ những đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc, trong đó có Lữ đoàn Azov đến Avdiivka. Do các tuyến đường tiếp vận vào Avdiivka đã bị quân Nga phong tỏa, buộc quân Ukraine phải đưa quân vào trong thành phố vào ban đêm theo nhóm nhỏ. Hiện quân Nga đã chiếm một đoạn đường của Đại lộ Công nghiệp, tuyến đường tiếp tế chính của quân Ukraine vào thành phố. Như vậy sau 4 tháng tấn công không ngừng nghỉ, các đơn vị Ukraine ở Avdiivka gần như bị bao vây hoàn toàn; đặc biệt là khu vực kiên cố Zenit (căn cứ phòng không cũ), với “cổ lò hơi” không quá 800 mét, nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của quân Nga và quân Ukraine không thể thoát vây. Đồng thời, khu vực kiên cố nhất với quân Ukraine, đó là Nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka, bị cắt đứt về mặt vật lý khỏi phần phía nam của thành phố. Giao tranh hiện cũng đang diễn ra ở các khu dân cư trong thành phố. Hiện quân Nga đã cắt thành phố thành hai phần theo hướng phố Sapronov và Đại lộ Công nghiệp; về phía nam là khu dân cư. Có thông tin quân Nga đang phát triển hướng tấn công về phía bắc và đông bắc, cố gắng bao vây các đơn vị của Lữ đoàn Azov số 3 đang hỗ trợ sườn phía đông của khu vực trung tâm giải trí Tsarskaya Okhota. Tuy nhiên, quân Ukraine đã liên tục tổ chức phản công, mặc dù trong điều kiện thiếu hỏa lực chi viện. Vào hôm qua, một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Azov 3 đã thay thế các đơn vị mất khả năng chiến đấu của Lữ đoàn số 110 ở phía đông nam Nhà máy than cốc, để giữ vững vị trí ở ngã ba, giữa đường O0542-Orlovka-Lastochkino trong khu vực nhà hàng Brevno và xa hơn là về phía bắc khu vực Nhà máy kết cấu kim loại. Theo phân tích, có vẻ như lực lượng chủ lực Ukraine sẽ phản công từ phía bắc, dọc theo Đại lộ Công nghiệp qua khu vực mà quân Nga đã kiểm soát; nhằm đẩy quân Nga quay trở lại tuyến đường sắt, nhưng đã thất bại. Tận dụng điều kiện sương mù, các cuộc tấn công trước đó của quân Nga từ phía bắc theo đường chéo qua tuyến đường sắt vào ngày 10-11/2, khiến phía Ukraine không thể sử dụng UAV tự sát (FPV) để chi viện; trong khi hỏa lực pháo binh của quân Ukraine trong thành phố không còn đạn. Không quân Nga cũng tăng cường hoạt động, ném bom có điều khiển phá hủy các mục tiêu kiên cố của Ukraine cả ở phía trong và ngoài thành phố Avdiivka. Khu vực phía nam Avdiivka của Ukraine ngày hôm qua đã không nhận được quân tiếp viện nào, do vòng vây quân Nga đã xiết chặt. Truyền thông Nga cho biết, góp phần vào thành công của quân Nga ở Avdiivka không chỉ do hỏa lực pháo binh vượt trội, mà còn do không quân Nga tích cực hoạt động. Về phía Ukraine, hỏa lực pháo binh của họ trong thành phố thì không còn do hết đạn; còn từ ngoài thành phố thì phải bắn cầm chừng do thiếu đạn. Tại mọi địa điểm có sự tập trung của quân Ukraine, ngay lập tức một quả bom có sức công phá mạnh sẽ rơi gần như ngay lập tức. Có lẽ đây là cuộc tấn công vào thành phố đầu tiên của Quân đội Nga, với sự tham gia nhiều nhất của lực lượng không quân. Trong cả đêm lẫn sáng hôm nay, các cuộc tấn công lớn bằng pháo binh tầm xa và không quân nhằm vào các mục tiêu của quân Ukraine ở bên ngoài thành phố Avdiivka, đã được tiến hành vào tất cả các khu vực. Đặc biệt là các khu vực tập trung lực lượng dự bị của Ukraine. Có thông tin về sự xuất hiện và các vụ nổ tại trung tâm hậu cần của thành phố Pokrovsk, nằm ở phía tây bắc cách Avdiivka 60 km, nơi có nhiều tuyến đường cao tốc chạy qua. Tại đây Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang tập trung lực lượng để chi viện "giải tỏa" cho lực lượng đồn trú tại Avdiivka. Truyền thông Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị dọn đường cho công chúng Ukraine và phương Tây về việc mất quyền kiểm soát Avdiivka. Các thông tin xuất hiện như, thành phố “không có tầm quan trọng chiến lược”, giống như Soledar và Bakhmut trước đây, để tránh công chúng bị “sốc” khi quân Nga tràn ngập thành phố (Nguồn ảnh: Reuters, CNN, Topwar, Sputnik).

