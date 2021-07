40 tàu NATO tụ tập, biển Đen có thành "mồ chôn tập thể"?

Số lượng các quốc gia tham gia vào các cuộc tập trận Sea Breeze-2021 rất ấn tượng gồm 40 tàu chiến và tàu đảm bảo, 30 máy bay chiến đấu và khoảng 4 nghìn quân nhân của các quốc gia: Ukraine, Mỹ, Canada, Anh, Hà Lan, Romania, Bulgaria, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Latvia. Trên thực tế, tất cả những tàu chiến tham gia cuộc diễn tập Sea Breeze-2021, thì chỉ có tàu khu trục tên lửa Ross của Mỹ và tàu khu trục Defender của Anh là có sức mạnh đáng chú ý. Phần còn lại, là những tàu nhỏ, rất dễ bị tiêu diệt. Theo các tính toán khác nhau của các chuyên gia, để đảm bảo tiêu diệt tàu khu trục Defender hoặc Ross, cần khoảng 8 tên lửa của tổ hợp phòng thủ bờ Bal của Nga. Số tên lửa này theo tính toán, đã bị các hệ thống phòng không trên hai tàu đánh chặn thành công, và phần còn lại đủ tiêu diệt mục tiêu. Và đây không phải là những phương tiện phòng thủ duy nhất bố trí trên bờ Biển Đen của Nga, dọc theo toàn bộ đoạn từ Abkhazia đến Crimea. Bán đảo có sự chú ý đặc biệt, như một khu vực ám ảnh NATO. Bán đảo Crimea từ khi trở về với Nga, đã được tăng cường thêm hệ thống tên lửa bờ biển Bastion (với tên lửa siêu thanh Onyx hoặc Yakhont), có tầm tiêu diệt mục tiêu lên tới 300 km. Một tên lửa loại này, có khả năng bắn chìm một tàu khu trục nhỏ, phá tàu thành nhiều mảnh. Tổ hợp phòng thủ tên lửa bờ Bal, được trang bị tên lửa chống hạm Kh-35 và Kh-35U, có thể tiêu diẹt mục tiêu ở khoảng cách tới 260 km; cơ số đạn của một tổ hợp Bal là 64 tên lửa. Kết hợp với Bal là tổ hợp pháo tự hành Bereg với cỡ nòng 130 mm, có khả năng bắn trúng mục tiêu mặt nước di chuyển với tốc độ lên đến 180 km/ h. Ngoài ra còn có hệ thống tên lửa hành trình đa năng Calibre, đây là hệ thống tên lửa hành trình chứa trong container, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và dưới mặt nước. Hệ thống có thể được đặt cả trên bờ và trên tàu chở hàng thông thường, nên không thể phân biệt nó với các container hàng hóa bình thường. Các loại vũ khí phòng thủ như vậy, tất cả đều hướng ra khu vực Biển Đen; mục đích của chúng là chống lại mọi loại tàu, từ tàu mặt nước mặt nước tới tàu sân bay (mặc dù tàu sân bay ít có khả năng xuất hiện ở Biển Đen), đến loại nhỏ, xuồng cao tốc. Để đảm bảo phòng không, ít nhất một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 đã được triển khai tại bán đảo Crimea. Radar của hệ thống S-400 có thể bao phủ không phận và phát hiện mục tiêu ngay cả trong khu vực thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), cách Sevastopol 542 km. Rõ ràng là việc Nga tăng cường một lực lượng “khủng” như vậy, được sử dụng để đảm bảo an ninh cho eo biển Kerch, và thực sự là toàn bộ bán đảo Crimea và không cho các tàu của NATO tiếp cận bờ biển của Nga. Không phủ nhận khả năng chiến đấu của tàu khu trục tên lửa DDG-71 USS Ross của Mỹ, được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau và hệ thống chiến đấu Aegis. Nhưng trên thực tế, những tàu chiến này cảm thấy vô cùng bất an, khi đối mặt với các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Do vậy những tàu chiến trên, có khả năng bị tấn công cả từ mặt đất lẫn trên không, từ mặt nước và dưới lòng biển và đều là những mối đe dọa nghiêm trọng đối với các tàu chiến của NATO. Các thủy thủ Mỹ trên tàu USS Ross hiểu rằng, chính họ là những mục tiêu sẽ được Nga “ưu tiên”, tiến công ngay từ đầu và theo logic đó, họ sẽ cố gắng tránh “vùng tiếp xúc” với hạm đội Nga và các hệ thống tên lửa bờ biển càng nhiều càng tốt. Theo các chuyên gia quân sự, hệ thống phòng thủ Crimea không được xây dựng giống như một hệ thống phòng thủ đa tầng truyền thống, với các căn cứ, boongke, chiến hào và hầm trú ẩn; mà được xây dựng bởi sự kết hợp hài hòa của tất cả các loại và phương tiện vũ khí của quân đội Nga, với tính linh hoạt đặc biệt. Cuộc diễn tập Sea Breeze-2021 ở Biển Đen cho thấy, NATO (chủ yếu là Mỹ), đã không từ bỏ kế hoạch phong tỏa đối với Crimea, ít nhất là để tạo ra một khu vực căng thẳng xung quanh nó. Do đó, các biện pháp tăng cường lực lượng quân sự của Nga trên bán đảo ở thời điểm hiện tại là cần thiết. Crimea theo truyền thống vẫn là một trong những căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga và các đơn vị hỗ trợ của nó. Thực sự cũng không có quá nhiều bộ binh trên bán đảo. Xương sống của Hạm đội là Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 810 ở Sevastopol và một tiểu đoàn 501 riêng biệt ở Feodosia. Ngoài ra Hạm đội còn có Lữ đoàn Cảnh sát biển 126, hiện được trang bị xe tăng T-72B3, đóng tại Perevalnoye; Trung đoàn pháo binh số 8, được trang bị pháo tự hành 152 mm Msta-B, tên lửa phóng loạt MLRS Tornado-G và tên lửa chống tăng ATGM Chisy-S, đóng tại khu vực Simferopol. Điều khác biệt là trên bán đảo Crimea, lực lượng không quân được tăng cường. Phi đội máy bay có gần đủ mặt gia đình Su, gồm máy bay chiến đấu đa năng Su-30SM, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, máy bay cường kích Su-25. Ngoài ra còn có máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 và Tu-95. Tất nhiên, không phải tự nhiên mà Crimea được gọi là “tàu sân bay trên đất liền”, trên thực tế, tất cả không phận trên Biển Đen đều được Nga kiểm soát. Hiện tại, các hệ thống phòng thủ biển và trên không của Nga đã được kích hoạt ở mức cao nhất, có thể tiêu diệt kẻ thù mà không cần rời khỏi bờ biển của Nga. Vì vậy theo truyền thông Nga, với quy mô của cuộc tập trận Sea Breeze-2021 trên Biển Đen, với 40 tàu chiến và tàu đảm bảo, 30 máy bay chiến đấu và khoảng 4 nghìn quân; nhưng nếu cố tình khiêu khích “Gấu Nga”, thì Biển Đen sẽ là “ngôi mộ tập thể” với các tàu của NATO. Nguồn ảnh: Pinterest. Quân đội Nga tập trận trên biển Đen - lời cảnh báo cho mọi lực lượng quân sự Mỹ và NATO. Nguồn: MilitaryNews.



