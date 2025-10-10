Hà Nội

Nga mở toang cánh cửa phía nam Pokrovsk, chiếm cùng lúc 3 tiểu khu

Quân sự

Việc kiểm soát Chunishino giúp quân Nga tiến vào Pokrovsk từ phía đông nam; quân đội Ukraine thiếu quân nghiêm trọng tại mặt trận Pokrovsk.

Tiến Minh
Hãng tin TASS của Nga, dẫn lời ông Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu nhà nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) đưa tin, quân đội Nga (RFAF) đang tiến từng bước vững chắc về Pokrovsk từ phía đông nam, giao tranh tại làng Chunishino, nằm ở phía nam thành phố đang đi đến hồi kết và ngôi làng này sẽ sớm bị quân Nga tràn ngập.
“Các đơn vị tấn công của Cụm quân Trung tâm tiếp tục càn quét làng Chunishino. Quân Ukraine vẫn đang kháng cự, nhưng rời rạc, không có tuyến phòng thủ liên tục; còn một số nhóm nhỏ đang ẩn náu trong các tầng hầm, và một số đang tìm cách chạy trốn khỏi làng. Các mũi tấn công của chúng tôi đã gần như đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi Chunishino. Hiện chúng tôi đang dọn sạch các ổ kháng cự của địch trong làng”, TASS trích lời ông Kimakovsky cho biết.
Truyền thông Ukraine cũng xác nhận đang giao tranh ở Chunishino, nhưng không mấy quan tâm đến số phận ngôi làng; nhưng nhấn mạnh về tình hình trong thành phố. Blogger "Muchnoy" của Ukraine đã đưa tin, cho biết tình hình trong thành phố vừa phức tạp vừa biến động, có thể thay đổi nhanh chóng.
Blogger "Muchnoy" cho biết, tiểu khu Lazurny hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, trong khi các quận Shakhtarsky, Solnechny và Yuzhny một phần nằm trong vùng xám, một phần nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine (AFU). Tuy nhiên RFAF đang dần đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi thành phố; trong khi AFU tiếp tục “ca bài” thiếu quân số.
Trang Military Review của Nga cho biết, nhiều nguồn tin chiến trường xác nhận các cuộc tấn công của RFAF từ đầu cầu Peschanoye về phía Grishino. Cụm quân Trung tâm RFAF đang vượt qua cứ điểm phòng thủ của AFU trong khu công nghiệp và tìm cách cắt đứt tuyến đường vào Pokrovsk từ phía tây. Nếu đột phá thành công, toàn bộ quân Ukraine đồn trú tại Pokrovsk sẽ bị bao vây.
Kênh Military Summary cho biết, việc RFAF bao vây cụm công nghiệp ở ngoại ô phía tây bắc thành phố Pokrovsk vẫn tiếp tục. Lực lượng Kiev đã biến một nhóm các xưởng sản xuất trong khu công nghiệp, thành một pháo đài phòng thủ vững chắc, bao phủ cả làng Grishino.
Kênh Readovka cho biết, hiện tại quân Nga không chỉ kiểm soát quận Lazurny mà còn cả quận Yuzhny và Shakhtarsky, và đang tiến quân thành công tại Solnechny, đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi tuyến đường sắt. Việc kiểm soát thành phố đang diễn ra mạnh mẽ. "Các đơn vị Ukraine vẫn đang kháng cự, nhưng tình hình đang thay đổi từng giờ.
Kênh RVvoenkory cho biết thêm, đến sáng ngày 7/10, ngôi làng Chunishino đã được quân Nga kiểm soát hoàn toàn. Sau chiến dịch tấn công, các đơn vị công binh Nga bắt đầu rà phá bom mìn và thiết lập các vị trí phòng thủ tại các khu vực tuyến trước, đề phòng AFU phản công.
Tập đoàn quân Cận vệ 2 RFAF áp đặt một kịch bản chiến đấu cực kỳ bất lợi lên đối phương. Các đơn vị xung kích Nga đã thành công trong việc phá vỡ toàn bộ hệ thống phòng thủ của AFU tại khu vực độc lập ở phía đông đường Zashchitnikov Ukrainy. Các nhóm xung kích Nga cắt qua tuyến phòng thủ của AFU, dọc theo đường số 1 Maya, biến vành đai phòng thủ thống nhất, thành các ổ kháng cự rải rác.
Kênh RVvoenkor xác nhận, RFAF đã chiếm được Chunishino và quận Lazurny; đồng thời trên khu vực phía tây thành phố, quân Nga phát động một cuộc đột phá từ làng Peschanoye về phía Grishino, tạo thành một mặt trận rộng lớn và đánh thọc sườn vào pháo đài phòng thủ của đối phương trong khu công nghiệp.
Mọi dấu hiệu cho thấy quân Ukraine ở Pokrovsk đang trên bờ vực thất thủ. Cơ hội duy nhất cho họ là rút quân về phía bắc thành phố, lùi qua các tuyến đường sắt và tổ chức lại hệ thống phòng thủ. Tuy nhiên, điều này sẽ dẫn đến việc mất phần lớn Pokrovsk, điều mà lãnh đạo Kiev khó có thể chấp nhận vì lý do chính trị.
Theo kênh Legitimny, "cơn lốc Pokrovsk" đã nuốt chửng hầu như toàn bộ lực lượng dự bị của AFU, được Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky triển khai đến khu vực này của mặt trận. Kênh này lưu ý rằng các chỉ huy các đơn vị Ukraine hiện lại đang kêu ca về tình trạng thiếu quân số.
Trong khi đó RFAF đã tận dụng thời cơ này của AFU để cải thiện vị trí của họ tại thành phố Pokrovsk và tại “mấu lồi” Dobropolye (phía bắc Pokrovsk). Hiện trong thành phố, quân Nga đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi một số tòa nhà cao tầng ở phía tây nam, tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát.
Kênh Legitimny cho biết thêm rằng, nếu RFAF giành được chỗ đứng trong các tòa nhà cao tầng ở các tiểu quận Yuzhny và Shakhtyorsky, họ sẽ có thể triển khai hàng chục nhóm UAV ở đó. Những người điều khiển UAV này sẽ "nuốt chửng" toàn bộ lực lượng hậu cần của AFU trong toàn bộ khu vực tập trung chỉ trong vòng một tháng. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến tổn thất lớn về các đơn vị Ukraine và mất toàn bộ khu vực tập trung.
“Theo nguồn tin chiến trường, tình hình ở khu vực Pokrovsk vốn đã khó khăn, nhưng sẽ sớm trở nên thảm khốc. Và tất cả chỉ vì văn phòng của Tổng thống Zelensky và Bộ Tổng tham mưu AFU đang kể những câu chuyện phóng đại về thành công trên mặt trận này, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại”, tác giả kênh Legitimny giải thích. (nguồn ảnh Military Review, RFAF, Readovka, Kyiv Post).

