22 máy bay ném bom chiến lược của Nga sẵn sàng không kích Ukraine

Từ ngày 29 đến 30/11, hội nghị ngoại trưởng NATO đã được tổ chức tại Bucharest, thủ đô của Romania, với trọng tâm là thảo luận cách thức giúp đỡ Ukraine. Có thể nói, NATO cũng đang rất lo lắng cho tình hình Ukraine hiện nay, bởi mùa đông lạnh giá đến đã khiến tình hình Ukraine thêm khó khăn, khi cơ sở hạ tầng Ukraine bắt đầu tê liệt. Ngoài việc thảo luận cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine, các nước phương Tây cũng cần hỗ trợ Ukraine máy phát điện, thiết bị lưới điện, thiết bị sưởi ấm cho Ukraine thông qua nhiều kênh khác nhau. Nhưng điều khiến phương Tây lo sợ là cuộc ném bom lớn của Nga lại sắp bắt đầu. Tờ Military Times của Mỹ ngày 29/11 đưa tin, các hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy một lượng lớn máy bay ném bom chiến lược của Không quân Nga đã vào vị trí, sẵn sàng thực hiện một đợt hoạt động ném bom mới. Theo các thông tin, hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy, căn cứ không quân Engels ở Saratov (Nga), có một số lượng lớn máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160 xếp hàng trên sân bay, sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ ném bom bất cứ lúc nào. Qua những hình ảnh tại hiện trường có thể thấy có ít nhất 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-160, 14 Tu-95MS và 4 máy bay ném bom Tu-22 được triển khai tại chỗ. Cùng với 22 máy bay ném bom là 4 máy bay tiếp dầu Il-78M và một máy bay chỉ huy trên không Tu-214PU cũng đã có mặt. Truyền thông Mỹ chỉ ra rằng, theo hình ảnh vệ tinh, người ta đánh giá rằng các máy bay ném bom này của Nga được trang bị tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101 và Kh-555 cùng các loại bom dẫn đường chính xác và bom đạn khác, sẽ tiến hành các hoạt động không kích quy mô lớn. Tờ Military Times của Mỹ phân tích, máy bay ném bom Nga sắp xuất kích và Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo với Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng cảnh báo công chúng rằng, các hoạt động ném bom của Nga có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, điều này sẽ khiến Ukraine gặp rắc rối lớn, và nguồn điện, năng lượng, thông tin liên lạc và các cơ sở khác mới được khôi phục sẽ lại bị tê liệt. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh, Ukraine có khả năng sẽ bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong tuần tới. Thật vậy, phân tích của các phương tiện truyền thông Mỹ là hợp lý, khi Nga đã bắt đầu tận dụng ưu thế trên không của mình và sử dụng máy bay ném bom với số lượng lớn để thực hiện các hoạt động ném bom tầm cao tại Ukraine. Trong các chiến dịch ném bom trước đây của Không quân Nga, họ thường sử dụng đội hình 4 máy bay ném bom; đi kèm với 4 máy bay ném bom là 2 máy bay tiếp dầu trên không và máy bay gây nhiễu điện tử; thời điểm đó rất hiếm khi 22 máy bay ném bom được triển khai cùng lúc. Nếu quân đội Nga sử dụng tất cả 22 máy bay này để ném bom và được trang bị đầy đủ các loại tên lửa và bom phá khác nhau, thì Ukraine sẽ gặp khó khăn lớn. Từ những cảnh báo của NATO và Mỹ, Ukraine có thể thấy chiến dịch ném bom của Nga đã được chuẩn bị đầy đủ, một khi tiến hành ném bom, hiệu quả của vụ đánh bom có thể hoàn toàn vượt quá