Phường Tân Triều: Chỉ định thầu gói hơn 1,5 tỷ tiết kiệm đúng 984 đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hạ tầng công ích cấp cơ sở luôn là danh mục ưu tiên đầu tư nhằm đảm bảo an sinh xã hội và vệ sinh môi trường địa phương. Tại TP Đồng Nai, việc triển khai các dự án nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đang được các cơ quan quản lý thúc đẩy đồng bộ.

Quyết định chỉ định thầu tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tân Triều

Dự án nâng cấp, sửa chữa trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt tại khu phố Đa Lộc và khu phố Cây Da, phường Tân Triều, TP Đồng Nai được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 21/05/2026 do Phó Chủ tịch UBND phường Tân Triều ký. Dự án được đầu tư nhằm cải thiện điều kiện môi trường, tránh ô nhiễm tồn đọng tại khu dân cư cấp cơ sở. Sau đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành thông qua Quyết định số 176/QĐ-TTDVTH ngày 02/06/2026 do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Tân Triều ký, xác định hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn cho gói thầu số 01 về thi công xây dựng.

Cùng ngày 02/06/2026, Giám đốc Trần Anh Vũ tiếp tục ký Quyết định số 179/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho đơn vị kinh tế tại địa phương. Hồ sơ phê duyệt thể hiện giá gói thầu xây lắp này ở mức 1.586.167.984 đồng. Giá trúng thầu được xác định sau quá trình thương thảo hợp đồng là 1.586.167.000 đồng. Đối chiếu giữa giá dự toán và giá trúng thầu, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt 984 đồng.

Do tính chất đặc thù của hình thức chỉ định thầu rút gọn phục vụ công trình hạ tầng kỹ thuật cấp bách, quy trình lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư thực hiện khép kín, không phát hành thông báo mời thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Quyết định số 179/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả chỉ định thầu. (Nguồn MSC)

Năng lực đấu thầu của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Thịnh Group

Đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu xây lắp trạm trung chuyển rác nói trên là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Thịnh Group. Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy nhà thầu có mã số thuế là 3604066337, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 127 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bửu Hòa 3, phường Biên Hòa, TP Đồng Nai.

Thống kê lịch sử tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy doanh nghiệp này sở hữu một hồ sơ năng lực đặc biệt với tỷ lệ trúng thầu đạt mức tuyệt đối 100%. Cụ thể, doanh nghiệp đã tham gia tổng cộng 35 gói thầu và trúng toàn bộ 35 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp đạt khoảng 4.000.137.087 đồng.

Phân tích sâu về địa bàn hoạt động cho thấy doanh nghiệp tập trung tối đa nguồn lực vào thị trường nội tỉnh với 34 gói thầu trúng tại TP Đồng Nai và duy nhất 1 gói thầu trúng tại địa bàn TP HCM. Các đối tác thương mại của nhà thầu là những chủ đầu tư cấp cơ sở, ví dụ như UBND phường Tân Triều, UBND phường Trị An và UBND xã Đak Lua.

Hiệu quả quản lý vốn đầu tư công dưới góc nhìn chuyên gia

Dưới góc độ điều tiết kinh tế và quản lý đầu tư công, các gói thầu phục vụ hạ tầng công ích cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường trực tiếp cho người dân. Theo luật sư Nguyễn Văn Lập, thuộc Đoàn Luật sư TP HCM, việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu xây lắp công ích thuộc thẩm quyền là hoàn toàn tuân thủ đúng trình tự pháp luật được quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn hành chính hiện hành, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và đảm bảo tính kịp thời cho các công trình mang tính cấp bách tại địa phương.

Tuy nhiên, việc tối ưu hóa giá trị kinh tế của dòng vốn ngân sách vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu của công tác quản lý tài chính công. Theo chuyên gia kinh tế Đào Giang, việc một doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu chỉ định với tỷ lệ tiết kiệm ở mức thấp là một thực tế cần được ghi nhận để các cơ quan quản lý có giải pháp nâng cao hiệu quả thương thảo hợp đồng. Người đứng đầu các cơ quan chủ đầu tư cần tăng cường năng lực thẩm định giá và tối đa hóa biên độ giảm giá trong giai đoạn thương thảo nhằm bảo vệ tối ưu lợi ích ngân sách.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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