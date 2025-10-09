Hà Nội

Kinzhal đối đấu Patriot, vũ khí siêu thanh viết lại luật chiến tranh

Quân sự

Kinzhal đối đấu Patriot, vũ khí siêu thanh viết lại luật chiến tranh

Tên lửa tấn công Kinzhal của Nga đấu với hệ thống phòng thủ Patriot của Mỹ trên bầu trời Ukraine: Vũ khí siêu thanh viết lại quy luật chiến tranh.

Tiến Minh
Vào lúc 23 giờ đêm ngày 27/9, bầu trời Kiev đột nhiên rung chuyển. Các máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal xé toạc bầu trời, máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thực hiện một cuộc không kích cách mục tiêu tới 1.800 km, và các khinh hạm của Hạm đội Biển Đen đồng loạt khai hỏa; một cuộc không kích phá kỷ lục kéo dài 12 giờ chính thức bắt đầu.
595 UAV tự sát Geran-3 từ lãnh thổ Nga, bay như xé nát bầu trời, bám sát theo sau là 34 tên lửa hành trình Kh-101 và 6 tên lửa Kalibr, đỉnh điểm là một cuộc tấn công chí mạng bằng hai tên lửa Kinzhal. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc sau đó tiết lộ rằng, cuộc tập kích đường không này với cường độ gấp ba lần chiến trường Syria, đã tạo ra những cột lửa bùng lên đồng thời trên 6 quận của Kiev, gây thiệt hại nặng nề cho 16 đến 25 mục tiêu quân sự.
Điểm cốt lõi của cuộc không kích này, là màn đối đầu cuối cùng giữa tên lửa siêu thanh Kinzhal và hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Chỉ một tháng sau thông báo gây chú ý của Ukraine, về việc triển khai hệ thống Patriot do Israel cung cấp, quân đội Nga đã khóa chặt tọa độ trận địa của hệ thống này, thông qua trinh sát điện tử và mặt đất.
Tên lửa siêu thanh Kinzhal, được phóng đi từ chiến đấu cơ MiG-31K, đã bổ nhào với tốc độ Mach 10. "Lưỡi kiếm khí" này, di chuyển với tốc độ hơn 3.400 mét/giây, đã cơ động trong suốt quỹ đạo để tránh bị radar phát hiện, cuối cùng tấn công mục tiêu bằng một đường tiếp cận gần như thẳng đứng.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy các trận địa Patriot bị tàn phá ở khu vực Starokonstantinov, bao gồm trạm radar AN/MPQ-65, mô-đun chỉ huy chiến đấu và hai bệ phóng đã bị phá hủy hoàn toàn, khiến các thiết bị tiên tiến trị giá 1,1 tỷ USD trở thành sắt vụn.
Chuyên gia quân sự Tống Trung Bình (Song Zhongping) của Học viện Phòng không Trung Quốc, đã chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến thất bại: "Tên lửa Patriot PAC-3 được thiết kế để đánh chặn ở tốc độ Mach 5. Khi đối mặt với Kinzhal có khả năng cơ động ngang ở giai đoạn cuối, khả năng của nó ngay lập tức bị quá tải và tê liệt".
Chiến thuật tập kích đường không của Quân đội Nga tương đối đơn giản, đầu tiên sử dụng UAV và tên lửa hành trình để làm cạn kho dự trữ tên lửa đánh chặn, sau đó sử dụng tên lửa siêu thanh để xuyên thủng hệ thống phòng thủ, phơi bày hoàn toàn những lỗ hổng chết người của hệ thống phòng không Ukraine.
Cuộc đối đầu này không phải là một thất bại thảm hại một chiều, mà là một cuộc đụng độ kịch tính giữa logic tấn công và phòng thủ của chiến tranh hiện đại. Tên lửa Kinzhal, từng được truyền thông Nga ca ngợi là có khả năng "xuyên phá 100%", lần đầu tiên bị tên lửa Patriot đánh chặn vào tháng 5/2023.
Việc giảm tốc độ cuối cùng của Kinzhal, đã tạo ra một khoảng trống để Patriot đánh chặn. Tuy nhiên, lần này, quân đội Nga đã nâng cấp chiến thuật: sử dụng kết hợp tên lửa mồi nhử và tên lửa tấn công chính, để tạo ra các mục tiêu đánh lừa; đồng thời sử dụng hệ thống dẫn đường tổng hợp GLONASS để đảm bảo độ chính xác của Kinzhal dưới 10 mét.
Trong khi Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 611 mục tiêu, việc 36 quả tên lửa của Nga đánh trúng mục tiêu là điều không thể chối cãi. Quan trọng hơn, đây là hệ thống Patriot thứ hai bị phá hủy tại Ukraine trong tháng này, hoàn toàn phá vỡ huyền thoại về hệ thống phòng không giá tỷ đô của Mỹ.
Cuộc chiến giữa tên lửa tấn công Kinzhal và hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot, không phải là cuộc chiến của một loại vũ khí đơn lẻ; nó đánh dấu một bước chuyển cơ bản trong cục diện chiến tranh trên không. Kinzhal là phiên bản cải tiến của tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, phóng từ trên không, với tầm bắn lên tới 2.000 km.
Với khả năng mang cả đầu đạn thường và đầu đạn hạt nhân, cùng khả năng phóng từ trên không di động, giúp Kinzhal thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ từ bất kỳ không phận nào vào bất kỳ lúc nào. Cấu hình kép của nó, có khả năng mang đầu đạn thông thường 480 kg hoặc đầu đạn hạt nhân 500 kiloton, càng làm hạn chế tốc độ triển khai của NATO.
Chuyên gia Tống Trung Bình đã chỉ ra rằng, quân đội Nga đã chuyển từ chiến thuật "tấn công đơn điểm" sang "chiến thuật làm tê liệt hệ thống". Trong đó phá hủy hệ thống phòng không Patriot chỉ là bước đầu tiên; mục tiêu thực sự là phá hủy toàn bộ mạng lưới phòng không của Ukraine.
Trong khi đó, tờ US Defense News đã thẳng thắn tuyên bố rằng, những thất bại liên tiếp của hệ thống tên lửa tấn công mặt đất HIMARS và phòng không Patriot, đã phơi bày những điểm yếu mang tính hệ thống của các hệ thống vũ khí do Mỹ sản xuất, trong các cuộc xung đột cường độ cao.
Trong khi lãnh đạo Kiev tuyên bố "tiếp tục phản công" sau cuộc không kích, thì những ngọn lửa trên bầu trời đêm Kiev lại cho thấy một câu trả lời khác. Cuộc tấn công phá kỷ lục này, chứng minh rằng các hệ thống phòng không thông thường phải đối mặt với thách thức từ vũ khí siêu thanh, và việc triển khai phô trương, chỉ là “mồi ngon” cho các cuộc tấn công chính xác.
Như US Defense News kết luận, sự leo thang liên tục của các hành động quân sự tại Ukraine, đang đẩy cuộc xung đột đến bờ vực của những hậu quả không thể kiểm soát. Đặc biệt là những trận tập kích đường không, không còn là những cuộc tấn công đơn lẻ, mà là tập kích ồ ạt với cường độ lớn.
Cuộc đối đầu kéo dài 12 giờ giữa Kinzhal và Patriot trên bầu trời Ukraine, đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho các quốc gia trên thế giới. Kết quả của các cuộc chiến trong tương lai, sẽ được quyết định bởi ai có thể nhanh chóng vượt qua điểm then chốt của cán cân tấn công và phòng thủ. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Wikipedia).
Tiến Minh
Sina
