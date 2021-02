Ấn Độ có súng máy hạng nhẹ kiểu mới khiến Trung Quốc e dè

Đầu tháng 2 vừa rồi, tờ India Today đưa tin, Quân đội Ấn Độ đã nhận được 6.000 khẩu súng máy hạng nhẹ Negev mua từ Israel, với giá 7.327 USD/khẩu. Số súng máy này sẽ ưu tiên trang bị cho các đơn vị trên tuyến đầu của biên giới Trung-Ấn. Đây sẽ là mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng, đối với bộ binh PLA. Là một quốc gia từng trải qua nhiều năm chiến tranh, kinh nghiệm và kiến thức về vũ khí hạng nhẹ của Israel thuộc hàng tốt nhất thế giới. Mô hình phát triển cũng được đánh giá cao. Ấn Độ là khách hàng truyền thống của vũ khí Israel, và việc mua súng máy hạng nhẹ là hợp lý.Súng máy hạng nhẹ là loại vũ khí công nghệ không quá cao, nhưng để thành công thì rất khó. Việc chế tạo một khẩu súng máy hạng nhẹ xuất sắc, có thể thích nghi với môi trường chiến trường phức tạp, khắc nghiệt, theo sát người lính; có thể vững vàng đóng vai trò trụ cột của đội hình bộ binh khi cần thiết, là điều không hề dễ dàng. Điều này đòi hỏi một quốc gia phải có thành tựu sâu sắc, trong cả chiến thuật bộ binh và công nghệ và Israel hội tụ đủ hai yếu tố này. Súng máy Negev của Israel có hiệu suất và độ tin cậy vượt trội trong các điều kiện khắc nghiệt. Kể từ khi được trang bị vào năm 1997, Negev đã trải qua thực chiến và được đánh giá cao. Điều quan trọng, súng máy Negev được Quân đội Ấn Độ mua, là phiên bản NG7; phiên bản này không sử dụng đạn 5,56x45 mm mà Quân đội Israel sử dụng, mà là đạn 7,62×51 mm của NATO. Loại đạn này đã được thử lửa bởi chiến tranh và là loại đạn tuyệt vời cho súng máy. Sức mạnh của đạn 7,62×51 mm vượt xa đạn 5,8 mm của Trung Quốc và 5,56 mm của Nga. Trên chiến trường miền núi ở biên giới Trung-Ấn, đạn 7,62×51 có những lợi thế riêng, chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh sau. Thứ nhất là tầm bắn, do địa hình cao nguyên tương đối trống trải, thiếu cây cối che phủ, bộ binh có thể phát huy hết hỏa lực của mình, súng nào có tầm xa thì có lợi thế. Thứ hai, sức gió ở cao nguyên tương đối lớn, đầu đạn 7,62 mm tương đối nặng, do vậy đường đạn không dễ bị ảnh hưởng bởi gió núi. Mặc dù uy lực và tầm bắn của súng máy Negev, rõ ràng thua kém súng máy 12,7mm "siêu nhẹ", mà PLA trang bị; nhưng do súng máy hạng nhẹ Negev rất nhẹ, hỏa lực nhanh và mạnh, nên có những lợi thế nhất định trước súng máy 12,7 siêu nhẹ của Trung Quốc. Mặc dù súng máy 12,7 mm "siêu nhẹ" của Trung Quốc có thể chỉ cần 2 lính bộ binh mang theo (một mang súng và một có ba chân). Tuy nhiên do đạn 12,7x108 mm dùng cho súng rất nặng, nên cơ số đạn súng 12,7 mm của Trung Quốc, chắc chắn không bằng loại đạn 7,62 mm của khẩu Negev. Về thời gian thao tác, muốn bắn súng máy 12,7mm, trước tiên số 2 đặt giá ba chân, sau đó số 1 mới giá súng máy lên; sau khi lắp súng xong, số 2 mới nạp đạn để bắn. Ngược lại súng máy Negev chỉ cần một người lính mang theo, đạn được nạp sẵn và khai hỏa được ngay. Nếu binh lính quân đội Ấn Độ được huấn luyện tốt, anh ta có thể tiến hành hỏa lực trực tiếp, như các loại súng bộ binh cầm tay. Trong trường hợp hai bên đối đầu, mối đe dọa từ của hỏa lực súng máy Negev, đối với quân Trung Quốc là rất nghiêm trọng. Do vậy chỉ huy Quân đội Trung Quốc giáo dục binh lính phải hết sức cảnh giác. Lô súng máy Negevs vừa qua, đã được Quân đội Ấn Độ mua thông qua "kênh mua sắm nhanh" vào tháng 3/2020, trước khi xảy ra sự cố ở Thung lũng Kalwan, tổng cộng là 16.479 khẩu; đủ để trang bị cho các đơn vị tuyến đầu, giáp giới với Trung Quốc. Cùng với số lượng súng máy Negev, mua từ các lần khác, tổng số vũ khí loại này trong Quân đội Ấn Độ hiện là 40.000 khẩu. "Kênh mua sắm nhanh" có nghĩa là mua trong trường hợp khẩn cấp, kênh mua sắm này giúp Quân đội Ấn Độ "mua nhanh", mà không bị rào cản bởi thủ tục quan liêu của nước này. Súng máy hạng nhẹ được biết đến với hỏa lực ngắn và dữ dội. Nếu quân đội Trung Quốc và Ấn Độ bất ngờ lao vào cuộc đấu súng tay đôi, Negev NG7 có thể gây thương vong nặng nề cho Quân đội Trung Quốc ở khoảng cách vài trăm mét, điều này là không thể chấp nhận được. Vì vậy, khi Quân đội Ấn Độ trang bị loại súng máy nguy hiểm này, Trung Quốc đã phổ biến rộng rãi tính năng của súng máy Negev cho binh lính với 12 điều quy định và giáo dục nêu cao cảnh giác, khi đối đầu với loại vũ khí này; và nếu phải chiến đấu, thì binh lính phải hết sức "dũng cảm", không được "mềm lòng". Nguồn ảnh: Sina. Lính Trung Quốc và Ấn Độ đấu tay đôi ở khu vực biên giới xảy ra tranh chấp.

