Vòng vây đang thu hẹp dần, quân đội tiếp tục bao vây quân Nga ở trung tâm Kupyansk, áp sát ngoại ô phía đông khu vực Petropavlovka.

Tiến Minh
Quân đội Nga (RFAF) đã mở rộng vùng kiểm soát tại trung tâm thành phố Kupyansk, đồng thời thu hẹp vòng vây quanh một phần tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU). Hiện các đơn vị xung kích của Cụm quân phía Tây RFAF, đã tiến vào khu vực Yubileyny ở phía tây nam thành phố.
Trang Military Review cho biết, các đơn vị xung kích của RFAF tiếp tục đánh bật quân Ukraine khỏi Kupyansk. Sau khi chiếm được khu vực gần chợ ô tô, quân Nga đã vượt qua được đường sắt gần ga Estakadnaya (Estakadny) và kiểm soát khu vực giữa phố Studencheskaya và phố Grigory Skovorody. Hơn nữa, một khu vực khá rộng lớn ở phía bắc phố Kuznechnaya, bao gồm cả ga Kupyansk-Yuzhny, đã nằm trong tầm kiểm soát của quân Nga.
Với bước tiến mới của quân Nga trong thành phố Kupyansk, tuyến phòng thủ của quân Ukraine trong thành phố đã phải rút lại hẹp hơn; để thoát khỏi vòng vây, quân Ukraine phải băng qua phố Studencheskaya, nơi đang bị tấn công từ cả hai phía.
Theo ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu Cơ quan quản lý Quân sự - Dân sự Kharkov thân Nga, cho biết khoảng 70% lãnh thổ Kupyansk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Những con số này chỉ mang tính ước lượng, vì thành phố vẫn còn nhiều vùng xám, nơi không có sự hiện diện của cả quân Nga hay Ukraine.
Hãng tin TASS của Nga, cho biết cuộc tấn công của RFAF trong thành phố đang diễn ra rất ác liệt. Cụm quân phía Tây RFAF đã đánh bật được quân Ukraine khỏi vị trí phòng thủ, tiến từ Ivanovka về phía Petropavlivka, hay đúng hơn là vùng ngoại ô phía nam của ngôi làng.
Tại đây, quân Nga đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine, và tiếp tục mở rộng các vị trí đầu cầu. Nếu tiếp tục tiến công theo hướng này, quân Nga sẽ tiến đến hồ chứa nước Gnilitsa và sông Oskil, cũng như phố Krasnaya Petropavlivka. Hiện tại, khoảng cách giữa các vị trí mà quân Nga vừa chiếm được và vùng ngoại ô của ngôi làng này chưa đầy 2 km.
Nhìn chung, tốc độ tiến công của quân Nga trong khu vực phía nam Kupyansk tương đối chậm, vì gặp rất nhiều khó khăn. Lý do là AFU đã xây dựng được một khu vực phòng thủ vững chắc tại đây, trong đó một số ngôi làng là các chốt phòng thủ, mà cho đến nay RFAF vẫn chưa thể tràn ngập.
Hiện tại, một lựa chọn thực tế hơn của RFAF là chiếm khu vực thành phố Kupyansk và cắt đứt nhóm quân Ukraine ở phía đông thành phố khỏi các tuyến đường tiếp tế của họ. Tuy nhiên, để đạt được điều này, sự kháng cự của Ukraine phải bị phá vỡ ngay tại Kupyansk.
Trước đó, quân Nga đã tiếp cận ngôi làng Petropavlivka, nhưng AFU được sự tăng cường của quân tiếp viện, đã đẩy lùi quân Nga khỏi ngôi làng. Theo thông tin mới nhất, quân Nga đang giành được những bước tiến trong thành phố, nhưng quân Ukraine vẫn đang kháng cự quyết liệt.
Cuộc chiến giành trung tâm Kupyansk vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt, các đơn vị xung kích RFAF tiến từ phía bắc thành phố, dần dần dọn sạch khu vực phía tây của thành phố, nơi có nguy cơ cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cuối cùng cho quân Ukraine.
Kênh RVvoenkory cho biết, các nhóm tấn công của Cụm quân phía Tây RFAF đã chiếm được tòa nhà chính quyền địa phương và tiến đến các vị trí có thể bao vây các đơn vị Ukraine còn lại ở ngoại ô phía bắc. Đồng thời, quân Nga tiếp tục củng cố vị trí ở phía tây nam thành phố, mở rộng vùng kiểm soát và chiếm đóng một số khu dân cư.
Trên hướng đông nam thành phố, quân Nga tiếp tục vòng qua quận Yubileyny, đe dọa tiếp cận các tuyến đường phía nam dẫn vào thành phố. Trong khi đó, một cuộc đột phá vào tuyến phòng thủ của AFU ở khu vực trung tâm Kupyansk đã thành công, giúp quân Nga tiếp cận cây cầu bắc qua sông Oskil.
Kênh Military Summary cho biết, Sư đoàn bộ binh cơ giới số 68 của Tập đoàn quân liên hợp số 6 thuộc Quân khu Leningrad, đã tiến hành các cuộc tấn công ở phía bắc Kupyansk (Kolodeznoye, Kutkovka, Doroshovka) và phía đông Kupyansk (Petropavlovka, Peschanoye, Stepovaya Novosyolovka), dưới sự yểm trợ của đơn vị UAV Molniya.
Khu vực trung tâm thành phố bị bộ binh Nga bao vây. Xa hơn về phía nam, tại Kovsharovka và Osinovo, Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đang tấn công các tuyến hậu cần và phòng thủ của đối phương bằng bom lượn UMPK; thực hiện cắt đứt việc tiếp tế hậu cần cho quân Ukraine tại Kupyansk từ xa.
Theo các chuyên gia quân sự, quân đồn trú Ukraine tại Kupyansk hiện đang đứng trước nguy cơ bị bao vây. Họ vẫn còn cơ hội thoát khỏi vòng vây, nhưng rất mong manh. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu AFU không có khả năng triển khai quân tiếp viện đến thành phố, khiến lực lượng phòng thủ của họ tại Kupyansk ngày càng khó khăn hơn. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
