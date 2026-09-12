Symphony 5: Tọa độ chữa lành giữa lòng “thành phố sông Hàn”

Sở hữu vị trí đắc địa bên bờ sông Hàn thơ mộng, tháp căn hộ Symphony 5 được ví như "trạm sạc" năng lượng, mang đến lời giải hoàn hảo cho khát khao sở hữu không gian sống dung hòa giữa thiên nhiên xanh mát và tiện nghi phố thị.

Nằm kề bên "lá phổi xanh" của Đà Nẵng, tháp Symphony 5 thuộc quần thể Sun Symphony Residence giải cơn khát không gian sống sinh thái giữa lòng đô thị. Ảnh: Sun Property.

"Liều thuốc" thiên nhiên xoa dịu áp lực đô thị

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hiện đại, giới trí thức đang phải đối mặt với áp lực công việc ngày càng tăng. Với họ, nhà không chỉ là nơi để ở, mà phải như một "trạm sạc" tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Xu hướng này được minh chứng rõ nét qua khảo sát tâm lý người mua bất động sản của nền tảng Batdongsan.com.vn giai đoạn 2022-2024. Theo đó môi trường sống sinh thái luôn nằm trong những tiêu chí hàng đầu được khách hàng cân nhắc trước khi “xuống tiền”. Tuy nhiên trên thị trường, một chốn đi về hội tụ trọn vẹn cả mảng xanh tự nhiên lẫn tiện ích hiện đại vẫn luôn là "hàng hiếm".

Là đô thị biển nổi tiếng nhưng Đà Nẵng còn gắn với thương hiệu “thành phố sông Hàn” - biểu tượng đóng vai trò như “lá phổi xanh” khổng lồ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng đã khiến quỹ đất hai bên bờ sông dần cạn kiệt. Những cư dân sở hữu tài sản kề cận mặt nước lại hiếm khi có ý định rời đi, khiến cơ hội “chen chân” vào quỹ đất vàng này ngày một khó.

Tầm nhìn panorama đắt giá từ Symphony 5 thu trọn vẻ đẹp của các thắng cảnh Đà thành. Ảnh: Sun Property.

Trong bối cảnh đó, tòa tháp Symphony 5 - mảnh ghép cuối cùng trong quần thể Sun Symphony Residence - nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vị trí đắc địa ven sông Hàn. Sở hữu tọa độ kim cương, mỗi căn hộ tại đây mở ra tầm nhìn “chữa lành”, thu trọn vẻ đẹp của sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước cùng trung tâm thành phố phồn hoa. Từ dự án, cư dân chỉ mất vài phút di chuyển đến biển Mân Thái (3km), tổ hợp Da Nang Downtown (5km) và sân bay quốc tế (7km).

Điểm nhấn làm nên sức hút của Symphony 5 còn là đặc quyền tận hưởng hệ sinh thái quy mô lên tới 19.000m2, bao gồm công viên thể thao 10.000m2 tích hợp sân pickleball, bóng rổ; công viên trung tâm 5.000m2; công viên ven sông 4.000m2 và bến du thuyền dành riêng cho giới thượng lưu. Đây không chỉ là không gian lý tưởng để rèn luyện thể chất hay picnic cuối tuần, mà còn là điểm gặp gỡ của cộng đồng cư dân tinh hoa đang dần thành hình, đặc biệt khi các tòa tháp S1, S2, S3 trong quần thể đã bắt đầu bàn giao và cấp sổ đỏ từ tháng 5-6/2026.

Chuỗi công viên xanh rộng tới 19.000m2 - "liều thuốc" chữa lành vô giá cho cộng đồng cư dân Symphony 5. Ảnh: Sun Property.

Không gian sinh thái này được ví như "liều thuốc" chữa lành vô giá. Theo Tạp chí Science Advances, việc thường xuyên thư giãn giữa thiên nhiên giúp cải thiện đáng kể tâm trạng, thậm chí “trẻ hoá” đến 2,5 tuổi sinh học. Còn nghiên cứu của Đại học Maryland (Mỹ) khẳng định bất động sản kề cận công viên có mức giá cao hơn tới 11% so với sản phẩm thông thường; quy mô công viên càng lớn, giá trị tài sản càng tăng.

