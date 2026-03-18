Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Mua sắm tại phường Cam Ly Đà Lạt: Tiết kiệm ngân sách ở mức "khiêm tốn" [Kỳ 1]

Gói thầu mua sắm trang thiết bị tại UBND phường Cam Ly - Đà Lạt có tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,3%, trong khi nhà thầu trúng thầu là đơn vị "quen mặt" tại địa phương.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 13/03/2026, ông Nguyễn Thành Luân, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị.

Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho các phòng ban thuộc UBND phường Cam Ly - Đà Lạt, một đơn vị hành chính mới được thành lập sau khi sắp xếp, sáp nhập từ Phường 5, Phường 6 và xã Tà Nung theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguồn MSC

Cụ thể, Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt (có mã số doanh nghiệp 5801431455, trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng) đã được phê duyệt trúng thầu với giá 1.877.420.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 1.921.620.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ đạt khoảng 44,2 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,3%.

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phát hành từ ngày 02/02/2026 với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tại thời điểm mở thầu ngày 07/02/2026, có 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gồm: Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt, Công ty TNHH Thuận Hòa Ninh Thuận và Công ty TNHH Tin Học Sơn Quảng. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá E-HSDT số 29/BC-TVXD ngày 26/02/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng, các nhà thầu xếp hạng 2 và hạng 3 đều không được đánh giá chi tiết do áp dụng Quy trình số 02 theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quy trình 02 quy định việc đánh giá nhà thầu xếp hạng thứ nhất trước, nếu đạt các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật thì không cần đánh giá các nhà thầu tiếp theo. Việc áp dụng quy trình này dù đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu nhưng trong bối cảnh tỷ lệ tiết kiệm đạt thấp, dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực sự giữa các đơn vị tham gia. Đặc biệt, danh mục hàng hóa trúng thầu bao gồm nhiều thiết bị văn phòng như: Hệ thống màn hình LED indoor (289 triệu đồng), máy quay phim chuyên dụng PXW-Z200 (144,8 triệu đồng), cùng hàng loạt máy vi tính, máy in, máy photocopy... được trang bị cho các phòng ban vừa mới kiện toàn bộ máy sau sáp nhập.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ cho gói thầu này là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng. Đây là đơn vị tư vấn có mối liên hệ mật thiết với nhà thầu trúng thầu trong nhiều năm qua tại tỉnh Lâm Đồng. Những câu hỏi về tính khách quan và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc giám sát chất lượng tư vấn và tối ưu hóa chi phí ngân sách cần được làm rõ.

Chia sẻ về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025 đề cao tính hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Khi một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 3%, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng quy trình lập dự toán và đơn giá thị trường để đảm bảo không gây thất thoát ngân sách".

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Việc sử dụng Quy trình 02 là hợp pháp nhưng phải đi đôi với sự minh bạch trong khâu lập hồ sơ mời thầu. Nếu các tiêu chí kỹ thuật được xây dựng quá sát với năng lực của một nhà thầu cụ thể, tính cạnh tranh sẽ bị triệt tiêu".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Năng lực và "hệ sinh thái" thầu của Công ty Đại Dương Việt tại Lâm Đồng.

#mua sắm #đà lạt #ngân sách #cạnh tranh #tư vấn #thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Năng lực đấu thầu của Công ty Xây dựng PHT: Trượt 16 trên 19 gói [Kỳ 2]

Dù trúng gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng tại Cần Thơ, nhưng lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT lại ghi nhận tỷ lệ trượt thầu lên tới hơn 84%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến tháng 03/2026, Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT đã tham gia tổng cộng 19 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kết quả thực tế khá khiêm tốn khi doanh nghiệp này chỉ trúng 3 gói, trong khi trượt tới 16 gói. Tỷ lệ trúng thầu chỉ đạt xấp xỉ 15,8%, một con số phản ánh sự khó khăn của doanh nghiệp trong việc cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác trên thị trường.

Tổng giá trị trúng thầu độc lập của đơn vị này đạt khoảng 2,57 tỷ đồng. Trong đó, một phần lớn giá trị đến từ các gói chỉ định thầu hoặc các gói thầu có kết quả nhưng không có thông báo mời thầu công khai (chiếm khoảng 1,84 tỷ đồng). Điều này cho thấy "sức khỏe" đấu thầu của Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng PHT phụ thuộc đáng kể vào các quyết định chỉ định trực tiếp từ phía chủ đầu tư thay vì thắng nhờ đấu thầu rộng rãi.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Tây Ninh: Nhiều gói thầu tại Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng tiết kiệm 0 đồng và sát nút [Kỳ 2]

Không chỉ các gói đấu thầu rộng rãi có tỉ lệ tiết kiệm thấp, nhiều gói thầu chỉ định thầu tại xã Vĩnh Hưng ghi nhận mức giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bên cạnh hiện tượng thiếu cạnh tranh trong đấu thầu rộng rãi, quy trình thực hiện các gói thầu chỉ định tại Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng cũng bộc lộ những điểm cần làm rõ về tính hiệu quả kinh tế.

Vào cuối tháng 01/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Vĩnh Hưng Phan Thành Gẩm đã ký Quyết định số 242/QĐ-PKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Lắp đặt nắp đan + Lưới chắn rác các trục đường trong nội ô xã Vĩnh Hưng". Đơn vị được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu là Công ty TNHH Tư vấn ĐTXD Thành Đức L-A. Đáng chú ý, giá chỉ định thầu là 442.229.000 đồng, tiết kiệm gần 2% so giá gói thầu được phê duyệt trước đó.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Xã Đắk Mil: Công ty T&Q trúng chỉ định thầu gói thầu thi công hơn 1,7 tỷ đồng

Phòng VH – XH xã Đắk Mil vừa phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu thi công hệ thống chiếu sáng dọc Quốc lộ 14 cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q.

Ngày 29/01/2026, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Đắk Mil đã ký Quyết định số 08/QĐ-VHXH phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình Đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng công cộng và kiến thiết thị chính (dọc Quốc lộ 14 đoạn qua trung tâm xã Đắk Mil).

Theo quyết định này, đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng T&Q (địa chỉ tại thôn Nam Phú, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng). Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.757.737.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT 8%). Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói với thời gian triển khai trong 90 ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

