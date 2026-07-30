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Doanh nghiệp

PV GAS ký Hợp đồng mua LNG định hạn đầu tiên của Việt Nam giai đoạn 2027–2031

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa ký kết Hợp đồng mua bán khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) định hạn với Shell Eastern Trading (Pte) Ltd (Shell Eastern LNG), đơn vị thành viên do Tập đoàn Shell plc sở hữu 100% cho giai đoạn 2027 – 2031.

Trần Thị Sánh

Hợp đồng là kết quả của Gói mua sắm LNG định hạn số 01 do PV GAS tổ chức, hoàn tất quá trình lựa chọn nhà cung cấp vào cuối năm 2025, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một hợp đồng LNG định hạn được ký kết để cung cấp cho Việt Nam.

Với việc ký kết hợp đồng này, PV GAS trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tham gia đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán LNG định hạn theo các tiêu chuẩn và thông lệ của thị trường LNG quốc tế. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường LNG trong nước mà còn góp phần hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ về đa dạng hóa nguồn cung năng lượng ổn định, dài hạn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho sản xuất điện cũng như phát triển kinh tế.

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Tàu Maran Gas Achilles cung cấp chuyến hàng LNG phục vụ chạy thử Kho LNG Thị Vải của PV GAS vào tháng 7/2023 từ Nhà cung cấp Shell Eastern LNG

Là một trong những tập đoàn kinh doanh LNG hàng đầu thế giới, Shell đã đạt tổng sản lượng giao hàng vượt 72,9 triệu tấn trong năm 2025 và sở hữu nhiều kinh nghiệm trong triển khai các hợp đồng cung ứng dài hạn. Trước đó, tháng 7/2023, Shell cũng là đơn vị cung cấp chuyến hàng LNG đầu tiên cho Việt Nam phục vụ chạy thử Kho LNG Thị Vải của PV GAS, mở ra giai đoạn nhập khẩu LNG của Việt Nam.

Shell Eastern LNG được lựa chọn thông qua quy trình đấu thầu quốc tế rộng rãi, công khai, minh bạch và cạnh tranh, phù hợp với các thông lệ quốc tế. Gói mua sắm thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp năng lượng uy tín trên thế giới, trong đó có các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực LNG. Kết quả lựa chọn không chỉ khẳng định sức hấp dẫn của thị trường LNG Việt Nam mà còn phản ánh uy tín, năng lực và vị thế ngày càng được nâng cao của PV GAS trong chuỗi cung ứng LNG quốc tế.

Việc hoàn tất quá trình lựa chọn nhà cung cấp và ký kết Hợp đồng mua bán LNG giai đoạn 2027 – 2031 tiếp tục khẳng định bước tiến của PV GAS trong quá trình hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng LNG khu vực và quốc tế. Trên nền tảng đó, PV GAS sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong phát triển thị trường LNG tại Việt Nam, chủ động đa dạng hóa nguồn cung, tối ưu hiệu quả kinh doanh và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

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