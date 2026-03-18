Giá thực phẩm tăng: Người tiêu dùng tìm mọi cách xoay xở

Trước tình hình giá thực phẩm 'nhích' lên gần đây, không ít người buộc phải thay đổi thói quen mua sắm, nấu nướng và cả việc ăn ngoài để cân đối tài chính.

Ghi nhận thực tế của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, cho thấy, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội đang có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt là rau xanh, thịt cá và các mặt hàng thiết yếu.

Trong đó, nhiều loại thực phẩm tươi sống tại chợ truyền thống đã “nhích” lên vài nghìn đồng mỗi kg. Một số loại rau tăng từ 2.000 - 5.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm tăng mạnh hơn do chi phí vận chuyển và nguồn cung biến động. Thịt lợn bán lẻ tại chợ truyền thống hiện dao động từ 88.000 - 200.000 đồng/kg, trong đó ba chỉ khoảng 180.000 đồng/kg, sườn non lên tới 200.000 đồng/kg, còn thịt xay ở mức khoảng 120.000 đồng/kg.

Giá một số mặt hàng ở chợ dân sinh có xu hướng tăng nhẹ.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân tăng giá chủ yếu đến từ chi phí vận chuyển, những biến động nguồn cung trong thời gian gần đây. Mức tăng không quá lớn nhưng diễn ra đều, khiến tổng chi phí sinh hoạt của các gia đình bị đội lên đáng kể.

“Thắt lưng buộc bụng” từ căn bếp của người trẻ

Sự thay đổi của giá cả không còn là câu chuyện trên những con số thống kê, mà hiện hữu rõ ràng trong từng bữa ăn của mỗi gia đình. Với chị Tường Vy (28 tuổi - Đại Mỗ, Hà Nội), áp lực chi tiêu bắt đầu từ chính căn bếp nhỏ của mình.

“Trước đây mình đi chợ khá thoải mái, thấy gì tiện là mua. Nhưng dạo gần đây, chỉ cần mua thêm vài món là tổng tiền đã tăng lên đáng kể”, chị Vy chia sẻ. Không còn thói quen mua sắm theo cảm hứng, chị bắt đầu lên danh sách trước khi đi chợ, thậm chí tính toán sẵn các bữa ăn trong tuần để tránh phát sinh không cần thiết.

Việc ghi chép chi tiêu, theo chị, ban đầu chỉ là cách để “biết mình tiêu gì”, nhưng dần trở thành công cụ giúp kiểm soát ngân sách hiệu quả. Nhìn lại từng khoản nhỏ, chị nhận ra phần lớn chi phí tăng lên đến từ những thay đổi rất nhỏ về giá, nhưng cộng dồn vào lại tạo thành một con số không hề nhỏ vào cuối tháng.

Cuốn sổ ghi chép giúp chị Vy theo dõi và quản lý chi tiêu từng ngày.

Không chỉ thay đổi cách mua, chị Vy cũng điều chỉnh thói quen tiêu dùng. Thay vì mua tất cả thực phẩm tại một nơi, chị linh hoạt kết hợp giữa chợ truyền thống và siêu thị. Những mặt hàng tươi như rau củ vẫn được ưu tiên mua ở chợ, trong khi thịt và thực phẩm đông lạnh lại được chọn mua vào những ngày siêu thị có chương trình khuyến mãi.

“Có hôm mình thấy giá thịt trong siêu thị còn rẻ hơn ngoài chợ nếu canh đúng đợt giảm giá. Chịu khó để ý một chút là tiết kiệm được kha khá”, chị Vy nói.

Bên cạnh đó, việc hạn chế lãng phí thực phẩm cũng được chị chú trọng hơn. Những món ăn còn lại sau bữa chính được tận dụng cho bữa sau, hoặc biến tấu thành món mới. Theo chị, đây không chỉ là cách tiết kiệm mà còn giúp thay đổi thực đơn, tránh sự nhàm chán trong bữa ăn hàng ngày.

Những món ăn còn lại sau bữa chính được tận dụng cho bữa sau, hoặc biến tấu thành món mới.

Không riêng chị Vy, nhiều gia đình trẻ tại Hà Nội cũng đang dần thích nghi với mặt bằng giá mới bằng cách thay đổi thói quen chi tiêu. Từ việc mua sắm theo cảm tính, người tiêu dùng chuyển sang tính toán kỹ lưỡng hơn, cân nhắc giữa các kênh mua sắm và ưu tiên các lựa chọn hợp lý về giá.

Giảm bớt việc đi ăn ngoài

Trước áp lực giá thực phẩm tăng, không ít gia đình trẻ cũng lựa chọn cắt giảm tần suất ăn ngoài như một cách để cân đối chi tiêu.

Chị Tường Vy cho biết, nếu trước đây gia đình thường xuyên ra ngoài ăn vào cuối tuần hoặc những ngày bận rộn, thì nay đã hạn chế hơn. “Một bữa ăn ngoài có thể bằng chi phí cho hai, thậm chí ba bữa ăn ở nhà, nên mình cố gắng nấu nhiều hơn”, chị nói. "Những buổi đi ăn được giữ lại cho dịp đặc biệt như sinh nhật hay ngày lễ, thay vì diễn ra thường xuyên".

Thay vì ăn ngoài, chị Vy điều chỉnh thực đơn trong các bữa ăn gia đình.

Việc quay về với những bữa cơm gia đình không chỉ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí mà còn giúp chị chủ động hơn trong việc lựa chọn thực phẩm và đảm bảo dinh dưỡng.

Khi chi phí sinh hoạt tăng, những khoản từng được xem là “tiện ích” như ăn hàng, uống quán đang được nhiều người cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Thay vì chi tiêu theo cảm xúc, người tiêu dùng bắt đầu tính toán giá trị thực nhận được sau mỗi lần mở ví.

Trong bối cảnh giá thực phẩm vẫn chịu tác động từ nhiều yếu tố, những điều chỉnh nhỏ trong cách chi tiêu đang trở thành giải pháp thiết thực giúp các gia đình duy trì cân bằng tài chính. Và từ căn bếp nhỏ, câu chuyện về giá cả thị trường cũng trở nên gần gũi, cụ thể hơn bao giờ hết.