Xe tay ga của Piaggio Việt Nam có tương thích với xăng E10?

Trước những thay đổi chiến lược về nhiên liệu xanh tại Việt Nam, Piaggio chính thức khẳng định tất cả các mẫu xe của hãng đều tương thích với xăng sinh học E10.

xăng E10

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Piaggio Việt Nam mới đây đã chính thức khẳng định tất cả các mẫu xe mang thương hiệu Piaggio và Vespa được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam hiện nay đều tương thích hoàn toàn với xăng sinh học E10. Theo doanh nghiệp, người dùng có thể yên tâm sử dụng loại nhiên liệu mới mà không cần lo ngại về các vấn đề kỹ thuật hay ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành.

Piaggio Việt Nam khẳng định tất cả xe máy của hãng tương thích với xăng E10.

Xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn giữa xăng không chì RON 95 và tối đa 10% ethanol sinh học. Đây được xem là một trong những giải pháp giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời góp phần giảm phát thải trong quá trình sử dụng phương tiện giao thông.

Theo Piaggio Việt Nam, khả năng tương thích với xăng E10 của các dòng xe hiện nay được bảo chứng bởi hai yếu tố quan trọng.

Trước hết, trong sách hướng dẫn sử dụng đi kèm từng mẫu xe, nhà sản xuất đã đưa ra khuyến nghị sử dụng xăng E10. Điều này cho thấy loại nhiên liệu sinh học này đã được tính toán ngay từ giai đoạn thiết kế sản phẩm và trải qua các quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi xe được đưa ra thị trường.

Piaggio Việt Nam cho biết các động cơ này được phát triển để vận hành ổn định, bền bỉ và không chịu tác động tiêu cực từ thành phần ethanol có trong xăng E10.

Bên cạnh đó, các dòng xe Piaggio và Vespa hiện nay đều được trang bị những nền tảng động cơ thế hệ mới như i-Get và HPE. Piaggio Việt Nam cho biết các động cơ này được phát triển để vận hành ổn định, bền bỉ và không chịu tác động tiêu cực từ thành phần ethanol có trong xăng E10.

Nhờ ứng dụng công nghệ động cơ từ Ý, các mẫu xe vẫn duy trì được đặc tính vận hành êm ái, khả năng tăng tốc ổn định cùng cảm giác lái mượt mà quen thuộc. Đồng thời, các động cơ này cũng đáp ứng những tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hiện hành của Việt Nam cũng như châu Âu.

Không chỉ khẳng định khả năng tương thích với nhiên liệu sinh học, Piaggio Việt Nam cho biết hãng đang tiếp tục đồng hành cùng định hướng phát triển bền vững và chuyển đổi xanh của Chính phủ Việt Nam thông qua việc đầu tư nghiên cứu các thế hệ động cơ mới có hiệu suất cao hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Theo Piaggio Việt Nam, nhờ tối ưu hóa nhiều chi tiết cơ khí, trục khuỷu và hệ thống phun xăng điện tử, thế hệ động cơ này có thể giảm mức tiêu thụ nhiên liệu tới 23% so với thế hệ trước.

Một trong những ví dụ được doanh nghiệp đưa ra là động cơ i-Get 125cc mới nhất đang được trang bị trên các dòng Vespa. Theo Piaggio Việt Nam, nhờ tối ưu hóa nhiều chi tiết cơ khí, trục khuỷu và hệ thống phun xăng điện tử, thế hệ động cơ này có thể giảm mức tiêu thụ nhiên liệu tới 23% so với thế hệ trước.

Trong khi đó, động cơ i-Get 125cc trên dòng Piaggio Liberty mới cũng ghi nhận mức cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu khoảng 18% so với phiên bản tiền nhiệm.

Piaggio Việt Nam cho rằng sự kết hợp giữa các mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao và nguồn nhiên liệu sinh học E10 thân thiện với môi trường sẽ góp phần tạo nên giải pháp di chuyển xanh, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày đồng thời giảm tác động tới môi trường.