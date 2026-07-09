Phường Cầu Kiệu: Mở thầu gói sửa chữa Trường TH Đông Ba thu hút hai nhà thầu cạnh tranh

Phòng Văn hóa Xã hội Phường Cầu Kiệu, TP HCM vừa mở thầu gói thầu thi công hơn 16,9 tỷ. Đáng chú ý, hai nhà thầu tham gia từng là đối tác liên danh chung tại một dự án khác.

Mới đây, Phòng Văn hóa Xã hội Phường Cầu Kiệu tại TP HCM đã hoàn thành biên bản mở thầu qua mạng đối với gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc công trình sửa chữa, nâng cấp Trường tiểu học Đông Ba (Mã TBMT: IB2600299395). Đây là gói thầu quy mô lớn sử dụng nguồn vốn ngân sách bổ sung có mục tiêu, được triển khai nhằm cải thiện cơ sở vật chất giảng dạy tại địa phương dưới bối cảnh mô hình hành chính mới. Tuy nhiên, kết quả mở thầu công khai vào ngày 29/06/2026 đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận do các số liệu tài chính bám sát giá trần và lịch sử quan hệ đan xen giữa các ứng viên tham gia.

Bức tranh tài chính bám sát giá trần và tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp

Công trình sửa chữa, nâng cấp Trường tiểu học Đông Ba được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của Chủ tịch UBND Phường Cầu Kiệu với tổng vốn đầu tư là 18.831.389.000 đồng. Sau đó, đến ngày 20/06/2026, Phòng Văn hóa Xã hội Phường Cầu Kiệu ban hành Quyết định số 34/QĐ-VHXH phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) cho gói thầu xây lắp và thiết bị với giá dự toán chính thức là 16.989.557.925 đồng (đã bao gồm 2,5% chi phí dự phòng tương đương 414.379.461 đồng). Hình thức lựa chọn nhà thầu được xác định là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng đơn giá cố định trong thời gian thực hiện 4 tháng.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận đến thời điểm đóng thầu ngày 29/06/2026 có 2 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Thiết kế Quốc tế Đông Á (Mã định danh: vn0303318835, trụ sở tại số 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, TP HCM) tham gia ứng một mức giá dự thầu là 16.920.794.015,05 đồng. Phép toán đối chiếu giữa giá gói thầu và giá dự thầu chỉ ra số tiền giảm giá cho ngân sách là 68.763.909 đồng.

Nguồn: MSC

Đối thủ cạnh tranh là Liên danh Huy Phát Tín Hiếu (được dẫn dắt bởi thành viên đứng đầu là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Huy Phát, mã định danh: vn0314315113, địa chỉ tại B11/24C Khu Phố 2, Xã Tân Nhựt, TP HCM) đề xuất mức giá dự thầu là 16.978.576.303 đồng. Giá trị tiết kiệm thực tế đạt được là 10.981.621 đồng.

Năng lực và mối quan hệ đan xen giữa các đối thủ cạnh tranh

Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Thiết kế Quốc tế Đông Á (MSDN: vn0303318835), có trụ sở tại số 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, TP HCM được thành lập năm 2004 do Nguyễn Trung Cương làm người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 123 gói thầu, trong đó trúng 95 gói, trượt 24 gói, 2 chưa có kết quả, 2 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 357.603.600.077 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 127.665.933.793 đồng, với vai trò liên danh: 229.937.666.284 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 109.8%

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Huy Phát (MSDN: vn0314315113), có địa chỉ tại B11/24C Khu Phố 2, Xã Tân Nhựt, TP HCM, được thành lập năm 2017 do Nguyễn Thanh Sĩ làm người đại diện pháp luật. Trong lịch sử hoạt động đấu thầu tính đến tháng 07/2026 nhà thầu đã tham gia khoảng 35 gói thầu, trong đó trúng 26 gói, trượt 7 gói, 2 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 35.772.712.023 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập: 18.177.931.960 đồng, với vai trò liên danh: 17.594.780.063 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 95.56%

Ngoài gói thầu đang xét mà hai nhà thầu đang đối đầu nên trên thì theo dữ liệu ghi nhận, chỉ trước đó hơn một tháng, cụ thể vào ngày 21/05/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Thiết kế Quốc tế Đông Á và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Xây dựng Huy Phát đã đứng chung một chiến tuyến với tư cách là đối tác hợp tác chặt chẽ tại gói Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Công trình Nhà trẻ (trường mầm non) tại dự án Khu nhà ở Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng, TP HCM do Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận mời thầu. Tại gói thầu đó, với tư cách Liên danh Huy Phát Quốc tế Đông Á, hai đơn vị đã phối hợp và trúng thầu thành công hợp đồng trị giá 13.263.294.908 đồng.

Bình luận chuyên gia và góc nhìn luật định

Nhìn nhận về chỉ số tài chính bám sát giá dự toán tại gói thầu này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc các gói thầu xây lắp ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức thấp hoặc siêu thấp là điều diễn ra khá phổ biến trong thực tế mua sắm công, do đặc thù chi phí nguyên vật liệu và nhân công ngành xây dựng thường có định mức cố định. Tuy nhiên, để bảo đảm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần chú trọng rà soát kỹ lưỡng phương pháp xác định giá, tính khả thi của giải pháp kỹ thuật cũng như năng lực triển khai thực tế của ứng viên trúng thầu theo đúng tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP không quy định mức trần hay sàn cho tỷ lệ giảm giá của nhà thầu, do đó việc bỏ giá thầu sát giá dự toán hoàn toàn hợp pháp nếu hồ sơ dự thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực tài chính và giải pháp kỹ thuật. Mặc dù vậy, đối với các gói thầu có biên độ giá giữa các nhà thầu hẹp và số lượng đơn vị tham gia hạn chế, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu chủ đầu tư trong khâu xét thầu là rất lớn, nhằm bảo đảm quá trình tổ chức đánh giá hồ sơ diễn ra công bằng, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành.

Hiện tại, gói thầu xây lắp và thiết bị tại Trường tiểu học Đông Ba vẫn đang trong giai đoạn xét duyệt hồ sơ và chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức. Quyền quyết định phê duyệt và quản lý thực hiện hoàn toàn thuộc thẩm quyền pháp lý của Phòng Văn hóa Xã hội Phường Cầu Kiệu. Dư luận đang kỳ vọng chủ đầu tư sẽ thực hiện công tác chấm thầu một cách khách quan, minh định, lựa chọn được đơn vị có năng lực tốt nhất để hoàn thành công trình bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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