Các quan chức Nga cho biết, vào sáng sớm ngày 20/6, nhiều mục tiêu ở Nga đã bị UAV của Quân đội Ukraine tấn công. Lực lượng đặc biệt của Cơ quan Tình báo Ukraine đã sử dụng UAV để thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Nga. Các cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã phản ánh cường độ tấn công ngày càng gia tăng của Ukraine. Việc Ukraine phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào thời điểm này, rõ ràng là do những cân nhắc về mặt chính trị. Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine tại Thụy Sĩ vừa kết thúc và không đạt được kết quả như mong muốn. Ukraine khó có thể đạt được mục tiêu của mình thông qua đấu tranh chính trị. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO sắp được thay thế, Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp được tổ chức. Cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần, cuộc cạnh tranh giữa hai ứng viên Biden và Trump đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Trong bối cảnh đó, Mỹ và phương Tây phải đạt được những kết quả nhất định về Ukraine, nếu không vấn đề Ukraine có thể trở thành một “lỗ hổng” đối với đội ngũ cầm quyền hiện tại. Cựu sĩ quan tình báo quân đội Mỹ Scott Ritter cho biết, Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine đã nhận được lệnh phải mở cuộc tổng tấn công ở Kharkov và phương Tây đang gây áp lực buộc Ukraine phải tấn công bằng mọi giá. Kharkov là thành phố công nghiệp quan trọng bậc nhất của Ukraine, tuy không nằm trong lãnh thổ mục tiêu của Nga, nhưng lại là bàn đạp quan trọng để Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào Nga. Trong cuộc tấn công hồi tháng 5 vào Kharkov, Quân đội Nga đã chiếm được hơn 220 km2 và uy hiếp trực tiếp thành phố Kharkov. Thất bại này không chỉ gây tổn hại cho Ukraine mà còn cả Mỹ và phương Tây. Do vậy Mỹ và châu Âu khuyến khích Ukraine phản công bằng mọi giá, phấn đấu lấy Kharkov làm điểm đột phá. Lúc này NATO đặc biệt cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần, khi dư luận phương Tây nghi ngờ tính hiệu quả về khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine. Đối với Mỹ (đặc biệt là đối với cá nhân Tổng thống Biden), thất bại ở Ukraine lúc này là không thể chấp nhận được. Tổng thống Biden đã sử dụng Ukraine như một con bài thương lượng quan trọng để giành được phiếu bầu. Hiện tại, ông không những thiếu thực lực mà còn cần phải có kết quả ấn tượng. Cả Mỹ và NATO đều cần tin chiến thắng từ Ukraine, nên Quân đội Ukraine phải tấn công Kharkov bằng mọi giá. Sau khi nhận được lệnh từ các nước phương Tây, Quân đội Ukraine đã tung 7 lữ đoàn với 28.000 quân vào Kharkov, còn Nga có khoảng 15.000 quân tại đây. Đồng thời việc chuyển giao vũ khí và trang bị cho các cấp phòng thủ thứ hai và thứ ba cũng đang được đẩy nhanh. Khác với sự tập trung quân mạnh mẽ của Quân đội Ukraine, lực lượng chủ lực của Nga trên hướng Kharkov chỉ có 15.000 quân và không có dấu hiệu tăng quân quy mô lớn. Bảy lữ đoàn Ukraine áp dụng chiến thuật tấn công gọng kìm, tập trung tấn công quân xung kích Nga có lực lượng phòng thủ yếu. Để giúp Quân đội Ukraine tiến hành cuộc tấn công theo hướng Kharkov, Mỹ hứa sẽ ưu tiên cung cấp vũ khí cho Ukraine. John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho biết vào ngày 20/6: “Chính phủ Mỹ đã đưa ra