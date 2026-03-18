Mua sắm tại phường Cam Ly Đà Lạt: Tiết kiệm ngân sách ở mức "khiêm tốn" [Kỳ 1]

Gói thầu mua sắm trang thiết bị tại UBND phường Cam Ly - Đà Lạt có tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,3%, trong khi nhà thầu trúng thầu là đơn vị "quen mặt" tại địa phương.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 13/03/2026, ông Nguyễn Thành Luân, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 14/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị.

Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho các phòng ban thuộc UBND phường Cam Ly - Đà Lạt, một đơn vị hành chính mới được thành lập sau khi sắp xếp, sáp nhập từ Phường 5, Phường 6 và xã Tà Nung theo Nghị quyết số 1671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt (có mã số doanh nghiệp 5801431455, trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng) đã được phê duyệt trúng thầu với giá 1.877.420.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 1.921.620.000 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ đạt khoảng 44,2 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,3%.

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được phát hành từ ngày 02/02/2026 với hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tại thời điểm mở thầu ngày 07/02/2026, có 3 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) gồm: Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt, Công ty TNHH Thuận Hòa Ninh Thuận và Công ty TNHH Tin Học Sơn Quảng. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá E-HSDT số 29/BC-TVXD ngày 26/02/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng, các nhà thầu xếp hạng 2 và hạng 3 đều không được đánh giá chi tiết do áp dụng Quy trình số 02 theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Quy trình 02 quy định việc đánh giá nhà thầu xếp hạng thứ nhất trước, nếu đạt các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật thì không cần đánh giá các nhà thầu tiếp theo. Việc áp dụng quy trình này dù đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu nhưng trong bối cảnh tỷ lệ tiết kiệm đạt thấp, dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực sự giữa các đơn vị tham gia. Đặc biệt, danh mục hàng hóa trúng thầu bao gồm nhiều thiết bị văn phòng như: Hệ thống màn hình LED indoor (289 triệu đồng), máy quay phim chuyên dụng PXW-Z200 (144,8 triệu đồng), cùng hàng loạt máy vi tính, máy in, máy photocopy... được trang bị cho các phòng ban vừa mới kiện toàn bộ máy sau sáp nhập.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ cho gói thầu này là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng. Đây là đơn vị tư vấn có mối liên hệ mật thiết với nhà thầu trúng thầu trong nhiều năm qua tại tỉnh Lâm Đồng. Những câu hỏi về tính khách quan và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trong việc giám sát chất lượng tư vấn và tối ưu hóa chi phí ngân sách cần được làm rõ.

Chia sẻ về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) cho rằng: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025 đề cao tính hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Khi một gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 3%, chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng quy trình lập dự toán và đơn giá thị trường để đảm bảo không gây thất thoát ngân sách".

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Việc sử dụng Quy trình 02 là hợp pháp nhưng phải đi đôi với sự minh bạch trong khâu lập hồ sơ mời thầu. Nếu các tiêu chí kỹ thuật được xây dựng quá sát với năng lực của một nhà thầu cụ thể, tính cạnh tranh sẽ bị triệt tiêu".

