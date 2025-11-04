Phú Thọ xử lý 2.873 ‘thần cồn’, phạt tiền trên 13 tỷ đồng

Từ ngày 18/10 đến 3/11 lực lượng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 2.873 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 13 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, từ ngày 18/10 lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn tỉnh.

Các tổ công tác đồng loạt triển khai, kiểm tra tại các tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí, tại các phường, xã nơi tập trung đông dân cư, tổ chức các hoạt động liên hoan ăn uống, thậm chí xử lý ngay tại các khu dân cư.

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quân mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn tỉnh.

Kết quả, từ ngày 18/10 đến 3/11 lực lượng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 2.873 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 13 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục duy trì các tổ tuần tra, kiểm soát cố định kết hợp tuần tra lưu động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