dự kiến của Ukraine. Trước sự cảnh báo của Nga, Mỹ và NATO đã tuyên bố rõ ràng sẽ không hỗ trợ Ukraine trang bị tên lửa phòng không Patriot; điều này cũng đồng nghĩa với việc năng lực phòng không của Ukraine khó có thể được cải thiện vượt bậc trong thời gian ngắn. Nỗ lực xin hỗ trợ của Mỹ và NATO về tên lửa có tầm bắn hơn 800 km của Ukraine cũng bị từ chối, có thể nói Mỹ và NATO cũng đang lo lắng về những rủi ro rất lớn có thể xảy ra nếu can dự sâu vào tình hình Ukraine. Mặc dù các nước phương Tây đã bắt đầu hỗ trợ Ukraine các trang thiết bị cơ sở hạ tầng như máy phát điện, nhưng rõ ràng tốc độ của sự trợ giúp này không thể theo kịp tốc độ ném bom của Nga. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến cả châu Âu rơi vào tình cảnh khó khăn, đây thực sự là một đặc điểm cơ bản của thế giới ngày nay. Nga muốn nhanh chóng kết thúc xung đột; xét cho cùng, tác động của việc tiếp tục xung đột đối với Nga cũng rất lớn. Nga đã nhiều lần phát đi tín hiệu đàm phán hòa bình, nhưng bối cảnh Ukraine chủ động phát đi tín hiệu đàm phán hòa bình ở Nga dường như vô cùng gay gắt. Ukraine đưa ra những yêu cầu mà Nga không thể đồng ý, đồng nghĩa với việc đàm phán hòa bình khó tiến hành. Điều gì không đạt được trên chiến trường thì cũng khó đạt được trong hòa đàm, Nga cũng hiểu rất rõ điều này. Do đó, để chấm dứt xung đột, Nga phải chứng minh bản thân trên chiến trường; đây cũng là lý do cơ bản khiến Nga gần đây gia tăng nỗ lực ném bom và bắt đầu sử dụng bom nhiệt áp, bom cháy và các loại vũ khí nguy hiểm khác. Việc Nga tăng cường ném bom Ukraine, khi bắt đầu sử dụng các loại máy bay ném bom chiến lược, đây cũng là vấn đề lo lắng nhất đối với Ukraine và phương Tây. Máy bay ném bom chiến lược của Nga mang theo một lượng lớn bom và ném bom rất chính xác, đây cũng là cơn ác mộng đối với Ukraine. Mỹ hiện đã công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu trên không và máy bay chỉ huy cũng đã có mặt; điều này cho thấy, chiến dịch ném bom của Nga sẽ sớm bắt đầu. Lý do khiến cơ sở hạ tầng của Ukraine bị thiệt hại nghiêm trọng là hầu hết do máy bay ném bom của Nga thực hiện. Nếu Nga điều động 22 máy bay ném bom thực hiện chiến dịch ném bom, thì một số lượng lớn các căn cứ ở Ukraine cũng sẽ bị ném bom. Có thể nói, sau khi trải qua giai đoạn khó khăn nhất, Nga đã bắt đầu trẻ hóa, đồng thời cũng đạt được tiến bộ trong việc bổ sung khí tài. Nga huy động lực lượng, các nhà máy sản xuất vũ khí đạn dược bắt đầu đẩy nhanh tiến độ sản xuất vũ khí; đây cũng là điểm mấu chốt, khiến Nga gần đây gia tăng cường độ ném bom. Nga tiêu thụ nhiều đạn dược hơn Ukraine, đây là nguyên nhân cơ bản khiến Nga đột ngột thiếu đạn trong tháng 9 vừa qua. Sau một thời gian cấp tốc sản xuất, vấn đề cung cấp đạn dược của Nga đã được giải quyết, điều này giúp Nga tự tin tiến hành ném bom quy mô lớn. Nói chung, chiến lược ném bom của Nga đã thành công, nó thực sự đã giáng một đòn mạnh vào tiềm lực của Ukraine, đảo ngược cục diện trên chiến trường. Trong trường hợp đạt được kết quả, Nga không có lý do gì để từ bỏ chiến lược thành công hiện nay và sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược tương ứng. Do đó, việc Nga chuẩn bị một số lượng lớn máy bay ném bom và chuẩn bị ném bom theo đội hình lớn là điều dễ hiểu.

