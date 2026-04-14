Phú Thọ trưng bày nhiều hiện vật phong phú thời đại Hùng Vương

Hòa trong không khí linh thiêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Bảo tàng Hùng Vương tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa thời đại Hùng Vương – Tinh hoa hội tụ” gồm 03 chủ đề chính: Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”; Các dấu tích khảo cổ thời kỳ tiền Hùng Vương và Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Tinh hoa cổ vật vùng Đất Tổ.

Không gian Bảo tàng Hùng Vương.

Thông qua hệ thống các tài liệu, hình ảnh, hiện vật phong phú, góp phần tái hiện một cách trực quan, sinh động đời sống vật chất và tinh thần của cha ông. Những nội dung được giới thiệu không chỉ giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn dân tộc, mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Đây cũng chính là thông điệp hướng tới tương lai, tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc, gìn giữ và lan tỏa tinh hoa văn hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Các hiện vật được trưng bày bên trong Bảo tàng Hùng Vương.

Phú Thọ – vùng Đất Tổ linh thiêng, nơi khởi nguồn của dân tộc Việt Nam – không chỉ lưu giữ những dấu ấn lịch sử sâu đậm thời đại Hùng Vương mà còn hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Ngược dòng lịch sử hàng nghìn năm, tại vùng đất trung du Phú Thọ – nơi hội tụ của ba dòng sông lớn, một nền văn minh rực rỡ đã được khai mở: Văn minh Văn Lang - thời đại của các Vua Hùng. Thời đại Hùng Vương không chỉ là điểm khởi đầu của lịch sử dân tộc, mà còn là “bình minh” của bản sắc văn hóa Việt Nam. Đây là giai đoạn mà trí tuệ, tâm hồn và sức sáng tạo của cư dân Việt cổ được kết tinh qua những thành tựu tiêu biểu, từ kỹ thuật luyện kim với những công cụ sản xuất bằng đồng, âm vang trầm hùng của trống đồng Đông Sơn, đến những triết lý nhân sinh sâu sắc gửi gắm trong truyền thuyết, phong tục và tín ngưỡng dân gian như bánh chưng, bánh giầy. Tất cả đã tạo nên một hệ giá trị văn hóa đặc sắc, đề cao tinh thần cộng đồng, sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên và ý chí bền bỉ trong dựng xây, bảo vệ đất nước.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, những giá trị ấy không ngừng được kế thừa và phát triển. Từ nền tảng văn hóa thời đại Hùng Vương đến các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn đã tiếp nối, làm giàu thêm bản sắc dân tộc thông qua những thành tựu nổi bật về thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là nghệ thuật gốm sứ. Nếu thời đại dựng nước ghi dấu bằng kỹ thuật chế tác đồng thau, thì các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn lại phát triển rực rỡ với nghệ thuật gốm men, pháp lam…thể hiện trình độ thẩm mỹ tinh tế và khả năng giao lưu văn hóa rộng mở. Mỗi hiện vật không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là minh chứng sống động cho dòng chảy liên tục, bền bỉ của văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ.

