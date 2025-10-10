Hà Nội

"Mỏm đá" Dobropillia rực lửa, Lữ đoàn Azov vẫn còn đang hoảng loạn

Quân sự

Quân đội Nga vẫn giữ vững “mỏm đá: Dobropolye, tàn quân của Lữ đoàn Azov vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn và bị chôn vùi dưới những quả bom FAB.

Tiến Minh
Trong tháng qua, trận đánh ác liệt ở khu vực Dobropilya cuối cùng đã đi đến gần hồi kết. Theo các nguồn tin quân sự Nga, quân đội Nga (RFAF) đã tăng cường kiểm soát một số khu vực của Dobropilya, đặc biệt là ở các khu vực Shakhove, Vladimirivka và Rubizhne, dần dần xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Kênh RVvoenkory cho biết, RFAF đang phát động một cuộc tấn công vào làng Zolotoy Kolodez và dự định tiếp tục chiếm lại trục đường chiến lược T-0514 (nối Dnepr-Pokrovsk-Kramatorsk). Xét theo tình hình hiện tại, có vẻ như cuộc phản công của quân đội Ukraine (AFU) vào “mỏm đá” Dobropolye đã “hụt hơi”.
Cụ thể, thông tin về việc RFAF giành thêm lãnh thổ ở phía nam và phía tây Pokrovsk; trên hướng Dobropolye, quân Nga đã hoàn toàn phá vỡ vòng vây bằng cách chiếm lại Novotoretske. Như vậy, AFU đã không thể bao vây và đẩy lùi quân Nga ở “mỏm đá Dobropolye” như tính toán của của Đại tướng Oleksandr Syrskyi.
“RFAF đã giành lại thế chủ động, phá tan vòng vây của AFU; quân Nga tưởng như bị bao vây và có nguy cơ bị xóa sổ tại mũi thọc sâu Dobropolye, họ chẳng những lật ngược thế cờ mà còn tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, tiến thẳng đến Zolotoy Kolodez”; kênh RVvoenkor xác nhận.
Những hình ảnh chiến đấu thực tế, có video chứng minh từ khu vực Zolotoy Kolodez, buộc truyền thông ủng hộ Kiev phải "quay xe", bác bỏ những tuyên bố của giới lãnh đạo - chỉ huy Ukraine, về cái gọi là "ba vạc dầu" với quân Nga trong khu vực này.
"Thật không may, việc quân đội Nga bị bao vây tại Kucherov Yar chưa được xác nhận. Một vị trí của RFAF ở phía đông bắc Zolotoy Kolodez được ghi nhận, vùng đỏ được mở rộng và một khu vực do RFAF kiểm soát gần Zolotoy Kolodez đã được bổ sung", các nhà phân tích quân sự Ukraine viết, dựa trên cảnh quay từ AFU.
Trang “Biên niên sử quân sự” của Nga cho biết, những trận đánh ác liệt nhất đang diễn ra trên tuyến Toretskoye-Vladimirivka; quân Ukraine vẫn tiến về phía trước bất chấp tổn thất. Tuy nhiên ngày càng có nhiều tín hiệu từ khu vực đột phá Dobropillya, cho thấy cuộc phản công theo kiểu “tất tay”, của Đại tướng Oleksandr Syrskyi đã thất bại.
Theo hình ảnh được định vị địa lý, quân Nga đã tiến 2,5 km về phía Dobropolye và chiếm giữ các vị trí mới ở trung tâm ngôi làng nhỏ Vilne. Nhiều khả năng, ngôi làng (với dân số trước chiến tranh là 71 người) đã được Nga tái kiểm soát, mở đường cho một cuộc tấn công vào Stepy (Nga gọi là Kutuzovka) ở phía tây.
Nhưng đó chưa phải là tất cả những thành công của Cụm quân Trung tâm RFAF; theo bản đồ cập nhật của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), đã loại bỏ được đường tiến công nguy hiểm của AFU về phía Novotoretske, nhằm cắt đứt chân “mỏm đá Dobropolye”, khỏi một số khu vực nằm xa hơn về phía bắc.
Các chuyên gia ISW không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về tình hình của quân Ukraine hiện còn kẹt giữa khu vực Nykanorivka và Zatyshok (Nga gọi là Suvorove); khả năng lực lượng này đã bị tiêu diệt. Trong một bản tin được công bố vào ngày 6/10, ISW đã viết (trích dẫn nguyên văn): “RFAF đã chiếm được Zolotoy Kolodez (phía đông bắc Dobropillya) và tiến về phía đông Ivanivka (phía đông Dobropillya)”.
Các thông tin từ Ukraine cũng làm sáng tỏ về những gì đang diễn ra gần Dobropillia. Blogger Muchny đã tiết lộ rõ ​​ràng chiến lược của AFU tại mặt trận này, khi tướng Syrskyi đã tung hết những đơn vị cơ động tinh nhuệ nhất vào cuộc phản công, nhưng đã vấp phải sự chống cự quyết liệt của RFAF.
Một sĩ quan của Lữ đoàn Mykolaiv số 79 AFU, cho biết: "Truyền thông Ukraine đưa tin không chính xác về chiến dịch Dobropillia? Kiểu như, chúng ta đang bao vây quân Nga, nhưng không bao giờ có chuyện đó... Dù sao thì bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng”.
Vị sĩ quan này cho biết thêm: "Các báo cáo từ hiện trường cho biết, mọi con đường dẫn đến khu vực giao tranh đều đầy rẫy xe cộ bị cháy rụi, và các chiến hào cũng đầy rẫy tử sĩ. Kẻ thù đang cố gắng chiếm giữ các vị trí trú đông thuận lợi nhất trước tháng 11, khi những cơn mưa chuyển mùa tới, bất chấp tổn thất”.
Theo như tờ Military Chronicle bình luận, theo bản đồ các cuộc không kích bằng UAV FPV, pháo binh và FAB, trận chiến đẫm máu nhất đang diễn ra theo trục Toretske - Sofiyivka - Shakhove – Vladimirivka; nơi đây đúng là địa ngục trần gian. Tất cả các khu vực khác trên hướng Pokrovsk dù cộng lại, cũng không thể sánh được với cường độ giao tranh giữa Sofiyivka và Shakhove.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/10, xác nhận rằng quân Nga cuối cùng đã giành được chiến thắng ở Vladimirivka và có thể đã giành được một vị trí vững chắc ở vùng ngoại ô phía nam, cũng như tiến về phía bắc đến sông Kazennyi Torets. Với những con đập rộng lớn bên phía Toretske, quân Ukraine đã bị bao vây trong thị trấn này.
Để giữ vững Toretske, quân Ukraine tại đây đang được tiếp tế hoàn toàn bằng UAV và họ có thể không thể cầm cự được lâu ở đây. AFU cũng đang dùng mọi biện pháp có thể để đảo ngược tình thế tại Pokrovsk, đồng thời để đáp lại bom FAB UMPK của Nga nã liên hồi, AFU cũng sử dụng cả đạn phốt pho để chống lại quân Nga. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
Tiến Minh
Svpressa
#Mỏm đá Dobropolye #Nga phản công #Ukraine bị bao vây #xung đột Nga-Ukraine #Quân đội Nga #Lữ đoàn Azov

