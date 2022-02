2 UAV TB2 và 2 Su-24 của Ukraine bị dân quân LPR bắn rơi

Theo thông báo của dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, lực lượng phòng không của dân quân LPR đã bắn rơi hai máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2 của Không quân Ukraine, trên bầu trời khu vực Lugansk. Theo thông tin, chiếc UAV TB2 bị bắn rơi gần làng Shchastia. Trước đó, khu dân cư này nằm dưới sự kiểm soát của dân quân LPR; nhưng khu vực này đã được quân đội Ukraine chiếm lại từ lực lượng dân quân. Số UAV TB2 mà Ukraine mua của Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích sử dụng trong khu vực đường giới tuyến ở Donbass. Quân đội Ukraine đặt nhiều hy vọng về khả năng của UAV TB2, trong cuộc đối đầu với lực lượng dân quân ly khai và thậm chí cả Nga. Cũng theo thông tin từ trang “Bình luận quân sự” của Nga, hai máy bay ném bom Su-24 thuộc Không quân Ukraine đã bị bắn rơi gần khu dân cư Smeloe và Stepovoye. Đây là một trong số ít máy bay chiến đấu của Ukraine có thể cất cánh. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về việc vô hiệu hóa tất cả các căn cứ không quân và hệ thống phòng không của Ukraine. Trước hết, các cuộc tấn công bằng tên lửa đã làm tê liệt các sân bay quân sự của Ukraine, mục đích nhằm ngăn chặn sự xuất kích của không quân Ukraine.Theo thông tin ban đầu, ở khu vực Ivano-Frankivsk, Kharkov, Kherson, và nhiều thành phố khác trên khắp lãnh thổ Ukraine, các sân bay quân sự đã bị tấn công. Quân đội Ukraine đã không thể tổ chức sơ tán lực lượng kịp thời và tổ chức phòng tránh đánh trả. Hiện tại các hệ thống phòng không quốc gia của Ukraine đã bị vô hiệu hóa, do các cuộc tấn công bằng tên lửa của phía Nga. Lữ đoàn phòng không chiến thuật gần Vasilkov, lực lượng phòng không chính của khu vực Miền Đông đã bị đánh thiệt hại nặng. Thông tin mới nhất về thiệt hại của Quân đội Ukraine trong những giờ đầu của chiến dịch đặc biệt, do Quân đội Nga tiến hành đối với cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine, thì cảng Odessa và các khu vực tiếp giáp trực tiếp với khu vực Odessa đang bị quân Nga tấn công. Các cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh của Quân đội Nga đã gây ra những đám cháy dữ dội trên phố Promyshlennayam thuộc quận Malinovsky của Odessa. Một căn cứ quân sự của Quân đội Ukraine, điều hành một trong những đoạn của tuyến đường sắt địa phương, cũng bị phá hủy. Đặc biệt, một căn cứ quân sự gần làng Krasnaya Grigorovka đã bị hỏa lực pháo binh của Nga phá hủy hoàn toàn, đó là đơn vị mang số hiệu 2110. Ngoài ra đơn vị 7036 cũng đã bị xóa sổ trong khu dân cư Krasnopolye. Một số trạm radar đã bị phá hủy tại các sân bay của vùng Dnepropetrovsk. Ngoài ra còn có thông tin (vẫn chưa được xác nhận) về cuộc đổ bộ của lính thủy đánh bộ Nga trên đảo Zmeiny (thuộc đồng bằng sông Danube). Hiện tất cả Hải quân Ukraine đã phá hủy hoặc khống chế; theo ông Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, quân đội Nga đã đổ bộ vào Odessa và tiến sang Kharkiv. Trong khi đó, có thông tin về việc quân đội Ukraine đã phản pháo yếu ớt vào lãnh thổ Nga. Trạm kiểm soát biên giới ở Tyotkino, vùng Kursk của Nga đã bị pháo từ Ukraine phá hủy. Theo thông tin mới nhất, các trận địa pháo của Ukraine gần biên giới đã bị pháo binh Nga chế áp dẫn đến tê liệt. Vào 4 giờ sáng nay theo giờ Kiev (tức 10:00 sáng giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine. Về lý do cho hoạt động quân sự tại Ukraine, ông Putin viện dẫn sự cần thiết phải bảo vệ dân thường của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng; mà hai ngày trước đây, đã được Liên bang Nga công nhận là các quốc gia có chủ quyền. Nguồn ảnh: Pinterest.

