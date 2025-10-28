Hà Nội

Kinh doanh

QLTT Hà Nội tạm giữ hơn 16.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

Đội QLTT số 1 vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 16.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu YONEX.

Bảo Ngân

Ngày 28/10, theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, Đội QLTT số 1 vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hơn 16.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu YONEX.

Theo đó, ngày 27/10/2025, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh và sản xuất quần áo Gia Minh, do ông Nguyễn Gia Minh làm chủ, có địa chỉ tại xã Phú Nghĩa (TP Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất quần áo với 9 máy may, máy cắt, máy vắt sổ và gần 20 công nhân làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có nhiều máy móc, dụng cụ và vật liệu (vải, tem nhãn, bao bì...), cùng toàn bộ hàng thành phẩm và bán thành phẩm mang nhãn hiệu YONEX có dấu hiệu giả mạo.

1.jpg
Hơn 16.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu YONEX bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đội QLTT số 1 đã tạm giữ tổng cộng 16.270 sản phẩm, bao gồm: 5.636 chiếc quần và 8.761 chiếc áo mang nhãn hiệu YONEX đã thành phẩm. Một số hàng hóa chưa thành phẩm gồm: 303 chiếc quần mang nhãn YONEX và hình, 600 chiếc quần có nhãn hiệu YONEX, cùng 970 chiếc áo có nhãn YONEX.

2.jpg
Toàn bộ hàng hóa, máy móc, vật liệu liên quan đã được niêm phong, tạm giữ.

Hiện toàn bộ hàng hóa, máy móc, vật liệu liên quan đã được niêm phong, tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết: “Đội đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chủ thể quyền sở hữu nhãn hiệu YONEX để làm rõ vụ việc, đảm bảo xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sản xuất hàng giả trên địa bàn.”

