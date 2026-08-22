PV GAS hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2026

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), vừa ghi nhận doanh thu hợp nhất trên 82 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế vượt 11,2 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 9,0 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, vượt toàn bộ kế hoạch 6 tháng cho tất cả các chỉ tiêu; hoàn thành và vượt kế hoạch năm cho chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước.

Hoàn thành nhiệm vụ an ninh kinh tế, duy trì tăng trưởng trong biến động

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành công nghiệp năng lượng nói chung và PV GAS nói riêng vận hành trong bối cảnh thị trường quốc tế nhiều biến động, đặc biệt là tác động từ xung đột tại Trung Đông giữa Mỹ - Israel và Iran, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy nguồn cung LPG và LNG, giá cả leo thang và ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ của các mặt hàng này. Trước những thách thức đó, tập thể người lao động tại PV GAS đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc vai trò đầu tàu của ngành công nghiệp khí tại Việt Nam.

PV GAS ghi nhận doanh thu hợp nhất lũy kế đạt trên 82,0 nghìn tỷ đồng, tương đương 58% kế hoạch năm 2026; trong khi lợi nhuận trước thuế trên 11,2 nghìn tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm 2026; lợi nhuận sau thuế đạt trên 9,0 nghìn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm 2026; nộp ngân sách nhà nước trên 5,5 nghìn tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch cả năm.

Tập thể PV GAS đoàn kết, nỗ lực, xuất sắc hoàn thành vai trò đầu tàu của ngành công nghiệp khí tại Việt Nam

Riêng trong quý II/2026, doanh thu đạt khoảng 43,6 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 7,4 nghìn tỷ đồng, cải thiện so với quý trước trong bối cảnh nhu cầu khí phục vụ phát điện duy trì ở mức cao trong mùa khô.

Năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu doanh thu 142 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 11,3 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 9 nghìn tỷ đồng. Kết quả đạt được sau nửa đầu năm giúp PV GAS tạo dư địa thuận lợi để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, dù vẫn phải đối mặt với nhiều yếu tố bất định trong những tháng còn lại.

PV GAS chủ động đa dạng hóa nguồn cung LPG/LNG, thắt chặt hợp tác quốc tế trong ngắn hạn và đẩy nhanh đầu tư hạ tầng trong dài hạn

Cùng với duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, PV GAS tập trung thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung khí, LNG và LPG cho các hộ tiêu thụ. Trước những biến động về nguồn cung trên thị trường quốc tế, PV GAS chủ động đa dạng hóa nguồn hàng, tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế và tối ưu phương án nhập khẩu, qua đó duy trì nguồn cung phục vụ các nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế.

Trong 7 tháng đầu năm, khí tiêu thụ đạt trên 4,2 tỷ Sm3, bằng 105% kế hoạch, tăng trưởng 17% cùng kỳ; kinh doanh LPG/LNG đạt gần 2,1 triệu tấn, bằng 96% kế hoạch. PV GAS đã thu xếp khoảng 658 triệu Sm³ LNG để bổ sung nguồn cung cho các nhà máy điện PV Power và các đơn vị phát điện thuộc EVN/EVNGENCO3 trong giai đoạn cao điểm mùa khô, đồng thời cung ứng khoảng 865 nghìn tấn LPG cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang Campuchia. Việc đa dạng hóa nguồn nhập khẩu từ Australia, Hoa Kỳ, Canada và các nước Đông Nam Á góp phần nâng cao tính linh hoạt của chuỗi cung ứng trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động.

Ở lĩnh vực đầu tư, giá trị giải ngân của công ty mẹ đạt trên 2,5 nghìn tỷ đồng, tập trung vào các dự án trọng điểm như Kho LNG Vũng Áng, đường ống thu gom và vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng và dự án đường ống khí Lô B. Doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng công suất Kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, nhằm đáp ứng nhu cầu LNG ngày càng tăng của thị trường trong trung và dài hạn.

Những dự án này được xem là nền tảng để mở rộng năng lực hạ tầng khí và LNG, đồng thời tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

PV GAS tập trung cao độ để về đích cho nửa cuối năm 2026

Triển vọng 6 tháng cuối năm vẫn đặt ra không ít thách thức đối với PV GAS. Giá dầu có xu hướng biến động, nhu cầu tiêu thụ khí thường suy giảm trong mùa mưa, trong khi hoạt động kinh doanh quốc tế được dự báo phục hồi chậm hơn kỳ vọng. Bên cạnh đó, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và hoàn thành kế hoạch giải ngân tiếp tục là áp lực đối với PV GAS.

Theo định hướng điều hành, PV GAS sẽ tập trung phát triển thị trường, mở rộng tiêu thụ khí và LNG, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh quốc tế, đồng thời tăng cường tích hợp chuỗi cung ứng, logistics và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đầu tư hạ tầng tiếp tục là một trong những ưu tiên chiến lược. Ngoài các dự án LNG đang triển khai, doanh nghiệp cũng định hướng tìm kiếm cơ hội đầu tư thượng nguồn và các thương vụ mua bán, sáp nhập (M&A) phù hợp để mở rộng danh mục sản phẩm, đa dạng hóa nguồn tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của thị trường năng lượng.

Song song với đó, PV GAS tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới quản trị và tái cấu trúc tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường năng lực quản trị rủi ro và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2026 là minh chứng cho nỗ lực và trí tuệ của tập thể người lao động PV GAS trong bối cảnh khó khăn của thị trường. Với các dự án hạ tầng đang được triển khai cùng định hướng mở rộng thị trường và nâng cao năng lực quản trị, doanh nghiệp hướng tới hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026, đồng thời tiếp tục hiện thực hóa chiến lược phát triển hệ sinh thái khí và LNG hiện đại, nâng cao vị thế trong khu vực và đóng góp vào mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.