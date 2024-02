75% linh kiện của Mỹ được tìm thấy trong tên lửa Triều Tiên

Cơ quan nghiên cứu vũ khí xung đột (CAR) của Anh đã công bố một thông tin kiểm tra phần còn lại của một tên lửa đạn đạo nghi do Triều Tiên sản xuất, mà Nga đã sử dụng để tấn công Kharkov vào ngày 2/1 vừa qua. Các nhà phân tích Ukraine và phương Tây đang cố gắng xác định các thành phần được sử dụng trong hệ thống dẫn đường của tên lửa Triều Tiên và phán đoán đó là loại tên lửa KN-23 hoặc KN-24? Các mảnh vỡ đã được thu thập và hệ thống hóa, với hơn 290 thành phần được ghi lại, trong đó có 50 mô hình độc đáo. Dựa trên các dấu hiệu của những linh kiện còn sót lại, CAR đã xác định được 26 công ty liên quan đến việc sản xuất các bộ phận này, có trụ sở tại 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, đó là Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Singapore, Thụy Sĩ, Đài Loan và Mỹ. Hơn nữa, 75% các thành phần được ghi lại trong tên lửa nghi có nguồn gốc Triều Tiên này, có liên quan đến các công ty được đăng ký tại Mỹ và có trụ sở chính ở đó. 16% khác thuộc về các công ty từ châu Âu, 9% từ châu Á. Mã ngày tháng có thể nhận dạng cho các nhà phân tích biết rằng, hơn 75% linh kiện được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023. Các chuyên gia CAR kết luận rằng, tên lửa được phát hiện ở Kharkov không thể được lắp ráp trước tháng 3/2023. Triều Tiên bị giáng các đòn trừng phạt quốc tế gần 20 năm, nhưng vẫn có khả năng bí mật mua linh kiện điện tử? Và mạng lưới này hoạt động đáng tin cậy đến mức, đảm bảo cho Triều Tiên đủ khả năng “sản xuất hàng loạt” tên lửa? Theo CAR, kết quả của nghiên cứu nói chung có thể được coi là phán quyết về toàn bộ cơ chế trừng phạt của phương Tây, hoàn toàn không hề có tác dụng. Tuy nhiên Nga một mực phủ nhận việc Triều Tiên viện trợ hoặc bán tên lửa cho Nga. Còn theo trang Topwar của Nga đưa tin, nhà báo chuyên mục quân sự David Axe của tạp chí Forbes tiết lộ, một đoạn video được lan truyền trên internet mới đây cho thấy, Quân đội Nga đã phá hủy một chiếc xe công binh M1150 cực kỳ quý giá. Xe công binh M1150 là loại xe bọc thép rà phá mìn, được chế tạo trên khung gầm của xe tăng Abrams và được Mỹ bí mật cung cấp cho Kiev. M1150 là phương tiện rà phá bom mìn và chất nổ của Quân đội Mỹ, được trang lưỡi cày mìn và máy phóng dây nổ. Chuyên gia David Axe chỉ ra rằng, xe công binh phá mìn (ABV) M1150 là phương tiện đột phá phòng thủ với hiệu suất bảo vệ và tính linh hoạt tốt nhất trên thế giới. Đây là lần đầu tiên có bằng chứng cho thấy, Ukraine mất phương tiện phá rào tấn công. Một số chuyên gia cho rằng, chiếc xe công binh phá mìn M1150 này đóng vai trò quan trọng trong Quân đội Ukraine; có nhiệm vụ phá vỡ hệ thống phòng thủ bằng mìn của đối phương, mở đường tiến cho các phương tiện bọc thép khác trong các trận đánh. Nhưng đáng tiếc là phương tiện quý giá này của Ukraine đã bị Quân đội Nga phá hủy thành công trong một trận đánh mới đây. David Axe nói thêm rằng, Ukraine có một số xe công binh phá mìn do Mỹ sản xuất, và gần đây đã mất một chiếc gần Avdiivka. David Axe đã trích dẫn một đoạn video do máy bay không người lái của Nga quay và phát trên internet cho thấy, sau khi tổ lái chiếc M1150 bỏ xe bỏ chạy, chiếc xe bọc thép quý giá này đã bị trúng đạn pháo và hư hỏng nặng; nếu không muốn nói là bị phá hủy hoàn toàn. Chuyên gia David Axe suy đoán rằng, chiếc xe công binh phá mìn M1150 này thuộc biên chế Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 của Ukraine. Đây cũng là lữ đoàn được trang bị vũ khí viện trợ tiên tiến nhất của phương Tây. Chuyên gia David Axe nói thêm rằng, chính thất bại của Lữ đoàn 47 trong cuộc tấn công tại Zaporizhia vào mùa hè năm ngoái đã dẫn đến việc mất 3 trong số 6 xe công binh phá mìn Leopard 2R do Phần Lan tặng cho Ukraine. Việc đoạn video về chiếc xe công binh phá mìn M1150 này bị lộ ra, chắc chắn đã mang đến áp lực vô cùng lớn cho Ukraine; đồng thời bộc lộ sức mạnh mạnh mẽ và khả năng ứng dụng chiến thuật của Quân đội Nga trên chiến trường. Tin tức này đã thu hút sự chú ý và thảo luận rộng rãi. Một số nhà phân tích cho rằng, điều này cho thấy Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nhất định trong chiến đấu. Đồng thời cũng bộc lộ những hạn chế của Mỹ trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Suy cho cùng, việc mất một chiếc xe công binh phá mìn M1150 là một tổn thất lớn đối với Quân đội Ukraine và sẽ ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả chiến đấu của nước này. Mặt khác, đối với Nga, việc phá hủy chiếc M1150 là một thắng lợi quan trọng của Quân đội Nga. Việc mất phương tiện này sẽ khiến Quân đội Ukraine gặp khó khăn hơn trong các trận đánh trong tương lai, vì họ sẽ phải tìm cách khác để vượt qua các bãi mìn dày đặc của Nga; nhất là các khu vực ở miền nam Ukraine, nơi Quân đội Nga đã xây dựng hệ thống trận địa phòng ngự vững chắc, trong đó chôn một số lượng lớn mìn.

