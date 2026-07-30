Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

PV GAS thúc đẩy hợp tác chiến lược và hạ tầng số tại Hà Tĩnh

Ngày 28/7/2026, tại Hà Tĩnh, Tổng công ty Khí Việt Nam,đơn vị chủ lực của Petrovietnam đã ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Trần Thị Sánh

Các thỏa thuận tập trung vào phát triển Trung tâm Dữ liệu (Data Center) gắn với hạ tầng LNG, bảo đảm nguồn khí cho Dự án NM Điện LNG Vũng Áng III, phát triển hạ tầng số. Bên cạnh đó, PV GAS cam kết đóng góp trên 42 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội (ASXH) tại địa phương trong năm 2026.

Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ buổi làm việc giữa Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) về định hướng triển khai Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng tại KKT Vũng Áng và nghiên cứu đầu tư Trung tâm Dữ liệu tích hợp hạ tầng LNG.

1.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các bên thống nhất định hướng phát triển Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng theo mô hình liên kết chuỗi giá trị và cộng sinh công nghiệp, với các dự án nền tảng gồm Kho LNG Bắc Trung Bộ, Nhà máy Điện LNG Vũng Áng III và hệ thống hạ tầng phân phối khí. Trong chuỗi dự án này, PV GAS giữ vai trò hạt nhân trong phát triển hạ tầng LNG và kết nối các đối tác để mở rộng chuỗi giá trị khí theo hướng tích hợp với hạ tầng số.

Trên cơ sở đó, PV GAS và các đối tác đã ký kết ba văn kiện hợp tác quan trọng. Thứ nhất, PV GAS, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và Nebula Energy (Hoa Kỳ) ký thỏa thuận nghiên cứu đầu tư Trung tâm Dữ liệu tại KKT Vũng Áng, khai thác nguồn nhiệt lạnh từ quá trình tái hóa LNG để phục vụ vận hành trung tâm dữ liệu. Mô hình này mở ra hướng phát triển mới, kết nối hạ tầng năng lượng sạch với hạ tầng số và gia tăng giá trị cho chuỗi LNG.

2.jpg
Đại diện PV GAS, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh và Nebula Energy ký Thỏa thuận hợp tác

Thứ hai, PV GAS và MobiFone ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng số, đánh dấu bước triển khai đầu tiên trong Chương trình phối hợp giữa Petrovietnam và Bộ Công an giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới hình thành hệ sinh thái kết nối giữa năng lượng và dữ liệu.

Thứ ba, PV GAS và PV Power ký Biên bản ghi nhớ về mua bán khí LNG tái hóa cho Dự án Nhà máy Điện LNG Vũng Áng III. Với công suất thiết kế 1.500 MW, dự án sẽ bổ sung nguồn điện nền cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời hoàn thiện chuỗi giá trị LNG từ nhập khẩu, tái hóa khí đến phát điện.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Petrovietnam, PV GAS, Nebula Energy và tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm khẳng định Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng là dự án có ý nghĩa chiến lược đối với Hà Tĩnh, khu vực Bắc Trung Bộ và an ninh năng lượng quốc gia. Tỉnh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam và các đơn vị thành viên để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết Đề án được xây dựng nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển vùng Bắc Trung Bộ theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chủ tịch HĐTV Petrovietnam nhấn mạnh, việc phát triển đồng bộ hạ tầng LNG, điện khí và hạ tầng số sẽ tạo động lực thu hút các dự án công nghệ cao, nguồn vốn đầu tư xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Tĩnh trong dài hạn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường khẳng định công nghiệp khí và LNG sẽ tiếp tục là nền tảng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn. Trong đó, Kho LNG Bắc Trung Bộ giữ vai trò hạ tầng trọng điểm, bảo đảm nguồn nhiên liệu cho các dự án điện khí và góp phần hình thành chuỗi giá trị LNG đồng bộ, bền vững tại khu vực.

Bên cạnh việc triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, Petrovietnam và các đơn vị thành viên dự kiến dành khoảng 110,4 tỷ đồng cho các chương trình ASXH tại Hà Tĩnh trong năm 2026. Riêng PV GAS triển khai hơn 42 tỷ đồng cho các chương trình nâng cấp trường học, đầu tư phòng học STEM, hỗ trợ người nghèo và các công trình an sinh xã hội, góp phần phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng cuộc sống của địa phương.

Chuỗi thỏa thuận được ký kết tại Hà Tĩnh đánh dấu bước phát triển mới của PV GAS trong chiến lược mở rộng chuỗi giá trị LNG theo hướng tích hợp với hạ tầng số. Không chỉ đóng vai trò doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp khí, PV GAS đang từng bước kết nối các đối tác trong nước và quốc tế để thúc đẩy hình thành hệ sinh thái năng lượng hiện đại, góp phần đưa KKT Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng mới của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

#phát triển trung tâm dữ liệu và hạ tầng LNG #hợp tác đầu tư giữa PV GAS và đối tác quốc tế #dự án nhà máy điện LNG Vũng Áng III #định hướng phát triển năng lượng và số hóa tại Hà Tĩnh #vai trò chiến lược của Kho LNG Bắc Trung Bộ trong chuỗi giá trị khí

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Petrovietnam đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Ngày 9/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận thành tích tăng trưởng đồng loạt ở các chỉ tiêu kế hoạch và đánh giá cao tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu" của Petrovietnam.

Vượt thách thức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro,chuyển đổi số.

Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Kỷ luật thực thi: Yếu tố then chốt

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

PETROVIETNAM ký hợp đồng chia sản phẩm dầu khí các Lô 10/11& 11-1 và hợp đồng mua bán khí, mỏ SƯ TỬ TRẮNG, giai đoạn 2B Lô 15-1

Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các Lô 10/11 và 10&11-1.

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Petrovietnam, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và các đối tác trong việc thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và phát triển các nguồn tài nguyên mới; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác các nguồn lực hiện hữu và tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn cung dầu khí toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến động khó lường, việc thúc đẩy các dự án dầu khí mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia và củng cố an ninh năng lượng trong dài hạn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

Cuộc thi video “Thử thách Sáng tạo Xanh – Green Creativity Challenge” do Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup cùng Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Anahata (Hà Nội).

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng

Động lực từ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là thiết bị điện và hạ tầng, tiếp tục giúp GELEX duy trì tăng trưởng, đồng thời tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

Cuộc thi video “Thử thách Sáng tạo Xanh – Green Creativity Challenge” do Quỹ Vì tương lai xanh – Tập đoàn Vingroup cùng Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Anahata (Hà Nội).

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng

GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng

Động lực từ các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là thiết bị điện và hạ tầng, tiếp tục giúp GELEX duy trì tăng trưởng, đồng thời tạo nền tảng cho chu kỳ phát triển mới.