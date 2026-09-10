Hạ tầng bứt phá kích hoạt giá trị bất động sản Charmora City - Nam Nha Trang

Nam Nha Trang đang thành tâm điểm thị trường địa ốc khi đón nhận lực đẩy từ dự án đường Vành đai 3 hơn 2.200 tỷ đồng cùng quy hoạch trung tâm hành chính mới.

Song song đó, sức bật ấn tượng của du lịch Khánh Hòa với hơn 18 triệu lượt khách sau 8 tháng đầu năm 2026 giúp những đại đô thị sinh thái sở hữu lâu dài như Charmora City trở thành tọa độ đón trọn dòng tiền an cư lẫn tích sản.

Nam Nha Trang đón "xung lực kép" từ Vành đai 3 và mạng lưới liên vùng

Cùng với kế hoạch xây Trung tâm Hành chính mới của tỉnh (dự kiến khởi công quý IV/2026), khu vực Nam Nha Trang đang là tâm điểm hội tụ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Đáng chú ý, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 3 với tổng kinh phí hơn 2.240 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2026 – 2030. Tuyến đường dài 5,2km kết nối trực tiếp trục Võ Nguyên Giáp với đại lộ Nguyễn Tất Thành, vừa giải tỏa áp lực lưu thông cho vùng lõi trung tâm cũ, vừa tạo hành lang di chuyển thông suốt từ cửa ngõ cao tốc ra sân bay quốc tế Cam Ranh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 3 tại khu vực Nam Nha Trang.

Song song đó, dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 3 trên địa bàn cũng đang bước vào chặng nước rút để về đích cuối năm 2026. Tuyến đường sở hữu đoạn kết nối trực tiếp lên cao tốc Bắc – Nam với quy hoạch lộ giới mở rộng tới 42m, hoàn thiện mảnh ghép đối ngoại giúp khu vực này kết nối liền mạch tới mạng lưới giao thông quốc gia.

Vai trò kết nối của các trục nội đô này được đặt trong bức tranh lớn hơn, đó là mạng lưới giao thông liên vùng của Khánh Hòa đang từng bước được nâng cấp hoàn thiện đồng bộ. Hiện trục cao tốc Bắc – Nam đi qua địa bàn tỉnh đã thông suốt từ TP.HCM đến Vân Phong nhờ hai đoạn Nha Trang – Cam Lâm và Vân Phong – Nha Trang; trong khi tuyến Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (117,5km) đang dồn lực về đích ngay trong năm 2026, sớm một năm so với kế hoạch ban đầu. Khi kết hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (định hướng nâng công suất lên 36 triệu lượt khách/năm) và hơn 20 bến cảng biển đang hoạt động, khu vực phía Nam thành đầu mối tiếp nhận tự nhiên dòng giao thương lẫn du khách đến từ mọi cửa ngõ.

Mạng lưới giao thông liên vùng giúp Nam Nha Trang đón trọn dòng giao thương lẫn du khách. Ảnh: Minh Tú

Hạ tầng mở lối tạo đòn bẩy trực tiếp cho du lịch phố biển bứt phá. Số liệu 8 tháng đầu năm 2026 ghi nhận toàn tỉnh đón hơn 18 triệu lượt khách (tăng gần 40% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế đạt hơn 6,3 triệu lượt, tổng doanh thu đạt gần 60.893 tỷ đồng. Lực đẩy từ dòng khách kỷ lục cùng làn sóng dịch chuyển của đội ngũ chuyên gia, lao động chất lượng cao đang thúc đẩy nhu cầu lớn về không gian an cư chuẩn mực, biến vùng đất mới phía Nam thành điểm phải đến trong chiến lược mở rộng không gian đô thị đa trung tâm.

Charmora City: Tọa độ "hạt nhân" kết nối đa tầng tại Nam Nha Trang

Tọa lạc tại tâm điểm của khu vực phát triển mới này là đại đô thị Charmora City quy mô 227ha do Tập đoàn Sun Group phát triển. Dự án sở hữu địa thế ba đảo tự nhiên độc bản được bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc, hình thành ba phân khu chức năng riêng biệt: Capital Island (đảo hành chính), Festival Island (đảo giải trí – kinh tế đêm) và Elite Island (đảo an cư sinh thái).

