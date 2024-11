Vì sao Trư Bát Giới thường đòi chia hành lý khi gặp khó khăn?

Trong "Tây du ký", hành trình đi thỉnh kinh của 4 thầy trò Đường Tăng gặp vô số khó khăn, thử thách. Nhiều yêu quái muốn bắt cóc Đường Tăng để ăn thịt nhằm đạt được sự trường sinh bất tử. Khi sư phụ gặp nạn, bị yêu quái bắt đi, Trư Bát Giới có suy nghĩ khác với Tôn Ngộ Không và Sa Tăng. Trong khi Tôn Ngộ Không, Sa Tăng tìm mọi cách để nhanh chóng cứu Đường Tăng khỏi yêu quái thì Trư Bát Giới đề nghị chia hành lý để trở về Cao Lão Trang, đoàn tụ với người vợ xinh đẹp. Qua chi tiết này, nhiều người nhận thấy Bát Giới không mặn mà với chuyện phò tá Đường Tăng đi thỉnh kinh. Trên đường đi thỉnh kinh, mỗi đồ đệ của Đường Tăng đều có nhiệm vụ riêng và chung. Trong đó, nhiệm vụ chung là bảo vệ sự phụ. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng có những nhiệm vụ riêng. Trong đó, Tôn Ngộ Không thường đi kiếm thức ăn cho mọi người. Trư Bát Giới trông hành lý và Sa Tăng cho ngựa ăn. Yêu quái thường lợi dụng lúc các đồ đệ của Đường Tăng mải làm nhiệm vụ riêng để bắt cóc vị hòa thượng này. Theo một số nhà nghiên cứu, Trư Bát Giới muốn chia hành lý khiến nhiều người khó chịu nhưng lại chứa đựng nhiều bài học sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và sự linh hoạt. Mỗi đồ đệ của Đường Tăng đều có nhiệm vụ riêng nhưng trước tiên cần quan tâm đến mục tiêu chung. Nếu như không thể bảo vệ Đường Tăng an toàn thì dù nhiệm vụ riêng có làm tốt đến máy cũng không có ý nghĩa. Vì vậy, Bát Giới đề nghị chia hành lý là điều dễ hiểu. Ngoài ra, Trư Bát Giới còn có một lý do khác muốn chia hành lý, không "mặn mà" chuyện đi thỉnh kinh là vì đã có nơi muốn quay về. Vốn xuất thân là Thiên Bồng Nguyên Soái thống lĩnh 8 vạn thủy quân Thiên đình, Bát Giới bị giáng xuống hạ giới do trêu ghẹo Hằng Nga trong lúc say. Khi bị đày xuống hạ giới, Bát Giới đầu thai thành hình dạng nửa người nửa lợn vô cùng xấu xí. Dù vậy, Trư Bát Giới về sau cưới được một người vợ xinh đẹp ở Cao Lão Trang. Trong khi Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng đều không có vướng bận gia đình, một lòng muốn đi thỉnh kinh để tu thành chính quả, đắc đạo thành Phật thì Trư Bát Giới không muốn mất đi người vợ yêu quý. Thế nhưng, dù hay nói muốn chia hành lý mỗi khi gặp thử thách nhưng Trư Bát Giới vẫn cùng Tôn Ngộ Không, Sa Tăng phò tá Đường Tăng lấy được chân kinh, không quay đầu bỏ đi giữa chừng. Sau khi kết thúc hành trình thỉnh kinh, Trư Bát Giới được Phật Như Lai phong làm Tịnh Đàn Sứ Giả Bồ Tát. Mời độc giả xem video: Trung Quốc ra mắt tàu treo tự động trên cao. Nguồn: VTV24.