Theo ông Đoàn Thái Vinh - Giám đốc Công ty Nhật Khang Realty tại Đà Nẵng, quỹ đất ven sông Hàn hiện không còn nhiều, nên việc Symphony 5 kề cận đến 3 công viên là lợi thế cạnh tranh đặc biệt, thiết lập chuẩn sống sinh thái cho cư dân mà ít dự án nào làm được.

Đích đến an cư và sinh lời dài hạn

Cùng hệ thống cảnh quan xanh mát bao quanh, tháp Symphony 5 còn “chiều chuộng" cư dân với gần 20 tiện ích nội khu chuẩn resort. Chủ nhân các căn hộ có thể duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe mỗi ngày tại phòng gym, spa hiện đại, đắm mình trong làn nước mát của bể bơi ngoài trời rộng 450m2 hay thư giãn tại khu vườn trên cao và sân tập yoga với tầm nhìn ôm trọn “dòng sông ánh sáng” từ tầng 27.

Với gần 20 tiện ích wellness đẳng cấp, tháp Symphony 5 đáp ứng nhu cầu sống khỏe, sống cân bằng của giới thành đạt. Ảnh: Sun Property.

Nhờ hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, cư dân chỉ mất ít phút để trở về tổ ấm từ nơi làm việc. Khoảng thời gian buổi chiều là lúc ông bà thảnh thơi dạo bộ ven bờ sông, bố mẹ rèn luyện sức khỏe tại công viên thể thao, trong khi con trẻ tự do khám phá thiên nhiên. Khi màn đêm buông xuống, cả gia đình lại quây quần nơi ban công, tận hưởng làn gió mát lành và ngắm nhìn nhịp sống hoa lệ của Đà Nẵng khi đã “lên đèn”.

Vượt lên trên giá trị an cư, Symphony 5 còn là bài toán đầu tư đầy triển vọng. Giữa lúc giá nhà ở trung tâm không ngừng lập đỉnh, dòng căn hộ studio tại đây ghi nhận sức hút lớn với mức giá chỉ từ 1,8 tỷ đồng.

Con số này được giới chuyên gia đánh giá là cực kỳ hấp dẫn khi soi chiếu vào tầm nhìn phát triển của thành phố. Theo Đề án hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á, thu hút các tập đoàn Fortune 500 đến đầu tư trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, AI…

Làn sóng chuyên gia và du khách quốc tế đổ về Đà Nẵng mở ra tiềm năng đầu tư hấp dẫn cho căn hộ Symphony 5. Ảnh: Ánh Dương.

Sự chuyển mình này sẽ mở đường cho lực lượng lao động quốc tế chất lượng cao đổ về Đà Nẵng sống và làm việc. Khi đó, con số hơn 6 triệu lượt khách ngoại trong 7 tháng đầu năm nay, gần tương đương lượng khách nội địa - sẽ chỉ là bước chạy đà trước chu kỳ tăng trưởng bứt phá. Chính cộng đồng chuyên gia quốc tế, với tiêu chuẩn sống khắt khe và khả năng chi trả cao cho các không gian sống tiện nghi, sinh thái, sẽ là đáp án cho bài toán khai thác dòng tiền của Symphony 5.

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhấn mạnh: “Tôi khẳng định Đà Nẵng sẽ là một trong những khu vực có sức bật phát triển kinh tế mạnh nhất. Trên nền tảng kinh tế đẳng cấp, thành phố sẽ ‘trải thảm đỏ’ đón làn sóng cư dân mới dịch chuyển đến”.

Trong bối cảnh quỹ đất kề cận mặt nước ngày càng thu hẹp, một dự án sở hữu hệ sinh thái cảnh quan xanh mát cùng vị trí trung tâm như Symphony 5 sẽ nắm giữ đà tăng giá ổn định theo thời gian. Đây không chỉ là kênh tích sản an toàn mà còn là “cỗ máy” sinh dòng tiền hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của giới đầu tư sành sỏi.