VITW 2026: Công nghiệp Việt Nam chuyển mình cùng công nghệ

Xe điện, robot, AI và công nghệ năng lượng tại VITW 2026, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm VN từ 9 - 11/9, mang đến nhiều giải pháp phục vụ sản xuất, vận hành.

Cùng với các hội thảo chuyên ngành, sự kiện mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tìm kiếm đối tác.

VITW 2026 tại VEC (Đông Anh, Hà Nội) quy tụ hơn 2.000 gian hàng trên diện tích hơn 70.000 m². Mang chủ đề “Công nghệ dẫn dắt - Công nghiệp chuyển mình - Bứt phá vươn xa”, sự kiện kết nối 7 phân khu triển lãm, hội chợ và hội nghị chuyên ngành, diễn ra trong ba ngày liên tiếp.

Công nghệ gắn với thực tiễn sản xuất

Trong khuôn khổ VITW 2026, điện hóa phương tiện là điểm nhấn tại Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam (VIIF 2026), sảnh 2 và 7, với các nhóm phương tiện, linh kiện, pin và hạ tầng sạc. VinFast giới thiệu VF 8, VF MPV 7 và VF 9 trong “Không gian trải nghiệm công nghệ xanh”. Tại sân Đông, khách tham quan có thể trực tiếp lái thử các dòng xe của hãng.

Tại VIIF, khách tham dự được trực tiếp khám phá và trải nghiệm công nghệ xanh từ xe điện VinFast

Tại Triển lãm Tự động hóa Thế giới Việt Nam 2026 (Automation World Vietnam 2026), sảnh 1, FPT giới thiệu giải pháp tự động hóa trên môi trường số và robot tự hành, giúp số hóa quy trình, nâng hiệu suất vận hành. Triển lãm có sự tham gia của Beckhoff, Murata Electronics, M-Vision cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực robot, AI, thị giác máy, Internet vạn vật công nghiệp (Industrial IoT), nhà máy và logistics thông minh.

Roboworld mang đến robot hình người Booster K1 cùng các dòng robot phục vụ, vệ sinh và vận chuyển công nghiệp.

Tại sảnh 3 và 4, Triển lãm quốc tế Công nghệ cao và Kinh tế số Việt Nam (HI-TECH Vietnam) diễn ra cùng AI & DIGISHOW, VISTECH và UAV Vietnam. Trong khuôn khổ HI-TECH Vietnam, HTI Group giới thiệu các giải pháp phân tích video, thiết bị bay không người lái và AI do kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, phát triển và làm chủ, phục vụ giám sát, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển, tiếp tế và hỗ trợ hiện trường.

Chuỗi triển lãm năng lượng tại sảnh 3 và 4 gồm VIEExpo, Battery Expo và EV Show, giới thiệu các giải pháp về điện, pin, lưu trữ năng lượng, xe điện, sạc và đổi pin. Elecnova Việt Nam mang đến hệ thống lưu trữ điện, thiết bị quản lý chất lượng điện và giải pháp tích hợp lưu trữ với trạm sạc. Tại Battery Expo, ITEMS giới thiệu công nghệ chống ăn mòn của Cortec cùng sơn phủ, cách nhiệt của Tnemec để bảo vệ thiết bị và hạ tầng năng lượng.

Cũng tại khu vực này, Triển lãm Ngũ kim, Dụng cụ cầm tay, Ốc vít và Thiết bị cơ điện quốc tế Việt Nam lần thứ ba (HEEXPO) giới thiệu máy CNC, linh kiện phụ tùng, thiết bị đo lường, bơm van và dụng cụ cầm tay phục vụ sản xuất.

Tại sảnh 8, Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hà Nội 2026 (Hanoi MIP Fair 2026) do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức có quy mô hơn 9.000 m². Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giới thiệu các giải pháp về môi trường, kinh tế tuần hoàn, vật liệu tiên tiến, năng lượng hydro, công nghệ vũ trụ, UAV, robot và tự động hóa, cùng thiết bị phân tích, giám sát và hoạt động xuất bản, công bố khoa học.

Nổi bật là mô hình kinh tế tuần hoàn từ chất thải ứng dụng biogas, hệ plasma kết hợp siêu âm xử lý nước, bộ điện phân PEMWE và bộ pin nhiên liệu PEMFC. Các sản phẩm công nghệ vũ trụ và tự động hóa gồm vệ tinh MicroDragon, Pico, Nano, máy bay trực thăng không người lái cất hạ cánh thẳng đứng cùng robot AMMR và Mecanum 1.

Kuka mang đến trạm robot tương tác trực tiếp và những màn trình diễn công nghệ thực tế.

Làm chủ công nghệ, nâng vị thế doanh nghiệp Việt

Tại sảnh Chính, Hội nghị Sản xuất Công nghiệp Quốc tế 2026 (IMC 2026) do VEC và dmg events phối hợp tổ chức quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và chuyên gia. Hội nghị tập trung thảo luận về sản xuất tiên tiến, AI và tự động hóa, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đầu tư giá trị cao, năng lượng, sản xuất xanh và nguồn nhân lực.

Trong phiên thảo luận “Tương lai ngành công nghiệp sản xuất của Việt Nam: từ cứ điểm sản xuất đến cường quốc công nghiệp”, đại diện Vicostone, thành viên Tập đoàn Phenikaa, chia sẻ kinh nghiệm đầu tư cho công nghệ, R&D và đổi mới sáng tạo. Đây là những yếu tố góp phần đưa Vicostone trở thành một trong ba nhà sản xuất đá nhân tạo lớn nhất toàn cầu.

Chương trình IMC còn dành riêng một nội dung chia sẻ về hành trình Vicostone hiện diện tại hơn 50 quốc gia, gắn với đầu tư dài hạn cho R&D, công nghệ và sản xuất tiên tiến. Câu chuyện “Make in Vietnam. Trusted Worldwide” cho thấy nỗ lực đưa thành tựu nghiên cứu vào sản phẩm có giá trị cao, xây dựng uy tín trên thị trường quốc tế bằng năng lực công nghệ và chất lượng sản phẩm.

Tại sảnh 3 và 4, chương trình chuyên môn có các diễn đàn về xe điện, pin, lưu trữ năng lượng và hạ tầng sạc; kinh tế tầm thấp, công nghiệp UAV; chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn, quang điện tử, AI, IoT và robot công nghiệp. Chương trình còn có Hội thảo Kết nối Mạng lưới tiết kiệm năng lượng do Hội Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam chủ trì.

Đặc biệt, chương trình Kết nối giao thương (Business Matching) tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp nhà mua hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và đối tác công nghệ, tìm kiếm đầu ra, khảo sát giải pháp và mở rộng hợp tác.

Thông qua trưng bày, hội nghị và giao thương, VEC kết nối doanh nghiệp với công nghệ, tri thức, nguồn vốn, thị trường và mạng lưới đối tác. Những cơ hội hợp tác tại VITW 2026 tạo thêm điều kiện để đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, tiếp nối khát vọng phát triển của công nghiệp Việt Nam.