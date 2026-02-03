Hà Nội

Bạn đọc

Gói thầu xây lắp tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 về tay Tân Bảo Thành

Công ty Tân Bảo Thành được công bố trúng gói thầu xây lắp tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 sau bước đánh giá hồ sơ kỹ thuật, đứng trước Liên danh Việt Thắng – Quý Hưng.

Hà Linh

Cạnh tranh tại gói thầu xây lắp hơn 7,7 tỷ đồng

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) khu vực 2 thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 36/QĐ-BQLDA KV2 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Toàn bộ phần chi phí xây dựng. Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án Giải phóng mặt bằng và Hạ tầng ngoài hàng rào của dự án Mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

qd-2906.jpg
Quyết định số 36/QĐ-BQLDA KV2 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03. Nguồn: MSC

Theo hồ sơ, gói thầu có giá dự toán 7.707.148.000 đồng. Kết quả mở thầu ghi nhận 02 đơn vị tham dự gồm: Công ty TNHH Tân Bảo Thành và Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Vận tải Việt Thắng - Công ty TNHH Quý Hưng. Sau quá trình đánh giá, Công ty TNHH Tân Bảo Thành đã trúng thầu với giá 7.031.345.000 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 8,77%.

Diễn biến quá trình xét thầu

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 10/BQLDA KV2-TCG, Liên danh Việt Thắng - Quý Hưng mặc dù đã vượt qua được khâu đánh giá về năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật khắt khe của E-HSDT nhưng do giá dự thầu cao hơn nên phải dừng bước.

Đối với đơn vị trúng thầu, quá trình đánh giá cũng ghi nhận sự kỹ lưỡng của Tổ chuyên gia. Theo đó, phía chủ đầu tư đã có Công văn số 505/BQLDA KV2-KHKTTĐ yêu cầu Công ty TNHH Tân Bảo Thành làm rõ một số nội dung về hồ sơ năng lực kỹ thuật. Sau khi nhà thầu cung cấp các tài liệu bổ sung phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu và hồ sơ mời thầu, đơn vị này mới chính thức được đánh giá đạt và tiến vào vòng xét giá.

Năng lực của đơn vị trúng thầu

Công ty TNHH Tân Bảo Thành là doanh nghiệp có bề dày hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc tiếp tục trúng thầu tại một dự án y tế trọng điểm cho thấy năng lực duy trì ổn định của đơn vị này trong phân khúc xây lắp hạ tầng. Dữ liệu thực tế cho thấy, trong năm 2025, Tân Bảo Thành đã tham gia và trúng nhiều gói thầu có giá trị lớn, tiêu biểu như:

Gói thầu VANGBACHMA-XL01: Toàn bộ phần xây lắp Hạ tầng vùng nguyên liệu phát triển cây Vả, trị giá 6.018.873.482 đồng, tại Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Huế, vào tháng 12/2025

  • Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp, trị giá 856.964.000 đồng tại Văn phòng HĐND và UBND phường Hương Trà vào tháng 12/2025
  • Gói thầu số 16: Phần khối lượng xây lắp còn lại của gói thầu số 11, trị giá 3.859.690.000 đồng, tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị thành phố Huế vào tháng 06/2025

Gói thầu số 09: Toàn bộ phần xây lắp công trình, trị giá 48.573.902.000 đồng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế vào tháng 04/2025

Gói thầu số 03 tại dự án Mở rộng Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã khép lại giai đoạn lựa chọn nhà thầu với kết quả được đánh giá là minh bạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ngân sách thành phố. Việc Công ty TNHH Tân Bảo Thành giành quyền thực hiện dự án là minh chứng cho sự tự tin của các doanh nghiệp nội lực trước các tiêu chuẩn đấu thầu ngày càng khắt khe.

Kết quả này không chỉ đơn thuần là việc lựa chọn một đơn vị thi công, mà còn là bước đệm quan trọng để hoàn thiện hạ tầng y tế đồng bộ, góp phần nâng tầm TP Huế thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung và cả nước. Những diễn biến tiếp theo về tiến độ thi công và chất lượng công trình sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cộng đồng.