Từ ngày 29 đến 30/11, hội nghị ngoại trưởng NATO đã được tổ chức tại Bucharest, thủ đô của Romania, với trọng tâm là thảo luận cách thức giúp đỡ Ukraine. Có thể nói, NATO cũng đang rất lo lắng cho tình hình Ukraine hiện nay, bởi mùa đông lạnh giá đến đã khiến tình hình Ukraine thêm khó khăn, khi cơ sở hạ tầng Ukraine bắt đầu tê liệt. Ngoài việc thảo luận cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine, các nước phương Tây cũng cần hỗ trợ Ukraine máy phát điện, thiết bị lưới điện, thiết bị sưởi ấm cho Ukraine thông qua nhiều kênh khác nhau. Nhưng điều khiến phương Tây lo sợ là cuộc ném bom lớn của Nga lại sắp bắt đầu. Tờ Military Times của Mỹ ngày 29/11 đưa tin, các hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy một lượng lớn máy bay ném bom chiến lược của Không quân Nga đã vào vị trí, sẵn sàng thực hiện một đợt hoạt động ném bom mới. Theo các thông tin, hình ảnh vệ tinh của Mỹ cho thấy, căn cứ không quân Engels ở Saratov (Nga), có một số lượng lớn máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160 xếp hàng trên sân bay, sẵn sàng cất cánh thực hiện nhiệm vụ ném bom bất cứ lúc nào. Qua những hình ảnh tại hiện trường có thể thấy có ít nhất 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 , 14 Tu-95MS và 4 máy bay ném bom Tu-22 được triển khai tại chỗ. Cùng với 22 máy bay ném bom là 4 máy bay tiếp dầu Il-78M và một máy bay chỉ huy trên không Tu-214PU cũng đã có mặt. Truyền thông Mỹ chỉ ra rằng, theo hình ảnh vệ tinh, người ta đánh giá rằng các máy bay ném bom này của Nga được trang bị tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101 và Kh-555 cùng các loại bom dẫn đường chính xác và bom đạn khác, sẽ tiến hành các hoạt động không kích quy mô lớn. Tờ Military Times của Mỹ phân tích, máy bay ném bom Nga sắp xuất kích và Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo với Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng cảnh báo công chúng rằng, các hoạt động ném bom của Nga có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, điều này sẽ khiến Ukraine gặp rắc rối lớn, và nguồn điện, năng lượng, thông tin liên lạc và các cơ sở khác mới được khôi phục sẽ lại bị tê liệt. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh, Ukraine có khả năng sẽ bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong tuần tới. Thật vậy, phân tích của các phương tiện truyền thông Mỹ là hợp lý, khi Nga đã bắt đầu tận dụng ưu thế trên không của mình và sử dụng máy bay ném bom với số lượng lớn để thực hiện các hoạt động ném bom tầm cao tại Ukraine. Trong các chiến dịch ném bom trước đây của Không quân Nga, họ thường sử dụng đội hình 4 máy bay ném bom; đi kèm với 4 máy bay ném bom là 2 máy bay tiếp dầu trên không và máy bay gây nhiễu điện tử; thời điểm đó rất hiếm khi 22 máy bay ném bom được triển khai cùng lúc. Nếu quân đội Nga sử dụng tất cả 22 máy bay này để ném bom và được trang bị đầy đủ các loại tên lửa và bom phá khác nhau, thì Ukraine sẽ gặp khó khăn lớn. Từ những cảnh báo của NATO và Mỹ, Ukraine có thể thấy chiến dịch ném bom của Nga đã được chuẩn bị đầy đủ, một khi tiến hành ném bom, hiệu quả của vụ đánh bom có thể hoàn toàn vượt quá dự kiến của Ukraine. Trước sự cảnh báo của Nga, Mỹ và