Thầy lái xe chỉ ra 5 tình huống người mới dễ xử lý hơn với VF 2

Kích thước gọn cùng cách vận hành đơn giản, dễ làm quen giúp VinFast VF 2 phù hợp với những tình huống thường gây áp lực với người mới lái.

“Gọn xe” để nhẹ áp lực khi lùi, ghép

Sau hơn 15 năm đào tạo lái xe, ông Phạm Văn Sơn cho biết các học viên cũ thường gọi điện hỏi về những tình huống giống nhau trong vài tuần đầu tự lái. Phần lớn vấn đề xuất hiện ngay tại bãi đỗ, ngõ nhỏ và đường phố hằng ngày.

Lần đầu lên đời ô tô, VinFast VF 2 mở ra lựa chọn vừa tầm cho người trẻ

“Lùi chuồng, ghép ngang, lên xuống dốc hầm, quay đầu trong ngõ và nhập làn là năm tình huống người mới thường mất bình tĩnh nhất. Chiếc xe đầu tiên càng dễ ước lượng, người lái càng nhanh vượt qua giai đoạn này”, ông Sơn nhận định.

Theo ông, đây cũng là lý do những mẫu ô tô mini như VinFast VF 2 phù hợp với khách hàng mới có bằng hoặc ít kinh nghiệm cầm lái. Xe dài 3.090 mm, rộng 1.496 mm và cao 1.663,2 mm. Thân xe gọn giúp người điều khiển dễ hình dung khoảng không gian phương tiện chiếm dụng khi tiến, lùi hoặc chuyển hướng.

Tình huống đầu tiên là lùi xe vào ô đỗ. Người mới thường quan sát liên tục qua các gương nhưng vẫn chưa xác định chắc chắn vị trí của phần đuôi và hai góc xe. Kích thước gọn của VF 2 giúp quá trình di chuyển bớt áp lực và để lại nhiều khoảng trống xử lý hơn trong ô đỗ.

“Tuy nhiên, một chiếc xe ngắn và gọn giúp người mới nhận biết phản ứng của phương tiện nhanh hơn sau mỗi lần xoay vô-lăng”, ông nói.

Tình huống thứ hai là ghép xe song song vào khoảng trống giữa hai phương tiện. Bài này đòi hỏi người lái phối hợp giữa quan sát gương, căn điểm đánh lái và kiểm soát tốc độ lùi. Nếu sử dụng xe có thân dài, người mới thường lo phần đầu chưa vào hết hoặc đuôi xe tiến quá gần phương tiện phía sau.

Theo ông Sơn, chiều dài 3,09 m của VF 2 tạo lợi thế khi người dùng phải đưa xe vào vị trí có diện tích hạn chế. Người lái vẫn cần thực hiện đúng kỹ thuật, nhưng thân xe nhỏ giúp giảm số lần phải tiến lùi để điều chỉnh.

Không sợ dốc hầm, ngõ nhỏ và đường đông

Ba tình huống còn lại diễn ra khi xe đã rời khỏi vị trí đỗ. Mỗi tình huống đặt ra một yêu cầu khác nhau, từ kiểm soát chân ga, phanh đến lựa chọn thời điểm chuyển hướng.

Khi lên hoặc xuống dốc hầm, người mới dễ căng thẳng bởi không gian hẹp, đường dốc đòi hỏi xe phải có đủ sức mạnh và dễ kiểm soát chân ga. Ông Sơn khuyên người lái duy trì tốc độ thấp, giữ khoảng cách đủ rộng và tránh tăng ga đột ngột.

Trong tình huống này, theo ông, VF 2 cũng có lợi thế bởi sử dụng động cơ điện đặt ở cầu sau, có công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Động cơ điện phản hồi trực tiếp theo thao tác bàn đạp ga, không có quá trình tăng vòng tua hay chuyển số như xe động cơ đốt trong. Nhờ đó, xe sẽ di chuyển mượt mà, tránh cảm giác giật cục hay tăng tốc quá đà.

Tình huống thứ tư là quay đầu trong ngõ hoặc khoảng sân hẹp. Theo vị giảng viên, kích thước gọn của VF 2 đặc biệt phát huy tác dụng trong tình huống này. Thân xe ngắn giúp giảm phần không gian cần thiết khi chuyển hướng, đồng thời giúp người lái dễ quan sát vị trí phương tiện so với tường, cổng hoặc xe đang đỗ.

Tình huống thứ năm là nhập vào dòng phương tiện trên đường đông. Theo ông Sơn, trở ngại lớn nhất với người mới không phải thao tác vô-lăng, mà là lựa chọn đúng thời điểm. Ở tình huống này, hai chế độ lái Eco và Normal trên VF 2 cho phép người dùng lựa chọn cách vận hành theo mức độ quen xe và điều kiện giao thông. Khi mới làm quen, Eco giúp người lái kiểm soát tốc độ từ tốn. Trong những tình huống cần bắt nhịp rõ hơn với dòng phương tiện, chế độ Normal cung cấp phản hồi phù hợp theo thao tác bàn đạp ga.

“Người mới cần một chiếc xe đủ thân thiện để dám lái mỗi ngày. VF 2 có lợi thế ở kích thước gọn, phản hồi dễ kiểm soát và chi phí vừa tầm. Khi áp lực ban đầu giảm xuống, sự tự tin sẽ lớn dần sau từng hành trình”, ông Sơn kết luận.