một quyết định khó khăn nhưng cần thiết, là sắp xếp lại các kế hoạch bán vũ khí ngắn hạn cho các quốc gia khác, bao gồm cả tên lửa Patriot và NASAMS, nhằm tập trung cho Ukraine”. Mỹ hy vọng thông qua sự hỗ trợ như vậy, Washington có thể đổi lấy quyết tâm tấn công của Quân đội Ukraine. Bảy lữ đoàn hiện tại của Ukraine chủ yếu được trang bị vũ khí của Mỹ và của các nước phương Tây khác, và tất cả sự hỗ trợ tương ứng đều do Mỹ và các nước phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, số lượng đạn dược của Quân đội Ukraine vẫn thấp hơn so với Quân đội Nga. Ngoài cung cấp vũ khí, các cố vấn NATO còn giúp xây dựng kế hoạch tác chiến; Mỹ mong đợi chiến thắng, nhưng tiến độ khó đạt được kỳ vọng. Quân Ukraine đầu tư vào cuộc phản công Kharkov là 7 lữ đoàn và tất cả các đơn vị đều được huấn luyện theo chiến thuật NATO, nhưng khả năng chiến đấu của họ vẫn chưa thể so sánh được với NATO, do vậy các cố vấn NATO sẽ giúp lên kế hoạch tác chiến. Được biết, ở cấp độ ra quyết định, các sĩ quan NATO chủ yếu hỗ trợ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine và đóng vai trò then chốt, quyết định trong các quyết định quan trọng; nhưng trong chiến dịch phản công Kharkov, các cố vấn quân sự NATO được bố trí tới tận sở chỉ huy 7 lữ đoàn của Ukraine. Thậm chí ở cấp chỉ huy tiểu đoàn và đại đội đảm nhiệm hướng mũi tấn công chủ yếu, các sĩ quan NATO cũng trực tiếp giúp đỡ. Mục đích tất cả là Mỹ và NATO cần một thắng lợi để nâng cao tinh thần. Tổng thống Biden đang dùng mọi cách để lấy lòng cử tri, và chiến thắng trên chiến trường Ukraine là mắt xích quan trọng nhất. Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp được tổ chức. Nếu Ukraine muốn tiếp tục được NATO hỗ trợ, thì họ cần phải giành được chiến thắng xứng đáng; nếu không, người dân các nước NATO sẽ không sẵn lòng tiếp tục ủng hộ Ukraine. Mặc dù Mỹ và NATO đều hy vọng giành chiến thắng, nhưng xét theo tình hình trên chiến trường, Quân đội Ukraine khó có thể giành được thắng lợi lớn ngay cả khi sức mạnh quân sự của họ được tăng lên rất nhiều. Nga có lợi thế rõ ràng về hỏa lực, quan chức tình báo Mỹ Scott Ritter thẳng thừng tuyên bố, Nga muốn Ukraine tiến hành phản công, hơn là Nga tiến hành phản công. Quân đội Nga đã đầu tư loại bom dẫn đường chính xác mới ở tiền tuyến Kharkov, hiệu quả ném bom đã được cải thiện đáng kể. Hiện số lượng đạn pháo của Nga gấp khoảng 4 lần, số lượng tên lửa gấp khoảng 8 lần Ukraine và có lợi thế một chiều về số lượng máy bay chiến đấu. Nga tuy không có nhiều quân như Ukraine, nhưng hoàn toàn có thể dựa vào lợi thế hỏa lực để giành thế chủ động. Quan trọng hơn, Nga đã giành quyền kiểm soát chiến trường, còn Ukraine luôn ở thế bị động. Scott Ritter cho rằng, nếu Ukraine rời bỏ phòng ngự để tiến hành phản công, sẽ tạo cơ hội cho Nga tiêu diệt Quân đội Ukraine trên quy mô lớn. Cuộc phản công thất bại của Quân đội Ukraine ở Zaporozhye vào mùa hè năm 2023 đã dẫn đến tổn thất một lượng lớn quân số và vũ khí, khiến Quân đội Ukraine không bao giờ hồi phục được. Việc Ukraine thực hiện mệnh lệnh “bất cứ thứ gì” từ phương Tây, sẽ gặp rủi ro rất lớn bởi những bất lợi của Ukraine là quá rõ ràng. Nga cũng thẳng thừng tuyên bố, Quân đội Ukraine sẽ tấn công bằng mọi giá và sẽ phải trả giá rất đắt. (Nguồn ảnh: Reuters, CNN, Forbes, Ukrinform, Sputnik).

