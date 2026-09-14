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Doanh nghiệp

VEC và DMG EVENTS công bố hợp tác chiến lược

VIIF 2027 sẽ mở rộng không gian triển lãm, bổ sung chuỗi hội nghị chiến lược và chuyên đề kỹ thuật, kết nối lãnh đạo cấp cao và xúc tiến giao thương.

PV

Trong khuôn khổ Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026), Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events công bố hợp tác tổ chức Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Việt Nam 2027 (VIIF 2027).

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VEC và dmg events chính thức công bố tổ chức VIIF 2027.

Sự hợp tác đánh dấu khởi đầu một chương mới của một trong những triển lãm công nghiệp có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam: tiếp nối di sản 33 năm của VIIF, đồng thời mở rộng tầm vóc quốc tế, quy mô tham gia của các ngành và vai trò của sự kiện trong việc đồng hành cùng khát vọng phát triển ngành sản xuất Việt Nam. Thông điệp chính thức của VIIF 2027 định vị sự kiện xoay quanh chủ đề “Di sản 33 năm - Chương mới của ngành công nghiệp” (A 33-Year Legacy. A New Chapter for Industry).

VIIF 2027 sẽ diễn ra từ ngày 8 - 10/9/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, quy tụ các nhà sản xuất, đơn vị cung cấp công nghệ, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách, nhà mua hàng và lãnh đạo ngành từ Việt Nam và khắp thế giới.

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VIIF 2027 sẽ là dấu mốc mở rộng tầm vóc, quy mô của sự kiện sau 33 năm phát triển.

Những năm gần đây, Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế sản xuất và xuất khẩu năng động bậc nhất châu Á. Năm 2025, kinh tế Việt Nam ước tính tăng trưởng 8,02%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97% - mức tăng theo năm cao nhất kể từ năm 2019. Nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 421,47 tỷ USD, chiếm 88,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất khu vực và toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới nền sản xuất giá trị cao được dẫn dắt bởi công nghệ, VIIF 2027 sẽ mang đến một nền tảng quốc tế kết nối đầu tư và chính sách với công nghệ, sản xuất, thu mua và chuỗi cung ứng công nghiệp. Sự kiện đồng hành cùng các doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội gia nhập hoặc mở rộng hoạt động tại Việt Nam, đồng thời giúp các nhà sản xuất trong nước tiếp cận sâu hơn với tri thức chuyên môn, công nghệ, nhà mua hàng và quan hệ hợp tác thương mại toàn cầu.

Sự hợp tác này kết hợp vị thế dẫn dắt của VEC trong ngành triển lãm và sự kiện thương mại tại Việt Nam, mạng lưới quan hệ ngành sâu rộng và hạ tầng triển lãm đẳng cấp thế giới với mạng lưới quốc tế, chuyên môn ngành và kinh nghiệm tổ chức các triển lãm, hội nghị quy mô lớn tại những thị trường tăng trưởng cao của dmg events.

Hai bên thống nhất định hướng phát triển VIIF theo thông điệp “Kinh nghiệm toàn cầu - Vị thế bản địa - Một tầm nhìn chung” (Global expertise. Local leadership. One shared vision).

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Không gian trưng bày và giao thương tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Bà Phạm Thái Hà, Giám đốc Điều hành VEC, chia sẻ: “VIIF sở hữu một di sản vững chắc và uy tín lâu năm trong cộng đồng sản xuất, công nghiệp Việt Nam. Hợp tác này cho phép chúng tôi phát huy nền tảng đó với chuyên môn quốc tế và mạng lưới toàn cầu của dmg events. Chúng tôi sẽ cùng tạo ra những cơ hội mới cho nhà trưng bày, nhà sản xuất, nhà mua hàng và nhà đầu tư, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế của VIIF. Khát vọng chung của chúng tôi là đồng hành cùng tiến trình phát triển công nghiệp không ngừng của Việt Nam và kiến tạo một nền tảng phản ánh vai trò ngày càng lớn của đất nước trong ngành sản xuất toàn cầu.”

Ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events, cho biết: “Tăng trưởng sản xuất và kết quả xuất khẩu của Việt Nam cho thấy cả sức mạnh của nền tảng công nghiệp lẫn quy mô cơ hội phía trước. Việt Nam đang dịch chuyển sang sản xuất giá trị cao hơn, củng cố năng lực công nghiệp và giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Cùng nhau, chúng tôi có cơ hội hiếm có để tiếp nối di sản 33 năm của VIIF và đưa sự kiện bước sang chương phát triển mới. Khát vọng của chúng tôi là mở rộng sự tham gia quốc tế, kết nối trọn vẹn chuỗi giá trị sản xuất và kiến tạo những cơ hội thực chất về đầu tư, đổi mới sáng tạo, trao đổi công nghệ và tăng trưởng kinh doanh dài hạn.”

Cùng với việc công bố hợp tác, VEC và dmg events giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới của VIIF 2027, đánh dấu bước phát triển mới của triển lãm sau 33 năm đồng hành cùng ngành công nghiệp Việt Nam. Logo mới kế thừa ba biểu tượng địa cầu, bánh răng và ngôi sao đã trở nên quen thuộc với hàng nghìn doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước. Đường nét được tinh giản tạo nên một diện mạo hiện đại, mạnh mẽ, đồng thời gìn giữ những dấu ấn làm nên bản sắc VIIF. Sắc xanh đậm tiếp tục là màu chủ đạo, khẳng định sự tin cậy và định hướng phát triển bền vững. Chữ VIIF đậm nét, rõ ràng giúp thương hiệu hiện diện nhất quán và dễ nhận biết, đáp ứng yêu cầu của một sự kiện hướng tới quy mô và chuẩn mực quốc tế.

Thông tin chi tiết và đăng ký gian hàng VIIF 2027 tại: www.viifglobal.com>

Về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC): https://vec.global/
Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội khai trương ngày 19/8/2025, là tổ hợp triển lãm - hội nghị quy mô lớn của Việt Nam. Với sứ mệnh "Đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới tới Việt Nam", VEC hợp tác cùng các nhà tổ chức quốc tế phát triển hệ thống triển lãm chuyên ngành thường niên trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, y tế và giáo dục.
Về dmg events
Từ năm 1989, dmg events kiến tạo những kết nối thúc đẩy tăng trưởng, quy tụ các ngành công nghiệp toàn cầu, chính phủ và các nhà đổi mới sáng tạo nhằm đẩy mạnh hợp tác, mở ra cơ hội thương mại và tạo bước tiến thực chất tại những thị trường quan trọng nhất thế giới. Thông qua các sự kiện có sức ảnh hưởng lớn và quan hệ đối tác chiến lược, dmg events đồng hành cùng doanh nghiệp và cộng đồng trong việc thích ứng với thay đổi, tăng tốc đổi mới sáng tạo và xây dựng thành công bền vững.
Với 13 văn phòng trên toàn thế giới, dmg events tổ chức hơn 30 sự kiện về năng lượng và chính sách mỗi năm. Trải khắp bốn châu lục, các sự kiện hàng đầu của dmg events, trong đó có ADIPEC và Gastech, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngành, nhà đầu tư và nhà đổi mới sáng tạo cùng thảo luận những ưu tiên định hình tương lai của hệ thống năng lượng và thị trường toàn cầu.
#VIIF 2027 #Triển lãm công nghiệp Việt Nam #VEC #dmg events #Chương trình hợp tác quốc tế

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