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Số hóa - Xe

Piaggio triệu hồi loạt xe ga Liberty 50 lỗi đèn pha gây nguy hiểm

Lỗi từ mạch điện đã khiến đèn pha trên các mẫu Liberty 50 và 150 tại Bắc Mỹ không sáng, làm giảm tầm nhìn và làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng.

Thảo Nguyễn
Video: Piaggio Liberty 50cc - xe ga cho học sinh "nhà giàu".

Hãng xe môtô nước Ý – Piaggio đã phải triệu hồi các mẫu Liberty 50 và 150 vì lỗi đèn pha, làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng, đặc biệt trong các trường hợp di chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Cụ thể, thông tin từ cơ quan An toàn giao thông Mỹ (NHTSA), Piaggio đang phải triệu hồi các mẫu Liberty 50 và 150 vì lỗi đèn pha có thể không sáng, làm giảm tầm nhìn và làm tăng nguy cơ gặp tai nạn cho người sử dụng.

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Piaggio triệu hồi loạt xe ga Liberty 50 lỗi đèn pha gây nguy hiểm.

Các mẫu Liberty 50 và Liberty 150 phải triệu hồi tại thị trường này đều là các phiên bản đời 2026

Theo lý giải của Piaggio tại Bắc Mỹ, trên các mẫu Liberty phải triệu hồi, lỗi xảy ra trong mạch điện có thể khiến đèn pha (pha hoặc cos) bất ngờ tắt, và trong một số trường hợp, đèn chiếu sáng bảng điều khiển cũng có thể không sáng.

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