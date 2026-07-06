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Sống Khỏe

Phục hồi chức năng bàn tay cho người đàn ông mang dị tật thừa ngón tay

Các bác sĩ Khoa Tạo hình thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 58 tuổi mắc dị tật thừa ngón tay bẩm sinh ở cả hai tay.

Thúy Nga

Bệnh nhân N.T.T. (58 tuổi, Hà Nội) cho biết phát hiện thừa ngón từ nhỏ nhưng chưa từng điều trị. Đáng chú ý, ngón thừa ở bàn tay phải phát triển bất thường làm biến dạng cấu trúc giải phẫu, kéo lệch trục ngón tay và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động.

Chỉ đến khi vào chăm người thân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và biết có thể điều trị các trường hợp dị tật bàn tay phức tạp, ông mới quyết định thăm khám với mong muốn cải thiện chức năng bàn tay thuận.

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Phẫu thuật ngón tay thừa - Ảnh BVCC

TS.BS Dương Mạnh Chiến, Khoa Tạo hình thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trường hợp của bệnh nhân T. là dạng dị tật phức tạp.

Ở bàn tay phải – cũng là tay thuận – ngón thừa phát triển lớn bất thường, lấn át hoàn toàn ngón chính khiến trục ngón tay bị lệch, ngón chính thiểu sản, teo nhỏ rõ rệt, làm suy giảm khả năng cầm nắm và vận động.

Trong khi đó, dị tật ở bàn tay trái đơn giản hơn. Ngón thừa cũng xuất phát từ nền ngón, gây vướng khi vận động nhưng ít ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của ngón chính.

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Ngón tay thừa trước và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo TS.BS Dương Mạnh Chiến, điều quan trọng nhất là tái tạo lại ngón tay chứ không phải chỉ loại bỏ phần thừa nên các bác sĩ phải tận dụng tối đa các cấu trúc của ngón thừa để phục hồi chức năng cho ngón chính.

Trong ca phẫu thuật, ê-kíp đã cắt bỏ phần xương và móng của ngón thừa, đồng thời bảo tồn gần như toàn bộ các cấu trúc còn lại. Các gân vận động từ ngón thừa được chuyển sang ngón chính nhằm duy trì chức năng dạng và duỗi ngón tay.

Bên cạnh đó, các bác sĩ chỉnh lại trục ngón tay bị vẹo, đưa ngón trở về vị trí gần với giải phẫu bình thường. Phần mềm của ngón thừa cũng được tận dụng để tạo hình đầu ngón tay.

Trước phẫu thuật, đầu ngón chính bị thiểu sản, nhỏ và nhọn. Sau tạo hình, đầu ngón đầy đặn hơn, tăng diện tích tiếp xúc, góp phần cải thiện cảm giác cũng như khả năng cầm nắm đồ vật.

Sau mổ, hình thái ngón tay đã được cải thiện rõ rệt. Ngón thừa được loại bỏ hoàn toàn, trục ngón được chỉnh thẳng, đầu ngón tròn đều hơn và gần với cấu trúc giải phẫu tự nhiên.

Hiện sức khỏe người bệnh ổn định. Dự kiến sau khoảng ba tuần, đinh cố định dùng để chỉnh trục ngón tay sẽ được rút bỏ. Chức năng vận động của bàn tay được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể sau quá trình hồi phục và tập phục hồi chức năng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện trẻ có các dị tật như thừa ngón, dính ngón hoặc bất thường trục ngón tay, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa tạo hình - bàn tay để được thăm khám.

Can thiệp sớm giúp bảo tồn và phát triển chức năng bàn tay, đồng thời hạn chế biến dạng xương, khớp và phần mềm.

Việc trì hoãn điều trị trong nhiều năm có thể khiến dị tật tiến triển nặng hơn, ảnh hưởng đến chức năng vận động và làm giảm hiệu quả phục hồi sau phẫu thuật.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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