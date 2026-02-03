Gói đèn trang trí nghệ thuật tại Trà Vinh loại nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất

Dù chào giá thấp hơn đối thủ hàng trăm triệu đồng, một nhà thầu vẫn bị loại tại dự án đường 30 tháng 4 do không đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực và kỹ thuật

Mới đây, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Đức đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự toán Sửa chữa, cải tạo đèn trang trí nghệ thuật đường 30 tháng 4, thành phố Trà Vinh. Diễn biến từ hồ sơ cho thấy một kịch bản đầy bất ngờ khi nhà thầu chào giá thấp nhất lại không phải là đơn vị được lựa chọn.

Quyết định số 10/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng: Giảm hơn 883 triệu đồng

Theo biên bản mở thầu ngày 05/01/2026 gói thầu Thi công xây dựng công trình có giá 2.795.936.000 đồng, có ba nhà thầu tham gia dự thầu gồm: Công ty TNHH Một thành viên Tiến Thịnh dự thầu với giá 1.784.202.000 đồng; Liên danh Công ty TNHH Cây xanh và Dịch vụ Môi trường Tiểu Cần - Công ty TNHH Đức Sáng Xanh dự thầu với giá 1.912.685.946 đồng và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Chương Thiện dự thầu với giá 2.489.102.448 đồng.

Qua đánh giá báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy Liên danh Công ty TNHH Cây xanh và Dịch vụ Môi trường Tiểu Cần - Công ty TNHH Đức Sáng Xanh đã vượt qua được vòng đánh giá kỹ thuật và xét giá. Ngày 23/01/2026 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Đức đã ban hành quyết định số 10/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả trúng thầu cho Liên danh Công ty TNHH Cây xanh và Dịch vụ Môi trường Tiểu Cần - Công ty TNHH Đức Sáng Xanh.

Điểm đáng chú ý nhất của gói thầu này chính là hiệu quả kinh tế đạt được thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt là 2.795.936.000 đồng, tuy nhiên giá trúng thầu của liên danh chỉ ở mức 1.912.685.946 đồng. Như vậy, gói thầu đã ghi nhận số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên tới 883.250.054 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 31,6%.

Lý do hai đối thủ phải dừng bước

Dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 34/BCĐG-TCG, sự kịch tính nằm ở việc loại bỏ nhà thầu có mức giá chào thấp kỷ lục để bảo vệ tiêu chuẩn kỹ thuật. Cụ thể:

Công ty TNHH MTV Tiến Thịnh: Đây là nhà thầu chào giá dự thầu thấp nhất trong số 03 đơn vị tham gia (hơn 1,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, tại bước đánh giá năng lực và kỹ thuật, đơn vị này đã bị chấm "Không đạt". Lý do cụ thể được ghi nhận là: “Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật”. Việc thiếu hụt các tài liệu chứng minh hợp đồng tương tự về quy mô và tính chất chuyên biệt của đèn nghệ thuật đã khiến nhà thầu này mất cơ hội, dù sở hữu lợi thế tuyệt đối về giá.

Đây là nhà thầu chào giá dự thầu thấp nhất trong số 03 đơn vị tham gia (hơn 1,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, tại bước đánh giá năng lực và kỹ thuật, đơn vị này đã bị chấm "Không đạt". Lý do cụ thể được ghi nhận là: “Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật”. Việc thiếu hụt các tài liệu chứng minh hợp đồng tương tự về quy mô và tính chất chuyên biệt của đèn nghệ thuật đã khiến nhà thầu này mất cơ hội, dù sở hữu lợi thế tuyệt đối về giá. Công ty TNHH tư vấn xây dựng Chương Thiện: Đơn vị này vượt qua được các bước đánh giá khắt khe về kỹ thuật nhưng bị xếp hạng II. Nguyên nhân do mức giá dự thầu của nhà thầu Chương Thiện cao hơn so với liên danh trúng thầu, không đáp ứng được tiêu chí hiệu quả kinh tế tối ưu sau khi đã qua vòng định tính.

Nhận định về gói thầu này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc tiết kiệm ngân sách hơn 30% tại một gói thầu cấp phường là tín hiệu tích cực cho thấy sự hiệu quả của đấu thầu mạng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh thực sự chỉ có giá trị khi nhà thầu đảm bảo được tiến độ 45 ngày như cam kết trong hợp đồng trọn gói. Các bên cần tiếp tục nâng cao vai trò giám sát để mục tiêu minh bạch và hiệu quả kinh tế đi đôi với chất lượng thực tế."

Dự án cải tạo đèn trang trí đường 30 tháng 4 không chỉ mang ý nghĩa làm đẹp đô thị TP Trà Vinh mà còn là bài toán về quản lý vốn đầu tư công hiệu quả tại địa phương. Với quy trình lựa chọn chặt chẽ, dư luận kỳ vọng công trình sẽ sớm hoàn thành, tạo diện mạo mới cho trục đường trung tâm này.