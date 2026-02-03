Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Gói đèn trang trí nghệ thuật tại Trà Vinh loại nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất

Dù chào giá thấp hơn đối thủ hàng trăm triệu đồng, một nhà thầu vẫn bị loại tại dự án đường 30 tháng 4 do không đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực và kỹ thuật

Hà Linh

Mới đây, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Đức đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự toán Sửa chữa, cải tạo đèn trang trí nghệ thuật đường 30 tháng 4, thành phố Trà Vinh. Diễn biến từ hồ sơ cho thấy một kịch bản đầy bất ngờ khi nhà thầu chào giá thấp nhất lại không phải là đơn vị được lựa chọn.

qd-8975.jpg
Quyết định số 10/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng: Giảm hơn 883 triệu đồng

Theo biên bản mở thầu ngày 05/01/2026 gói thầu Thi công xây dựng công trình có giá 2.795.936.000 đồng, có ba nhà thầu tham gia dự thầu gồm: Công ty TNHH Một thành viên Tiến Thịnh dự thầu với giá 1.784.202.000 đồng; Liên danh Công ty TNHH Cây xanh và Dịch vụ Môi trường Tiểu Cần - Công ty TNHH Đức Sáng Xanh dự thầu với giá 1.912.685.946 đồng và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Chương Thiện dự thầu với giá 2.489.102.448 đồng.

Qua đánh giá báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy Liên danh Công ty TNHH Cây xanh và Dịch vụ Môi trường Tiểu Cần - Công ty TNHH Đức Sáng Xanh đã vượt qua được vòng đánh giá kỹ thuật và xét giá. Ngày 23/01/2026 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Đức đã ban hành quyết định số 10/QĐ-PKTHTĐT phê duyệt kết quả trúng thầu cho Liên danh Công ty TNHH Cây xanh và Dịch vụ Môi trường Tiểu Cần - Công ty TNHH Đức Sáng Xanh.

Điểm đáng chú ý nhất của gói thầu này chính là hiệu quả kinh tế đạt được thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Giá dự toán của gói thầu được phê duyệt là 2.795.936.000 đồng, tuy nhiên giá trúng thầu của liên danh chỉ ở mức 1.912.685.946 đồng. Như vậy, gói thầu đã ghi nhận số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên tới 883.250.054 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 31,6%.

Lý do hai đối thủ phải dừng bước

Dựa trên Báo cáo đánh giá E-HSDT số 34/BCĐG-TCG, sự kịch tính nằm ở việc loại bỏ nhà thầu có mức giá chào thấp kỷ lục để bảo vệ tiêu chuẩn kỹ thuật. Cụ thể:

  • Công ty TNHH MTV Tiến Thịnh: Đây là nhà thầu chào giá dự thầu thấp nhất trong số 03 đơn vị tham gia (hơn 1,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, tại bước đánh giá năng lực và kỹ thuật, đơn vị này đã bị chấm "Không đạt". Lý do cụ thể được ghi nhận là: “Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm và yêu cầu kỹ thuật”. Việc thiếu hụt các tài liệu chứng minh hợp đồng tương tự về quy mô và tính chất chuyên biệt của đèn nghệ thuật đã khiến nhà thầu này mất cơ hội, dù sở hữu lợi thế tuyệt đối về giá.
  • Công ty TNHH tư vấn xây dựng Chương Thiện: Đơn vị này vượt qua được các bước đánh giá khắt khe về kỹ thuật nhưng bị xếp hạng II. Nguyên nhân do mức giá dự thầu của nhà thầu Chương Thiện cao hơn so với liên danh trúng thầu, không đáp ứng được tiêu chí hiệu quả kinh tế tối ưu sau khi đã qua vòng định tính.

Nhận định về gói thầu này, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Việc tiết kiệm ngân sách hơn 30% tại một gói thầu cấp phường là tín hiệu tích cực cho thấy sự hiệu quả của đấu thầu mạng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh thực sự chỉ có giá trị khi nhà thầu đảm bảo được tiến độ 45 ngày như cam kết trong hợp đồng trọn gói. Các bên cần tiếp tục nâng cao vai trò giám sát để mục tiêu minh bạch và hiệu quả kinh tế đi đôi với chất lượng thực tế."

Dự án cải tạo đèn trang trí đường 30 tháng 4 không chỉ mang ý nghĩa làm đẹp đô thị TP Trà Vinh mà còn là bài toán về quản lý vốn đầu tư công hiệu quả tại địa phương. Với quy trình lựa chọn chặt chẽ, dư luận kỳ vọng công trình sẽ sớm hoàn thành, tạo diện mạo mới cho trục đường trung tâm này.

  • #Công ty Môi trường Tiểu Cần #Công ty Đức Sáng Xanh #Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Long Đức #Thi công xây dựng công trình #Cải tạo đèn trang trí nghệ thuật #Đường 30 tháng 4

    Bài liên quan

    Bạn đọc

    Vượt qua 3 đối thủ, Công ty Phùng Hưng trúng gói thầu xây dựng Điểm trường Diêm Vân

    Vượt qua 3 đối thủ nhờ mức giá dự thầu cạnh tranh và điểm tổng hợp tối ưu, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Phùng Hưng đã trúng gói thầu xây lắp tại Gia Lai với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách hơn 17%.

    Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục, đặc biệt là các điểm trường phải di dời do giải phóng mặt bằng, luôn là ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh. Mới đây, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Điểm trường Diêm Vân đã cho thấy những tín hiệu tích cực về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu tại địa phương.

    Cuộc đua giá giữa bốn nhà thầu

    Xem chi tiết

    Bạn đọc

    Công ty Trung Kiên trúng gói thầu điện chiếu sáng huyện Hàm Tân, tiết kiệm hơn 1,7 tỷ đồng

    Công ty Trung Kiên vừa trúng gói thầu xây lắp điện trên Quốc lộ 55 với giá trị hơn 3,7 tỷ đồng, ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng 31% cho ngân sách nhà nước.

    Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng công lộ đường Quốc lộ 55 qua địa bàn các xã Tân Thắng, Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân vừa chính thức lộ diện đơn vị thi công sau một cuộc đấu thầu đầy kịch tính. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, không chỉ nhằm mục tiêu chỉnh trang đô thị mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch nối liền các khu vực kinh tế.

    Cuộc cạnh tranh giữa 7 nhà thầu

    Xem chi tiết

    Bạn đọc

    Công ty Trường Thọ trúng gói thầu đường Tân Hai – Thắng Lợi, giảm hơn 6 tỷ đồng

    Với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng lên đến 16,8%, Công ty Trường Thọ đã vượt qua bước đánh giá kỹ thuật khắt khe để chính thức trở thành nhà thầu thực hiện dự án giao thông trọng điểm tại xã Lộc Quang

    Gói thầu hơn 30 tỷ đồng tại dự án đường giao thông nông thôn ấp Tân Hai vừa chính thức công bố kết quả. Đáng chú ý, việc đối thủ bị loại do nghi vấn "không trung thực" trong kê khai năng lực đã mở ra những góc nhìn đa chiều về tính cạnh tranh và minh bạch của gói thầu này.

    Hiệu quả kinh tế nhìn từ những con số

    Xem chi tiết

    Đọc nhiều nhất

    TIÊU ĐIỂM

    TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

    AN TOÀN THỰC PHẨM

    LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

    Kiến thức cần biết

    Tin mới