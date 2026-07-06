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Doanh nghiệp

PV GAS nhập khẩu gần 120.000 tấn LNG, LPG giữa cao điểm nhu cầu năng lượng

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng trong nước tăng cao và thị trường thế giới tiếp tục biến động khó lường.

PV

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tiếp nhận gần 120.000 tấn LNG và LPG, đồng thời chủ động thu xếp hàng trăm nghìn tấn nhiên liệu cho các tháng tiếp theo.

Ngày 07/06/2026, tàu METHANE MICKIE HARPER vận chuyển khoảng 73.000 tấn LNG từ Canada đã cập cảng LNG Thị Vải. Đây là một trong những chuyến hàng LNG có quy mô lớn được PV GAS tiếp nhận trong năm 2026, góp phần bổ sung nguồn nhiên liệu sạch phục vụ các nhà máy điện khí.

Theo kế hoạch, chuyến LNG tiếp theo dự kiến cập cảng vào ngày 17 - 18/06/2026 với khối lượng khoảng 15.000 tấn LNG từ Australia. PV GAS cũng đang xúc tiến các thủ tục lựa chọn nhà cung cấp cho chuyến LNG dự kiến giao hàng vào đầu tháng 07/2026, phục vụ nhu cầu của PV Power, qua đó tiếp tục củng cố nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện khí trong nước.

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Tàu METHANE MICKIE HARPER vận chuyển khoảng 73.000 tấn LNG từ Canada đã cập cảng LNG Thị Vải

Song song đó, tàu CLIPPER WILMA cũng đã cập cảng, đưa về Việt Nam khoảng 45.000 tấn LPG nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Nguồn hàng này góp phần tăng cường năng lực dự trữ, đồng thời bảo đảm nguồn cung LPG ổn định cho các lĩnh vực dân dụng, thương mại và công nghiệp trong giai đoạn nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Khối lượng LPG nhập khẩu đã thu xếp cho tháng 6 và tháng 7/2026 khoảng 140.000 tấn (bao gồm LPG lạnh và LPG định áp), cùng với lượng sản xuất trong nước đảm bảo đáp ứng toàn bộ nhu cầu khách hàng nội địa cũng như hệ thống kinh doanh LPG mang thương hiệu Petrovietnam Gas trên toàn quốc.

Việc tiếp nhận đồng thời các chuyến hàng LNG và LPG quy mô lớn trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng cho thấy năng lực dự báo thị trường, chủ động nguồn hàng và khả năng điều hành linh hoạt của PV GAS trong công tác bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong các tháng cao điểm.

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Tàu CLIPPER WILMA cũng đã cập cảng, đưa về Việt Nam khoảng 45.000 tấn LPG nhập khẩu từ Hoa Kỳ

Để hiện thực hóa chiến lược chủ động nguồn cung, PV GAS đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng năng lượng hiện đại đã được đầu tư trong nhiều năm qua, bao gồm Kho LNG Thị Vải cùng các kho chứa LPG lạnh quy mô lớn. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp nhận, tồn chứa và phân phối các sản phẩm năng lượng sạch, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ.

Với tổng khối lượng LNG nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 354.000 tấn cùng hơn 140.000 tấn LPG đã được thu xếp cho các tháng tới, kết hợp với nguồn khí và LPG sản xuất trong nước, PV GAS bảo đảm đủ nguồn cung phục vụ sản xuất điện, công nghiệp và nhu cầu dân sinh.

Những nỗ lực này không chỉ khẳng định năng lực điều hành, vị thế đầu mối năng lượng hàng đầu của PV GAS mà còn thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ và Petrovietnam trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

#Nhu cầu năng lượng tăng cao #Nhập khẩu LNG và LPG lớn #Nguồn nhiên liệu sạch cho điện #Hệ thống hạ tầng năng lượng hiện đại #Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

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