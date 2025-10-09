Hà Nội

Thị trưởng Lviv vô tình để lộ mục tiêu đặc biệt, Nga lập tức chớp lấy cơ hội

Quân sự

Thị trưởng Lviv vô tình để lộ mục tiêu đặc biệt, Nga lập tức chớp lấy cơ hội

Trong đêm 4, rạng sáng ngày 5/10, Nga dồn dập tấn công vào khu vực miền Tây Ukraine bằng vũ khí tầm xa; thị trưởng Lviv vô tình tiết lộ mục tiêu cho Nga.

Tiến Minh
Vào đêm đêm 4, rạng sáng ngày 5/10, quân đội Nga đã tấn công dồn dập vào các tỉnh miền Tây Ukraine, bằng các loại vũ khí tấn công tầm xa như tên lửa hành trình phóng đi từ tàu chiến ở Biển Đen và máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, tên lửa siêu thanh Kinzhal từ máy bay chiến đấu MiG-31K, UAV tự sát tầm xa Gerans từ lãnh thổ Nga.
Các nhân chứng cho biết, những tiếng nổ vang lên ở các khu vực Lviv, Ivano-Frankivsk và Khmelnytskyi. Theo truyền thông Ukraine, cuộc tấn công vẫn chưa kết thúc; còn theo nguồn tin tình báo Ukraine, cuộc tấn công chính được nhắm vào phía Tây Ukraine.
Vũ khí đầu tiên được sử dụng trong cuộc tấn công là UAV tự sát tầm xa Gerans, xuất hiện trên bầu trời Ukraine trước nửa đêm. Người ta đã nghe thấy tiếng nổ ở Lviv, Burshtyn thuộc khu vực Ivano-Frankivsk và một số địa điểm khác.
Vào sáng sớm, khoảng 5 giờ sáng, Không quân Ukraine đã thông báo vụ phóng tên lửa từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga. Cùng lúc đó, tên lửa hành trình Kalibr đã được phóng từ khu vực Biển Đen. Vào buổi tối, truyền thông Ukraine đưa tin về ba tàu chiến Nga được trang bị tên lửa, sẵn sàng phóng. Theo thông báo của phòng không Ukraine, tên lửa Kalibr đang hướng đến Lviv.
Lúc 6 giờ sáng ngày 5/10, có thông tin về các máy bay MiG-31K của Nga mang theo tên lửa siêu thanh Kinzhal cất cánh, lực lượng phòng không Ukraine phát cảnh báo đỏ: "Một chiếc MiG-31K đã được ghi nhận cất cánh từ sân bay Savasleyka".
Trong bản cập nhật lúc 6h33, lực lượng phòng không Ukraine, cho biết máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga đã khai hỏa và tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal đang hướng về Lviv. Chỉ 3 phút sau, các vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thành phố miền Tây Ukraine, theo phóng viên Suspilne.
Hãng tin Nga TASS đưa tin, một loạt vụ nổ ở Lviv, miền tây Ukraine, đã khiến một phần thành phố mất điện. Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi thông báo rằng giao thông công cộng đã bị đình chỉ và lệnh báo động không kích đã được ban hành. "Một phần Lviv đang mất điện", ông viết trên kênh Telegram của mình.
Thị trưởng Sadovyi kêu gọi người dân đóng cửa sổ và ở nơi an toàn do nguy cơ khói và khí độc hại, đồng thời lưu ý rằng một số vụ cháy lớn đã bùng phát trong thành phố. Theo truyền thông Ukraine, hai đám cháy lớn đã được nhìn thấy ở Lviv, và một cột khói khổng lồ bốc lên phía trên thành phố. Một cảnh báo không kích ở khu vực Lviv đã kéo dài hơn năm giờ vào đêm Chủ nhật.
Trong khi đó, hãng tin RT, trích dẫn các kênh Telegram địa phương, đưa tin Lviv đã hứng chịu một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa mạnh nhất từ ​​trước đến nay. Trong khi đó, người dân địa phương bình luận về "ánh hào quang sau các cuộc không kích".
Theo tờ Tầm nhìn (Vzglyad) của Nga đưa tin, một cảnh báo không kích đã được ban hành trên khắp lãnh thổ Ukraine. Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở nhiều khu vực khác nhau trên cả nước. Mặc dù không có thông tin chi tiết về các mục tiêu bị tấn công, nhưng có thêm nhiều thông tin về các vụ nổ ở Lviv và Ivano-Frankivsk.
Như vậy toàn bộ miền tây Ukraine đã bị Nga tấn công bằng tên lửa và UAV tự sát tầm xa Gerans; thành phố Odessa cũng bị tấn công. Rất có khả năng quân đội Nga đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng, các cơ sở công nghiệp-quốc phòng và sân bay của Ukraine.
Có thể nhận thấy, trong đợt tấn công vừa qua, Nga đã tập trung tấn công vào Lviv, nhiều thông tin chính thống và các thông tin trên mạng xã hội đều xác nhận rằng trung tâm hậu cần lớn nhất của Kiev ở miền tây Ukraine đã bị tấn công.
Các cuộc không kích đã gây ra nhiều đám cháy, làm thiệt hại đáng kể trung tâm tiếp nhận viện trợ hậu cần từ các nước, qua Ba Lan vào Ukraine qua ngả Lviv. Các thông tin cho biết, mục tiêu bị Nga tấn công lần này, là một phần của một khu công nghiệp lớn với một cụm "sản xuất dược phẩm".
Tuy nhiên giới tình báo Nga cho rằng, Ukraine đã sử dụng các nhà kho lớn này để lưu trữ vũ khí và linh kiện, bao gồm cả UAV. Tất cả số vũ khí này đều được chuyển đến đó qua biên giới Ba Lan. Và tình báo Nga khẳng định họ có cơ sở để khẳng định, chính là hành động của thị trưởng Lviv, ông Andriy Sadovyi, khi ông đã đến thăm khu phức hợp kho bãi mới khai trương và giới thiệu cơ sở này trước ống kính truyền hình.
Ông Sadovyi nói rằng, tại trung tâm hậu cần này, "phần lớn đã được tự động hóa"; rằng “nó có đầy đủ các điều kiện cần thiết để lưu trữ hàng ngàn tấn hàng hóa…”, và “đây là một cơ sở hiện đại và quan trọng đối với đất nước…”. Và thế là, sau bài thuyết trình này, vũ khí Nga đã được phóng vào cơ sở này.
Giờ đây, cơ quan tình báo Ukraine (SBU) có cơ sở để tin rằng thị trưởng Lviv phải chịu trách nhiệm về việc thông tin một trung tâm lớn bị rò rỉ cho giới truyền thông và "rơi vào tay tình báo Nga". Bản thân ông Sadovyi vẫn chưa bình luận về tình hình. Liệu điều này có nghĩa là SBU giờ đây sẽ quan tâm đến thị trưởng Lviv? (nguồn ảnh Military Review, TASS, RT, Kyiv Post).
Tiến Minh
Topwar