NATO đã tuyên bố rõ ràng sẽ không hỗ trợ Ukraine trang bị tên lửa phòng không Patriot; điều này cũng đồng nghĩa với việc năng lực phòng không của Ukraine khó có thể được cải thiện vượt bậc trong thời gian ngắn. Nỗ lực xin hỗ trợ của Mỹ và NATO về tên lửa có tầm bắn hơn 800 km của Ukraine cũng bị từ chối, có thể nói Mỹ và NATO cũng đang lo lắng về những rủi ro rất lớn có thể xảy ra nếu can dự sâu vào tình hình Ukraine. Mặc dù các nước phương Tây đã bắt đầu hỗ trợ Ukraine các trang thiết bị cơ sở hạ tầng như máy phát điện, nhưng rõ ràng tốc độ của sự trợ giúp này không thể theo kịp tốc độ ném bom của Nga. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến cả châu Âu rơi vào tình cảnh khó khăn, đây thực sự là một đặc điểm cơ bản của thế giới ngày nay. Nga muốn nhanh chóng kết thúc xung đột; xét cho cùng, tác động của việc tiếp tục xung đột đối với Nga cũng rất lớn. Nga đã nhiều lần phát đi tín hiệu đàm phán hòa bình, nhưng bối cảnh Ukraine chủ động phát đi tín hiệu đàm phán hòa bình ở Nga dường như vô cùng gay gắt. Ukraine đưa ra những yêu cầu mà Nga không thể đồng ý, đồng nghĩa với việc đàm phán hòa bình khó tiến hành. Điều gì không đạt được trên chiến trường thì cũng khó đạt được trong hòa đàm, Nga cũng hiểu rất rõ điều này. Do đó, để chấm dứt xung đột, Nga phải chứng minh bản thân trên chiến trường; đây cũng là lý do cơ bản khiến Nga gần đây gia tăng nỗ lực ném bom và bắt đầu sử dụng bom nhiệt áp, bom cháy và các loại vũ khí nguy hiểm khác. Việc Nga tăng cường ném bom Ukraine, khi bắt đầu sử dụng các loại máy bay ném bom chiến lược, đây cũng là vấn đề lo lắng nhất đối với Ukraine và phương Tây. Máy bay ném bom chiến lược của Nga mang theo một lượng lớn bom và ném bom rất chính xác, đây cũng là cơn ác mộng đối với Ukraine. Mỹ hiện đã công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu trên không và máy bay chỉ huy cũng đã có mặt; điều này cho thấy, chiến dịch ném bom của Nga sẽ sớm bắt đầu. Lý do khiến cơ sở hạ tầng của Ukraine bị thiệt hại nghiêm trọng là hầu hết do máy bay ném bom của Nga thực hiện. Nếu Nga điều động 22 máy bay ném bom thực hiện chiến dịch ném bom, thì một số lượng lớn các căn cứ ở Ukraine cũng sẽ bị ném bom. Có thể nói, sau khi trải qua giai đoạn khó khăn nhất, Nga đã bắt đầu trẻ hóa, đồng thời cũng đạt được tiến bộ trong việc bổ sung khí tài. Nga huy động lực lượng, các nhà máy sản xuất vũ khí đạn dược bắt đầu đẩy nhanh tiến độ sản xuất vũ khí; đây cũng là điểm mấu chốt, khiến Nga gần đây gia tăng cường độ ném bom. Nga tiêu thụ nhiều đạn dược hơn Ukraine, đây là nguyên nhân cơ bản khiến Nga đột ngột thiếu đạn trong tháng 9 vừa qua. Sau một thời gian cấp tốc sản xuất, vấn đề cung cấp đạn dược của Nga đã được giải quyết, điều này giúp Nga tự tin tiến hành ném bom quy mô lớn. Nói chung, chiến lược ném bom của Nga đã thành công, nó thực sự đã giáng một đòn mạnh vào tiềm lực của Ukraine, đảo ngược cục diện trên chiến trường. Trong trường hợp đạt được kết quả, Nga không có lý do gì để từ bỏ chiến lược thành công hiện nay và sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược tương ứng. Do đó, việc Nga chuẩn bị một số lượng lớn máy bay ném bom và chuẩn bị ném bom theo đội hình lớn là điều dễ hiểu.