Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

SeABank - 32 năm kiến tạo nội lực, vững bước tiên phong

Sau 32 năm không ngừng xây dựng và phát triển, SeABank đã khẳng định vị thế vững vàng, lớn mạnh về quy mô, gia tăng giá trị cho khách hàng. 

PV

Dấu son rực rỡ trên hành trình ấy là Huân chương Lao động hạng Nhất trao tặng cho SeABank và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới được trao cho doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank. Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước không chỉ là sự ghi nhận cho những thành tựu bền bỉ qua nhiều năm, mà còn tiếp thêm động lực để SeABank vững bước tiên phong trên chặng đường mới.

Lớn mạnh từ nội lực

Vị thế của SeABank ngày nay được tạo nên từ quá trình củng cố đồng bộ: từ năng lực tài chính, chất lượng dịch vụ, công nghệ, quản trị đến đội ngũ nhân sự và văn hóa doanh nghiệp. Trong suốt hành trình đó, sự tin tưởng của khách hàng luôn là kim chỉ nam, giúp Ngân hàng không ngừng đổi mới và thích ứng với những đòi hỏi khắt khe của thị trường.

anh-1-ba-le-thu-thuy-pho-chu-tich-hdqt-seabank-dai-dien-ngan-hang-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat.jpg
Bà Lê Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank đại diên Ngân hàng đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Từ một ngân hàng quy mô nhỏ, SeABank đã vươn lên khẳng định vị trí trong Top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam 2026 (theo Vietnam Report). Đến nay, vốn điều lệ của Ngân hàng đạt 34.688 tỷ đồng (tăng gấp gần 4.000 lần so với thời điểm thành lập) và tổng tài sản đạt 427.108 tỷ đồng. Sự tăng trưởng bứt phá này là kết quả của quá trình tích lũy nguồn lực bài bản, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị.

Đi cùng với sự mở rộng quy mô là chuẩn mực quản trị và khả năng kiểm soát rủi ro. SeABank liên tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, kiểm soát chất lượng tài sản và tăng cường tính minh bạch. Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế như Basel III hay IFRS 9 là bước chuẩn bị chủ động cho sự tăng trưởng dài hạn, giúp Ngân hàng gia tăng sức chống chịu trước những biến động của thị trường tài chính.

Song song đó, SeABank liên tục đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhờ vậy, năng lực của SeABank không chỉ đo bằng quy mô vốn hay tài sản, mà còn thể hiện ở chiều sâu quản trị và sự hoàn thiện của nền tảng nội tại – tiền đề để Ngân hàng chuyển hóa sức mạnh thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

anh-2-uy-vien-bo-chinh-tri-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-trao-danh-hieu-anh-hung-lao-dong-cho-doanh-nhan-nguyen-thi-nga-cung-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-cho-tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank.jpg
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Danh hiệu Anh hùng Lao động cho doanh nhân Nguyễn Thị Nga cùng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank

Tăng trưởng gắn với những giá trị bền vững

Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, SeABank tập trung mở rộng khả năng cung ứng vốn, đa dạng hóa các giải pháp tài chính cá nhân hóa và tăng cường kết nối nguồn lực. Hiện Ngân hàng đang phục vụ hơn 4,2 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) – động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho xã hội.

Không dừng lại ở thị trường trong nước, SeABank đã chủ động hợp tác với các định chế tài chính quốc tế để huy động gần 1,1 tỷ USD vốn dài hạn. Nguồn lực này được ưu tiên tài trợ cho các doanh nghiệp SME, tài chính khí hậu và các dự án hướng tới phát triển bền vững, góp phần kết nối dòng vốn toàn cầu với nền kinh tế Việt Nam.

Tương ứng với sự phát triển về quy mô, đóng góp của SeABank cho ngân sách Nhà nước cũng ngày càng rõ nét. Giai đoạn 2020 – 2025, Ngân hàng đã đóng góp gần 5.300 tỷ đồng vào ngân sách; riêng năm 2025 đạt vượt mức 1.515 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, SeABank đã dành hơn 280 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, hơn 80 tỷ đồng được dùng để xây mới và sửa chữa gần 1.800 căn nhà cho các gia đình khó khăn; đồng hành, trao học bổng cho học sinh nghèo; trồng mới hơn 1 triệu cây xanh cùng nhiều chương trình cứu trợ thiên tai, từ thiện trên khắp cả nước.

