Phường An Nhơn Nam: Lộ diện đơn vị trúng gói thầu đường Biên Cương

Dù đưa ra mức giảm giá ấn tượng tới 22%, nhưng sai sót ở bước đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đã khiến Liên danh Thịnh Tiến - Bảo Tín dừng bước, dọn đường cho Công ty Tổng hợp T73 về đích

Hoạt động đầu tư công tại phường An Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang thu hút sự chú ý của dư luận sau khi địa phương này thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1664/NQ-UBTVQH15. Tâm điểm hiện nay là gói thầu "Toàn bộ khối lượng xây lắp" thuộc dự án đường Biên Cương, nơi ghi nhận những diễn biến đầy bất ngờ trong công tác xét thầu.

Kịch bản "ngã ngựa" của nhà thầu bỏ giá thấp nhất

Dự án Nâng cấp, mở rộng đoạn đường Biên Cương được UBND phường Nhơn Hòa (nay là phường An Nhơn Nam) phê duyệt tại Quyết định số 23A/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư hơn 4,4 tỷ đồng. Gói thầu trung tâm "Toàn bộ khối lượng xây lắp" (Mã gói thầu: BP2500748385) có giá dự toán 4.025.374.656 đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu ngày 09/12/2025, cuộc đua ghi nhận sự tham gia của 04 nhà thầu với các mức giá giảm sâu kỷ lục. Trong đó, Liên danh Thịnh Tiến - Bảo Tín gây chú ý khi tung ra mức giá dự thầu chỉ 3.103.457.445 đồng, tương đương tỷ lệ giảm giá tới 22%.

Nếu vượt qua các bước đánh giá, liên danh này có thể giúp ngân sách phường An Nhơn Nam tiết kiệm tới hơn 921 triệu đồng. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/BCĐG-KQLCNT ngày 07/01/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thái Hòa, Liên danh Thịnh Tiến - Bảo Tín đã bị loại ngay từ bước "Đánh giá tính hợp lệ". Việc dừng bước sớm của ứng viên có giá rẻ nhất đã thay đổi hoàn toàn cục diện gói thầu.

Khi đối thủ nặng ký nhất về giá bị gạt sang một bên, cơ hội mở ra cho các nhà thầu còn lại. Trong đó, Công ty TNHH MTV Đường bộ Bình Định (giá 3.513.313.444 đồng) và Công ty TNHH Tuyết Sang (giá 3.779.055.229 đồng) dù đều vượt qua các bước đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật nhưng cuối cùng vẫn trượt thầu, vì có giá dự thầu cao hơn.

Các đối thủ lần lượt bị ngã ngựa, ngày 13/01/2026 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp T73 đã chính thức được UBND phường An Nhơn Nam phê duyệt trúng gói thầu "Toàn bộ khối lượng xây lắp" tại Quyết định số 92/QĐ-UBND, với giá 3.232.575.000 đồng, tiết kiệm ngân sách 19,7%.

Quyết định số 92/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Năng lực của nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp T73 (MST: 4101621353) có trụ sở tại Khu Tái Định Cư, Phường An Nhơn Nam, Gia Lai. Đây là doanh nghiệp do ông Nguyễn Hồng Thắng đại diện pháp luật, có lịch sử đấu thầu khá ấn tượng với 25 gói thầu trúng trên tổng số 48 gói đã tham gia.

Trong giai đoạn 2025-2026, doanh nghiệp này liên tục được xướng tên tại các gói thầu xây lắp địa phương như: Gói thầu tại phường Hoài Nhơn Bắc (hơn 2 tỷ đồng) và phường Hoài Nhơn Tây (hơn 3,3 tỷ đồng). Với việc tiếp tục trúng thầu tại dự án đường Biên Cương, T73 đang cho thấy ưu thế của mình trong việc tiếp cận và thực hiện các dự án hạ tầng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Dự án đường Biên Cương sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo giao thông tại phường An Nhơn Nam. Dư luận mong đợi sự giám sát chặt chẽ từ phía chủ đầu tư và đơn vị tư vấn Thái Hòa để đảm bảo chất lượng thi công tương xứng với sự kỳ vọng của nhân dân địa phương sau khi sáp nhập.