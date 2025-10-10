"Mỏm đá" Dobropillia rực lửa, Lữ đoàn Azov vẫn còn đang hoảng loạn

Quân đội Nga vẫn giữ vững “mỏm đá: Dobropolye, tàn quân của Lữ đoàn Azov vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn và bị chôn vùi dưới những quả bom FAB.
Hình ảnh rò rỉ từ kênh ShortsCar mới đây đã hé lộ khoang nội thất của mẫu xe SUV Hyundai SantaFe Facelift 2027 bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 5.
Hình ảnh Hinata diện váy cưới trắng tinh khôi do AI tạo ra khiến cộng đồng fan Naruto phát sốt vì quá chân thực và đẹp đến khó tin.
Đòn tấn công của Nga vào trận địa phóng UAV tầm xa của Ukraine ở tỉnh Chernihiv, đã phá hủy 100 UAV đồng thời loại khỏi vòng chiến 60 binh sĩ đối phương.
Thời khắc “mùa vàng rực rỡ” đã điểm! Ba con giáp này đang âm thầm bước vào chu kỳ may mắn hiếm có, tiền bạc ùn ùn kéo về, vận trình hanh thông rực rỡ.
Không chỉ là một di tích cổ, tượng Charon hé mở truyền thuyết rùng rợn về linh hồn qua sông Styx, khiến giới khảo cổ lẫn tín đồ huyền bí sôi sục truy tìm.
Những quả cam ngũ giác mang ý nghĩa đỗ đạt, may mắn và thành công có giá không rẻ tại Nhật Bản nhưng vẫn luôn trong tình trạng khan hàng.
Tên lửa tấn công Kinzhal của Nga đấu với hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ trên bầu trời Ukraine: Vũ khí siêu thanh viết lại quy luật chiến tranh.
Màu sáng kết hợp nội thất gọn gàng giúp không gian bếp 3,5m2 như rộng hơn, đủ chỗ nấu nướng, rửa bát, cắt gọt và lưu trữ thiết bị.
Meta thử nghiệm bong bóng bạn bè và nâng cấp thuật toán Reels, thể hiện quyết tâm biến Facebook thành nền tảng video cạnh tranh trực tiếp với TikTok.
Các nhà khảo cổ học đã khai quật một ngôi đền 2.700 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ có "hang động linh thiêng". Nơi đây có thể được dùng để thờ phụng một nữ thần quyền lực.
Bác sĩ phẫu thuật nha khoa John Sottosanti tuyên bố đã phát hiện dấu răng trên tấm vải liệm thành Turin - hiện vật được cho dùng để bọc thi hài Chúa Jesus.
Mới đây, Jun Vũ (Vũ Phương Anh) "đốn tim" người hâm mộ khi khoe sắc trong tà áo dài cách tân, phô diễn trọn vẹn sắc vóc thanh tú cùng thần thái "miễn chê".
Châu Tuyết Vân là biểu tượng của Taekwondo Việt Nam, mới đây cô khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi cô lần đầu tiên thử sức với bộ môn pickleball.
Trong một sự kiện gần đây, sự xuất hiện của 'phú bà' Huyền Baby nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Samsung ISOCELL HP5 cho ra ảnh độ phân giải 200MP có điểm ảnh 0,5 µm nhỏ nhất hiện nay nhưng không phải là hàng cao cấp.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/10, Bọ Cạp tài vận không tốt, đừng tiêu phí kẻo hối hận. Xử Nữ mọi chuyện thuận lợi, biết tận dụng dễ được giàu sang.
Nhiều sao Việt quyên góp cho bà con Thái Nguyên: Trấn Thành- Hari Won, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hồ Văn Cường…
Quần thể hang Ellora là biểu tượng cho tinh thần khoan dung tôn giáo của Ấn Độ cổ, nơi Phật giáo, Ấn Độ giáo và Kỳ Na giáo cùng để lại dấu ấn nghệ thuật rực rỡ.
Là cư dân của vùng Bắc Cực khắc nghiệt, cá voi đầu cong (Balaena mysticetus) mang trong mình nhiều đặc điểm sinh học độc đáo đáng kinh ngạc.
Dù giá cao gấp 2–3 lần táo thường, táo cherry vẫn được nhiều người săn lùng tại các chợ dân sinh, cửa hàng, siêu thị, thậm chí liên tục "cháy hàng" ở nhiều nơi.
Khác với sự chỉn chu khi thi đấu với lớp trang điểm đậm từng gây nhiều tranh cãi, hình ảnh Wu Yanni đời thường nhẹ nhàng, giản dị khiến nhiều người bất ngờ.