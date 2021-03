Australia mua hàng nóng để "quản" Trung Quốc ở biển Đông

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển giữa quân đội Australia và Mỹ, "xứ sở chuột túi" sẽ mua một loạt máy bay không người lái MQ-4C Triton, với trang bị các bộ cảm biến tầm xa đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên biển. Được thiết kế để có thể nhanh chóng điều chỉnh độ cao, cùng các công nghệ đặc biệt khác như khử băng bám vào cánh máy bay, do loại máy bay không người lái này bay rất cao, ở độ cao khoảng hơn 15 km, theo các chuyên gia quân sự cho hay. Nhà sản xuất Northrop Grumman (Mỹ) cho biết, UAV MQ-4C Triton có khả năng trinh sát hơn 1 triệu dặm vuông (2.589.988,11 km vuông) mặt biển trong một phi vụ. Với thương vụ MQ-4C Triton, mối quan hệ đối tác quân sự Mỹ - Australia lâu đời tiếp tục phát triển, giúp hai bên mở rộng phạm vi trinh sát và dàn trải lực lượng trên vùng biển Thái Bình Dương. Điểm mấu chốt là Mỹ - Australia tích hợp UAV MQ-4C Triton, với máy bay tuần tra săn ngầm P-8 Poseidon, do hãng Boeing sản xuất, từ dòng Boeing 737 của Hải quân Mỹ để phối hợp tuần tra trên biển. Được trang bị ngư lôi và các bộ cảm biến tiên tiến, máy bay P-8 Poseidon có khả năng nhận được tín hiệu, dữ liệu cùng hình ảnh thu thập được từ camera của MQ-4C Triton truyền về. Quân đội Australia cũng đang sở hữu máy bay P-8 Poseidon. Bên cạnh đó, sự kết hợp với MQ-4C Triton còn giúp khắc phục điểm yếu của máy bay P-8 Poseidon. Cụ thể, một chiếc P-8 Poseidon có thể thu thập thông tin tình báo, hình ảnh và video quan trọng về hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc ở khu vực biển Đông. Tuy nhiên, chiếc P-8 Poseidon không thể có mặt ở mọi nơi vì có kích thước lớn, bay ở độ cao thấp hơn so với MQ-4C Triton nên có khả năng dễ bị phát hiện hoặc bị tấn công. Tập đoàn Northrop Grumman đã bắt đầu sản xuất chiếc MQ-4C Triton đầu tiên cho Australia, kể từ cuối năm 2020 trong khuôn khổ hợp đồng mua 6 chiếc với cấu hình tương tự như của Hải quân Mỹ. MQ-4C Triton sẽ là một loại vũ khí quan trọng, giúp tăng cường năng lực thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát của quân đội Australia, ông Terry van Haren, tùy viên không quân tại Đại sứ quán Australia ở Mỹ, cho biết. Trong khi đó, MQ-4C Triton có thể hoạt động ở độ cao hơn 15 km, có thể truyền dữ liệu theo thời gian thực cho chiếc P-8 Poseidon, từ đó báo hiệu cho những máy bay săn ngầm phụ hoặc tàu chiến trong khu vực. Kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), sự tích hợp giữa MQ-4C Triton và P-8 Poseidon tạo ra một hệ thống vũ khí phối hợp hiệu quả, có thể săn lùng những tàu ngầm Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay không người lái hiện đại nhất của Nga hiện tại, tuy nhiên chưa rõ bao giờ mới được xuất khẩu.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển giữa quân đội Australia và Mỹ, "xứ sở chuột túi" sẽ mua một loạt máy bay không người lái MQ-4C Triton, với trang bị các bộ cảm biến tầm xa đặc biệt, để thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên biển. Được thiết kế để có thể nhanh chóng điều chỉnh độ cao, cùng các công nghệ đặc biệt khác như khử băng bám vào cánh máy bay, do loại máy bay không người lái này bay rất cao, ở độ cao khoảng hơn 15 km, theo các chuyên gia quân sự cho hay. Nhà sản xuất Northrop Grumman (Mỹ) cho biết, UAV MQ-4C Triton có khả năng trinh sát hơn 1 triệu dặm vuông (2.589.988,11 km vuông) mặt biển trong một phi vụ. Với thương vụ MQ-4C Triton, mối quan hệ đối tác quân sự Mỹ - Australia lâu đời tiếp tục phát triển, giúp hai bên mở rộng phạm vi trinh sát và dàn trải lực lượng trên vùng biển Thái Bình Dương. Điểm mấu chốt là Mỹ - Australia tích hợp UAV MQ-4C Triton, với máy bay tuần tra săn ngầm P-8 Poseidon, do hãng Boeing sản xuất, từ dòng Boeing 737 của Hải quân Mỹ để phối hợp tuần tra trên biển. Được trang bị ngư lôi và các bộ cảm biến tiên tiến, máy bay P-8 Poseidon có khả năng nhận được tín hiệu, dữ liệu cùng hình ảnh thu thập được từ camera của MQ-4C Triton truyền về. Quân đội Australia cũng đang sở hữu máy bay P-8 Poseidon. Bên cạnh đó, sự kết hợp với MQ-4C Triton còn giúp khắc phục điểm yếu của máy bay P-8 Poseidon. Cụ thể, một chiếc P-8 Poseidon có thể thu thập thông tin tình báo, hình ảnh và video quan trọng về hoạt động xây dựng phi pháp của Trung Quốc ở khu vực biển Đông. Tuy nhiên, chiếc P-8 Poseidon không thể có mặt ở mọi nơi vì có kích thước lớn, bay ở độ cao thấp hơn so với MQ-4C Triton nên có khả năng dễ bị phát hiện hoặc bị tấn công. Tập đoàn Northrop Grumman đã bắt đầu sản xuất chiếc MQ-4C Triton đầu tiên cho Australia, kể từ cuối năm 2020 trong khuôn khổ hợp đồng mua 6 chiếc với cấu hình tương tự như của Hải quân Mỹ. MQ-4C Triton sẽ là một loại vũ khí quan trọng, giúp tăng cường năng lực thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát của quân đội Australia, ông Terry van Haren, tùy viên không quân tại Đại sứ quán Australia ở Mỹ, cho biết. Trong khi đó, MQ-4C Triton có thể hoạt động ở độ cao hơn 15 km, có thể truyền dữ liệu theo thời gian thực cho chiếc P-8 Poseidon, từ đó báo hiệu cho những máy bay săn ngầm phụ hoặc tàu chiến trong khu vực. Kết hợp với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), sự tích hợp giữa MQ-4C Triton và P-8 Poseidon tạo ra một hệ thống vũ khí phối hợp hiệu quả, có thể săn lùng những tàu ngầm Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay không người lái hiện đại nhất của Nga hiện tại, tuy nhiên chưa rõ bao giờ mới được xuất khẩu.