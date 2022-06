70.000 quân Ukraine sẽ bị nhốt trong nồi hầm Slavyansk?

Lực lượng Quân đội Nga và dân quân thân Nga ở Donbass đang siết chặt vòng vây xung quanh thành phố Slavyansk và có thể cuộc tấn công Slavyansk đến từ ba hướng cùng một lúc. Hiện nay ở thành phố Slavyansk có gần 70.000 binh sĩ Ukraine đang phòng thủ tại đây và có thể bị bao vây trong một số ngày tới. Ngay cả các chuyên gia phương Tây cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, đối với quân đội Ukraine tại Slavyansk hiện nay, có ba phương án; thứ nhất là rút lui về phía tây để lập tuyến phòng thủ mới; thứ hai là tử thủ và có thể bị tiêu diệt và thứ ba là ra hàng. Ngay cả Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng nhận thấy sự sụp đổ sắp xảy ra. Slavyansk, thành phố có 100.000 dân, nơi đã từng diễn ra trận giao tranh dữ dội nhất trong năm 2014. Slavyansk cũng là thành phố lớn ở khu vực phía bắc của Donetsk, và cũng là một trung tâm công nghiệp lớn khác của Ukraina, trong khu vực Donbass. Tại đây vào năm 2014, Quân đội Ukraine đã kéo đưa một lực lượng lớn, đông gấp hàng chục lần lực lượng dân quân Donbas; với quân số và trang bị vượt trội khi đó, Quân đội Ukraine cũng phải rất vất vả, mới chiếm được thành phố từ tay quân nổi dậy. Kể từ đó, Slavyansk đã được biến thành một khu vực phòng thủ kiên cố, Quân đội Ukraine đã xây dựng các trận địa phòng thủ vào thành phố. Ước tính có khoảng 70.000 quân Ukraine đang tập trung xung quanh Slovyansk. Tuy nhiên, lực lượng Quân đội Ukraine tại Slavyansk sẽ phải đối mặt với lực lượng Quân đội Nga và dân quân thân Nga với hỏa lực rất mạnh, nhất là pháo binh và không quân; trong khi đó vòng vây của quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbas ngày càng khép chặt. Các nhà phân tích quân sự Mỹ chỉ ra rằng, cuộc tấn công của Nga nhằm vào Slavyansk đang được tiến hành đồng thời từ ba hướng - Izyum ở phía tây bắc, Lisichansk ở phía đông và Gorlovka ở phía nam. Theo tình báo Mỹ cho biết, chỉ tính riêng trên hướng Izyum, quân đội Nga đã có ít nhất 30 đơn vị chiến thuật cấp tiểu đoàn. Quân đội Nga và lực lượng dân quân đang tập hợp lực lượng và tăng cường các nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn, để giáng đòn quyết định vào Slavyansk từ Izyum và Lyman. Bộ Tổng tham mưu Nga đang nỗ lực nhằm liên kết các đơn vị chiến đấu ở khu vực đông nam Kharkov và khu vực tây bắc Donetsk; theo thông tin của tình báo Mỹ, hiện quân Nga chỉ còn cách Slavyansk 20 km; như vậy các trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine ở ngoại ô Slavyansk, đã nằm trong tầm đạn pháo của quân Nga. Ngay từ sáng sớm ngày 9/6, Quân đội Nga và lực lượng dân quân thân Nga, đã tiến hành vượt sông Dzersky Donets thành công gần Sviatogorsk và tiến vào khu vực do quân Ukraine rút lui ở phía nam Sviatogorsk, các làng Prishib và Teteyanovka. Bây giờ quân Nga chỉ còn 20 km nữa là đến Slavyansk theo đường chim bay. Các phân tích của chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng, quân Nga và lực lượng dân quân thân Nga sẽ tăng cường nỗ lực của họ; trước mắt là củng cố các khu vực mới chiếm được, bằng cách tiến hành các cuộc bắn phá lớn trên bộ, trên không vào các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine. Các tuyến xuất phát tấn công của quân Nga và dân quân thân Nga, không chỉ ở phía bắc Slavyansk, mà còn ở phía nam. Quân Nga hiện gần như chiếm hoàn toàn các khu dân cư Kamishewaka và Rota. Điều này đã kéo sự sụp đổ của Bakhmut đến gần hơn. Thị trấn Bakhmut được kết nối với thành phố Lisichansk qua đường cao tốc T1302, hiện do quân Nga kiểm soát. Đây là con đường cao tốc là chiến lược, và cũng có các đường giao thông nhánh dọc theo nó. Đây là lý do tại sao quân đội Ukraine đang làm mọi thứ trong khả năng của mình, để bảo vệ tuyến đường cao tốc này, nhưng vẫn không cản được bước tiến quân Nga, đang tiến dần đến Bakhmut. Hiện phương Tây vẫn tiếp tục tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Kiev đang khẩn thiết đề nghị Quốc hội Mỹ nên sớm thông qua việc chuyển giao máy bay không người lái tầm trung MQ-1C Grey Eagle, được trang bị tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire của Lockheed Martin cho Ukraine. Grey Eagle là phiên bản lục quân, được nâng cấp từ máy bay không người lái RQ-1 Predator, với tầm bay được tăng lên; các quan chức Lầu Năm góc Mỹ cho rằng, ngay cả với 4 máy bay không người lái này, cũng sẽ làm tăng đáng kể sức mạnh của quân đội Ukraine. Còn Anh cũng đang cố gắng theo kịp Mỹ, sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270, kèm theo đó sẽ là số lượng lớn đạn M31A1. Mục tiêu của Anh là ngăn chặn việc Nga sử dụng pháo tầm xa. Nhưng khó khăn của Quân đội Ukraine là binh lính vẫn chưa được huấn luyện sử dụng pháo M270, và các cố vấn quân sự Anh đã từ chối đến Donbass, vì lo ngại bị thiệt mạng bởi hỏa lực của quân Nga. Do đó, quân đội Ukraine sẽ phải huấn luyện loại pháo này tại Anh và như vậy, sẽ phải mất một thời gian nữa, Quân đội Ukraine mới sử dụng được loại pháo này.

