AMRAAM AIM-120: Sát thủ diệt chiến đấu cơ của Mỹ

AIM-120 được phát triển thành công và đưa vào biên chế trong không quân Mỹ vào năm 1991. AIM-120 hiện được coi là một trong những loại tên lửa không đối không mạnh nhất của Mỹ. Ảnh: Military-Today. Sự ra đời của mẫu tên lửa AIM-120 nhằm thay thế cho mẫu tên lửa dẫn đường bằng radar bán chủ động AIM-7 Sparrow vốn đã trở nên lỗi thời. Ảnh: Military-Today. Tên lửa không đối không AIM-120 sử dụng hệ dẫn đường quán tính giai đoạn đầu. Ảnh: Military-Today. Các thông số liên tục được cập nhật mục tiêu từ máy bay mang phóng trong giai đoạn giữa và sang đến thời kỳ công kích thì nó sẽ bật đầu dò radar dẫn đường tích hợp trên quả đạn để tự xử lý nốt công việc còn lại. Ảnh: Military-Today. Phi công có thể bắn nhiều tên lửa AIM-120 cùng lúc vào nhiều mục tiêu. Nếu tác chiến chống mục tiêu ở cự ly gần, đầu tự dẫn radar chủ động của AIM-120 có thể kích hoạt ngay sau khi rời bệ phóng và tự tìm mục tiêu. Ảnh: Military-Today. Tên lửa không đối không AIM-120 có khả năng triển khai trên hầu hết các máy bay tiêm kích do Mỹ sản xuất, ví dụ như F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, F-35 Lightning II; F/A-18 Hornet và cả E/F Super Hornet. Ảnh: Military-Today. Ngoài ra, AIM-120 có thể tích hợp trên một số mẫu máy bay chiến đấu của đồng minh Mỹ như Eurofighter Typhoon, Tornado, JAS 39 Gripen, F-2, Sea Harrier... Ảnh: Military-Today. Các phiên bản AIM-120 nhìn chung đều có kích thước tương đương nhau, sự khác biệt chủ yếu nằm ở những cải tiến động cơ, thuốc phóng, hệ thống dẫn đường... AIM-120 có trọng lượng 152kg, dài 3,7m, đường kính thân 180mm. Ảnh: Military-Today. AIM-120 được trang bị đầu đạn nổ phá mảnh nặng 22,7kg với phiên bản A/B và rút xuống còn 18,1kg với phiên bản C. Ảnh: Military-Today. Mặc dù đầu nổ của AIM-120 được cho là nhẹ hơn loại trên AIM-7, nhưng nó vẫn được đánh giá là hiệu quả, dễ dàng phá hủy hoặc gây tổn thương nghiêm trọng với mọi máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay vận tải... Ảnh: Military-Today. Về tầm bắn, phiên bản đời đầu A/B của dòng tên lửa AIM-120 chỉ đạt mức 55-75km (khá hơn AIM-7 đạt tầm 50km), tuy nhiên từ phiên bản AIM-120C-5 thì tầm bắn tăng lên đến 105km và đến AIM-120D thì tăng lên 160km. Ảnh: Global Look Press. Tầm bắn xa, độ chính xác cao, AIM-120 được coi là sát thủ diệt chiến đấu cơ đối phương của không quân Mỹ và khối NATO. Ảnh: defensenews.