Dấu son chặng đường, điểm tựa tương lai

Những thành quả vun đắp qua hơn ba thập kỷ đã được đền đáp bằng những danh hiệu cao quý. Ngày 12/9/2026, SeABank vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng nhờ những thành tích xuất sắc giai đoạn 2018 – 2022.

anh-1-seabank-da-vuon-len-khang-dinh-vi-tri-trong-top-10-ngan-hang-tmcp-tu-nhan-uy-tin-nhat-viet-nam-2026.jpg

Cũng tại sự kiện, doanh nhân Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank cũng tự hào đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của bà trong sự nghiệp phụng sự và phát triển đất nước. Đồng thời, SeABank và bà Nguyễn Thị Nga cũng nhận Bằng khen của Bộ Công an vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hành trình cống hiến của Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga gắn liền với tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước. Với tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh tiên phong, bà đã dẫn dắt Tập đoàn BRG và SeABank phát triển mạnh mẽ, tạo ra hàng ngàn việc làm, đóng góp lớn cho ngân sách và tích cực giải quyết các vấn đề xã hội. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga sẽ tiếp tục lãnh đạo SeABank và BRG cụ thể hóa các Nghị quyết số 41-NQ/TW, 57-NQ/TW và 68-NQ/TW; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo đội ngũ kế cận bản lĩnh, giàu đạo đức kinh doanh.

Những ghi nhận từ Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành là minh chứng trọn vẹn cho hành trình 32 năm bền bỉ xây dựng nội lực của SeABank. Bước sang chặng đường mới, SeABank tự tin chuyển hóa nền tảng vững chắc thành những giá trị lớn hơn: hướng tới tăng trưởng xanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng và kiên định với các chuẩn mực quốc tế, tự hào cùng đất nước vươn mình ra thế giới.

#SeABank #Ngân hàng thương mại #Người nổi bật #Chứng nhận danh hiệu #Phát triển bền vững

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Ngân hàng SeABank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga được trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động, Ngân hàng SeABank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất & Bằng khen của Bộ Công an.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Bộ Công an, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank được trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động. Bên cạnh đó, SeABank và cá nhân bà Nguyễn Thị Nga cũng được Bộ Công an trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Sự kiện vinh dự có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đại điện các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hà Nội, các địa phương và đông đảo đối tác trong nước, quốc tế.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Cổ phiếu SSB của SeABank vào rổ FTSE Global All Cap

FTSE Russell vừa công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026 đối với FTSE Global Equity Index Series khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Theo đó, cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) là 1 trong 27 cổ phiếu Việt Nam mới được đưa vào FTSE Global All Cap Index. Thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.

Điều này có thể giúp SSB được nhiều quỹ và nhà đầu tư quốc tế theo dõi hơn, kéo theo cơ hội gia tăng thanh khoản, thu hút dòng tiền và hỗ trợ giá cổ phiếu.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index

Ngày 13/8/2026, MSCI (Morgan Stanley Capital International) công bố kết quả kỳ rà soát tháng 8/2026, trong đó chính thức bổ sung cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vào rổ Frontier Markets Index. Thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2026.

MSCI Frontier Markets Index là chỉ số do MSCI xây dựng nhằm đo lường diễn biến của các cổ phiếu tại các thị trường cận biên. Việc lựa chọn và duy trì thành phần trong chỉ số được thực hiện dựa trên các tiêu chí về quy mô vốn hóa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, thanh khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

Bộ chỉ số này được nhiều nhà đầu tư tổ chức và các quỹ đầu tư quốc tế sử dụng làm chỉ số tham chiếu (benchmark) trong quá trình đánh giá thị trường và phân bổ tài sản. Thay đổi thành phần chỉ số thường kéo theo gia tăng mức độ hiện diện của cổ phiếu trong danh mục của các quỹ và sản phẩm đầu tư lấy MSCI Frontier Markets làm tham chiếu. Bên cạnh đó, các quỹ ETF (Exchange Traded Fund - Quỹ hoán đổi danh mục) và quỹ thụ động mô phỏng chỉ số có thể điều chỉnh danh mục để phản ánh thành phần mới khi các thay đổi chính thức có hiệu lực, qua đó tạo thêm nhu cầu giao dịch đối với SSB, hỗ trợ thanh khoản và mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới