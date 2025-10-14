Quân đội Nga đang thu hẹp vòng vây ở trung tâm thành phố Kupyansk

Hiện tại, một lựa chọn thực tế hơn của RFAF là chiếm khu vực thành phố Kupyansk và cắt đứt nhóm quân Ukraine ở phía đông thành phố khỏi các tuyến đường tiếp tế của họ. Tuy nhiên, để đạt được điều này, sự kháng cự của Ukraine phải bị phá vỡ ngay tại Kupyansk.