Từ tọa độ này, thông qua mạng lưới Vành đai 3, Tỉnh lộ 3 và đại lộ Nguyễn Tất Thành, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để di chuyển vào trung tâm hiện hữu và 25 phút tới sân bay quốc tế Cam Ranh. Địa thế bao bọc bởi 60ha mặt nước vừa mang lại sự riêng tư sinh thái, vừa giúp dự án trở thành tâm điểm đón đầu dòng người và hoạt động thương mại của toàn vùng mở rộng.

Sun Group phát triển đại đô thị Charmora City quy mô 227 ha tại Nam Nha Trang.

Đánh giá về định hướng này, PGS. TS. Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, thành viên Tổ chuyên gia Tư vấn Quy hoạch Quốc gia, nhận định: "Trung tâm hành chính mới là đòn bẩy lớn kích hoạt làn sóng dịch chuyển hạ tầng. Song để Nam Nha Trang phát triển bền vững, xung quanh hạt nhân này cần hình thành đồng bộ hệ sinh thái an cư, thương mại và dịch vụ, bảo đảm kết nối thông suốt với cả vùng lõi hiện hữu lẫn khu vực Cam Ranh."

Sức bật an cư và khai thác bền vững tại Charmora City

Trong chu kỳ tăng trưởng mới, khẩu vị của dòng tiền thông minh ưu tiên những dự án đô thị sở hữu quy hoạch bài bản, hệ tiện ích hoàn chỉnh và pháp lý minh bạch, lâu dài. Charmora City đáp ứng trọn tiêu chí này với mô hình đô thị tích hợp "All-in-one", nơi các chức năng sống, làm việc và trải nghiệm song hành liền mạch.

Là mảnh ghép an cư cao cấp trong lòng đại đô thị, phân khu Elite Island được quy hoạch theo mô hình biệt lập với an ninh 3 lớp nghiêm ngặt, sở hữu Clubhouse khoáng nóng tự nhiên giúp chăm sóc sức khỏe suốt 365 ngày. Điểm nhấn tại đây là bộ sưu tập thấp tầng The Elite với pháp lý sở hữu lâu dài – phân khúc ngày càng khan hiếm tại các đô thị biển. Nhờ ưu thế mặt tiền thoáng rộng (từ 7,5m với Townhouse và từ 10m với Biệt thự Song lập), các sản phẩm The Elite không chỉ tối ưu không gian sinh hoạt cho gia đình đa thế hệ, mà còn mở ra khả năng khai thác thương mại linh hoạt như boutique hotel, ẩm thực cao cấp, spa trị liệu hay văn phòng dịch vụ.

Giá trị khai thác thực tế của dự án được chứng minh khi nằm liền kề Đảo Lễ hội (Festival Island) – trung tâm giải trí và kinh tế đêm vận hành 24/7 với hồ sân khấu nước, các show diễn pháo hoa nghệ thuật và tuyến chợ đêm VUIFest rực rỡ bên sông.

Nhìn nhận về xu hướng này, PGS. TS. Phạm Trung Lương nhấn mạnh: "Kinh tế trải nghiệm đang tái định nghĩa giá trị bất động sản. Giá trị một vị trí không chỉ nằm ở cảnh quan, mà gắn chặt với sức sống của không gian xung quanh – nơi đủ sức thu hút dòng người tìm nơi lưu trú lâu hơn và phát sinh nhu cầu chi tiêu thực tế."

Sự hoàn thiện của mạng lưới hạ tầng liên vùng cùng quy hoạch trung tâm hành chính mới đang mở ra vận hội bứt phá cho Nam Nha Trang trong đó, Charmora City đã đi trước đón đầu, với tốc độ xây dựng ấn tượng chỉ sau hơn 1 năm khởi công.