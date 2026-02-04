Lộ diện nhà thầu trúng gói thầu chiếu sáng hơn 5 tỷ đồng tại phường Vĩnh Tuy

Chỉ sau ít ngày mở thầu, Ban Quản lý dự án phường Vĩnh Tuy đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn.

Việc duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an ninh trật tự và mỹ quan. Tuy nhiên, tại gói thầu số 01 trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, sự xuất hiện đơn độc của một "ông lớn" trong ngành chiếu sáng và quy trình lựa chọn nhà thầu nhanh chóng đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Quy trình phê duyệt "thần tốc"?

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 01: "Quản lý, vận hành, duy tu, duy trì và thanh toán tiền điện hệ thống chiếu sáng công cộng theo phân cấp trên địa bàn phường Vĩnh Tuy giai đoạn từ ngày 01/02/2026-31/12/2030" có mã TBMT IB2600019492-00. Gói thầu này do Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng Phường Vĩnh Tuy làm chủ đầu tư với giá dự toán là 5.398.325.000 đồng.

Tiến trình triển khai gói thầu diễn ra rất khẩn trương:

Ngày 16/01/2026: Ông Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Ban QLDA đã ký Quyết định số 21/QĐ-BQLDAĐTHT phê duyệt E-HSMT.

Ngày 26/01/2026: Biên bản mở thầu ghi nhận thời điểm hoàn thành mở thầu lúc 09:16.

Ngày 29/01/2026: Chỉ 3 ngày sau khi mở thầu (bao gồm cả thời gian đánh giá hồ sơ), ông Hoàng Anh Tuấn tiếp tục ký Quyết định số 36/QĐ-BQLDAĐTHT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Việc hoàn tất đánh giá một hồ sơ thầu phức tạp về kỹ thuật và nhân sự cho giai đoạn 5 năm chỉ trong vòng 3 ngày là một con số ấn tượng về mặt thủ tục hành chính.

Nguồn MSC

Nhà thầu "độc diễn" và bài toán tiết kiệm ngân sách

Biên bản mở thầu ngày 26/01/2026 cho thấy, tại thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị (Hapulico).

Kết quả, nhà thầu này đã trúng thầu với giá 5.087.268.000 đồng. So với giá gói thầu 5.398.325.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước đạt khoảng 311 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá hơn 5,7%.

Phân tích về khía cạnh này, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, việc chỉ có một nhà thầu tham dự không vi phạm quy định nếu chủ đầu tư đã thực hiện đúng trình tự đăng tải thông báo mời thầu công khai. Tuy nhiên, dưới góc độ kinh tế, sự thiếu vắng tính cạnh tranh thường khiến giá trúng thầu sát nút với giá dự toán, khó đạt được mức tiết kiệm tối ưu cho ngân sách."

Soi năng lực "ông lớn" Hapulico

Nhà thầu trúng thầu có địa chỉ trụ sở tại Phường Việt Hưng, Hà Nội. Đây là doanh nghiệp hoạt động theo loại hình Công ty TNHH Một thành viên với mã số thuế 0100106024, thành lập từ năm 2013 và hiện có quy mô khoảng 600 nhân viên.

Hapulico vốn được biết đến là đơn vị "thống trị" mảng chiếu sáng tại Thủ đô. Dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này có lịch sử đấu thầu cực kỳ ấn tượng:

Tổng số gói thầu tham gia: Hàng trăm gói thầu lớn nhỏ trên khắp cả nước. Tỷ lệ trúng thầu: Rất cao, đặc biệt là các gói thầu quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng tại các quận, huyện của Hà Nội.

Giá trị trúng thầu: Tổng giá trị trúng thầu lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Điển hình như gói thầu quản lý chiếu sáng tại phường Tây Hồ giai đoạn 2026-2030 có giá trị lên tới 43.707.981.873 đồng.

Khắt khe yêu cầu kỹ thuật: Rào cản hay tiêu chuẩn?

Nghiên cứu Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật của hồ sơ mời thầu, đơn vị trúng thầu phải đảm bảo quản lý, vận hành hệ thống trong suốt 1.795 ngày.

Yêu cầu làm rõ E-HSMT và các tiêu chí kỹ thuật quy định:

Về quy trình: Nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu nội bộ trước ngày 5 hàng tháng và cùng chủ đầu tư nghiệm thu kỹ thuật từ ngày 5-10 tháng sau.

Về giải pháp: Phải có phương pháp luận tổng quát, kế hoạch công tác chi tiết và các biện pháp ứng phó sự cố khẩn cấp.

Về nhân sự và thiết bị: Báo cáo đánh giá E-HSDT nhấn mạnh việc đối chiếu tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, bằng cấp và thiết bị chuyên dụng là điều kiện tiên quyết.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) chia sẻ: "Gói thầu này áp dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn mới nhất như Luật số 90/2025. Điểm quan trọng là tính minh bạch trong việc đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Với những gói thầu đặc thù như chiếu sáng đô thị, các tiêu chí về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự thường là 'bộ lọc' tự nhiên, khiến các doanh nghiệp nhỏ khó lòng chen chân."

Thực tế, báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy Hapulico đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn từ năng lực tài chính (Mẫu 08B, 08C) đến hồ sơ hợp đồng tương tự và khả năng huy động nguồn lực.

Việc Công ty TNHH Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị trúng thầu tại phường Vĩnh Tuy không gây bất ngờ cho giới chuyên môn, bởi đây là đơn vị có năng lực và bề dày kinh nghiệm hàng đầu. Tuy nhiên, việc chỉ có duy nhất một nhà thầu "độc diễn" tại một gói thầu trị giá hơn 5 tỷ đồng tiếp tục đặt ra bài toán về việc làm sao để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách tại địa phương.

Dư luận kỳ vọng, với số tiền hơn 5 tỷ đồng từ ngân sách phường Vĩnh Tuy, hệ thống chiếu sáng tại đây sẽ được vận hành chuyên nghiệp, góp phần thay đổi diện mạo đô thị trong suốt giai đoạn 5 năm tới.