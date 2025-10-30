Hơn 12.600 cán bộ, chiến sĩ Đà Nẵng hỗ trợ người dân vùng lũ

Trước diễn biến mưa phức tạp, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã chủ động, khẩn trương triển khai lực lượng phương án cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố.

Trong những ngày qua, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã chủ động, khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, phương án cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 2.600 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, 10.000 dân quân tự vệ và dự bị động viên túc trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng cơ động hỗ trợ sơ tán dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Lực lượng vũ trang Đà Nẵng dốc toàn lực, khẩn cấp ứng phó mưa lũ, bảo vệ Nhân dân. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Các phương tiện được đưa vào sử dụng hiệu quả gồm 32 xe ô tô, 20 xe tải, xe ủi, 14 ca nô, 8 xuồng, cùng thiết bị bay phục vụ quan sát địa hình, xác định khu vực bị chia cắt, hỗ trợ lực lượng tiếp cận nhanh và vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến với nhân dân một cách an toàn, kịp thời.

Ngay từ sáng sớm 30/10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương lệnh xuất quân, cán bộ, chiến sĩ lập tức cơ động về các khu vực ngập sâu, quyết liệt triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện nước lũ dâng nhanh và thời tiết xấu.

Chỉ huy các cấp thường xuyên bám sát địa bàn, trực tiếp có mặt tại điểm nóng, kịp thời chỉ đạo, bảo đảm hỗ trợ Nhân dân nhanh nhất, an toàn nhất.

Trong vùng ngập sâu, các phương tiện chuyên dụng như ca nô và xuồng được triển khai để hỗ trợ sơ tán dân, vận chuyển nhu yếu phẩm và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng vũ trang thành phố đã trao tặng hơn 2.500 suất ăn, trên 1000 suất nhu yếu phẩm, cùng 1 tấn nước lọc phục vụ cho 1.200 bệnh nhân, 400 người nhà và 155 y, bác sĩ tại các cơ sở y tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cũng dốc toàn lực, huy động tối đa trang bị, vật chất hiện có, tỏa đi các hướng, vùng bị cô lập, ngập nặng, ứng trực hỗ trợ nhân nhân trong mọi tình huống. Sự có mặt kịp thời của bộ đội giúp bà con yên tâm, vững tin vượt qua hoạn nạn.

Bộ đội Đà Nẵng sát cánh cùng dân vượt lũ. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Để kịp thời động viên tinh thần lực lượng làm nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã khen thưởng đột xuất hơn 150 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ nhân dân ứng phó mưa lũ, tiếp thêm ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám trụ tại các điểm nóng, lan tỏa sâu sắc hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Dự báo thời tiết còn diễn biến phức tạp, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương, kiên quyết bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, thực hiện hiệu quả phương châm "Ở đâu Nhân dân cần, bộ đội có; Nhân dân khó, có bộ đội".