Triệt phá đường dây nước hoa giả bán tràn lan trên Shopee

Theo Bộ Công An, ngày 22/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (như CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 12 bị can về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và 1 bị can về tội “Trốn thuế”, gồm: Đinh Thị Phương (sinh năm 2003), Đào Văn Cảnh (sinh năm 1997) thường trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1998), Đào Văn Minh (sinh năm 1998) thường trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa; Mai Minh Đức (sinh năm 1996), Nguyễn Quỳnh Trang (sinh năm 1996) thường trú tại khu chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội; Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1994) thường trú tại phường Hà Đông, TP. Hà Nội; Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2002) thường trú tại xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh; Đào Thị Thùy (sinh năm 1996) thường trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Đặng Công Hanh (sinh năm 1999) thường trú tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Phùng Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997) thường trú tại xã Thượng Cát, TP. Hà Nội; Giang Quế Dinh (sinh năm 1986) thường trú tại phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí Minh và Ngô Hải Ninh (sinh năm 1994) thường trú tại phường Phú Diễn, TP. Hà Nội.

Những can hương liệu, nước hoa giả được các đối tượng dùng để sản xuất, sang chiết nước hoa thương hiệu giả. Ảnh nguồn bocongan.gov.vn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử (đặc biệt là Shopee) tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện hai cơ sở kinh doanh (cơ sở tại xã Tân Tiến do vợ chồng Đào Văn Cảnh và Đinh Thị Phương làm chủ; cơ sở tại xã Hồ Vương do vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh làm chủ) có nhiều dấu hiệu bất thường.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi của các đối tượng khi đánh trúng vào "điểm yếu" của thị trường mua sắm trực tuyến hiện nay. Các đối tượng lợi dụng quy trình đăng ký gian hàng trực tuyến lỏng lẻo, dễ dàng lập ra hàng loạt tài khoản, "gian hàng ảo" với thông tin giả mạo. Việc các sàn thương mại điện tử chưa thể kiểm soát triệt để 100% nguồn gốc, giấy chứng nhận chính hãng của từng sản phẩm đăng tải đã tạo kẽ hở để các đối tượng dùng các kỹ thuật tối ưu gian hàng, chạy quảng cáo để đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.

Đặc biệt, lợi dụng tâm lý một bộ phận người tiêu dùng muốn sở hữu sản phẩm mang nhãn hiệu xa xỉ (CHANEL, GUCCI, DIOR...) nhưng lại có mức chi trả thấp, các đối tượng đã thiết lập mức giá bán "siêu rẻ", chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá của hàng chính hãng. Nhãn mác nhái tinh vi kết hợp với những lời quảng cáo đường mật như “hàng xách tay”, “hàng chiết”, hay “shopee trợ giá” đã dễ dàng giăng bẫy hàng nghìn khách hàng nhẹ dạ, cả tin, chuộng hàng hiệu.

Ngày 21/3/2026, Ban Chuyên án đồng loạt phá án, khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội; thu giữ hơn 650 chai nước hoa 100ml thành phẩm, hơn 1.500 lọ chiết 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nước hoa nổi tiếng trên thế giới (trong đó có CHANEL, GUCCI, DIOR...), cùng hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu, 4 xe ô tô và nhiều tài sản, sổ tiết kiệm có giá trị.

Mở rộng điều tra chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ một hệ thống phân phối đa tầng, từ các tổng kho sỉ trực tuyến cho đến những "xưởng" sản xuất, sang chiết số lượng lớn nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng...

Điển hình như đối tượng Phùng Thị Ngọc Linh đã thực hiện trót lọt các giao dịch bán sỉ nước hoa giả cho nhiều khách hàng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hàng loạt thùng carton nước hoa thành phẩm cùng số lượng lớn công cụ, bình thủy tinh và các can nhựa chứa dung dịch hóa chất tạo mùi dùng để pha chế.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra mở rộng nguồn hàng của vợ chồng Nguyễn Quỳnh Trang - Mai Minh Đức, Cơ quan điều tra đã làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu gốc để vợ chồng này sản xuất nước hoa giả. Theo đó, Giang Quế Dinh là đối tượng đứng sau điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh hương liệu: Công ty TNHH Kiến Thăng và Công ty TNHH D-FRAGRANCES (ở TP. Hồ Chí Minh). Để che giấu hành vi, Dinh không lộ diện trên giấy tờ mà để mẹ đẻ và em ruột đứng tên đại diện pháp luật.

Dưới sự điều khiển của Dinh, dòng hương liệu gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ được nhập khẩu chính ngạch về nước thông qua các pháp nhân này, sau đó bán ra thị trường tự do. Từ năm 2023 đến 2025, Dinh chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng (trong đó có vợ chồng Đức - Trang) nhưng cố tình để ngoài sổ sách, không kê khai thuế với doanh số lên đến hơn 15,5 tỉ đồng. Tiến hành khám xét 2 công ty này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 thùng phi, 20 can nhôm hóa chất, 3 thùng tài liệu hải quan, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều ngoại tệ.

Các loại vật tư, phương tiện các đối tượng sử dụng để sản xuất, sang chiết nước hoa giả. Ảnh nguồn bocongan.gov.vn

Sau khi nhập hương liệu từ Dinh, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang tiến hành trộn hóa chất này với cồn, nước cất và sử dụng các công cụ như xô, bình tam giác để tạo ra dung dịch nước hoa giả. Nhóm này đặt làm vỏ chai chiết 10ml, in ấn dán nhãn mác của các thương hiệu cao cấp. Đồng thời, câu kết với Ngô Hải Ninh (chuyên thiết kế, quảng cáo và vận hành các gian hàng trên sàn Shopee) để đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử bán ra thị trường. Chỉ từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, nhóm này đã thu về tổng lợi nhuận bất chính gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa chiết giả trên Shopee. Các sản phẩm nước hoa giả sau khi thành phẩm sẽ được bán cho nhiều đối tượng trên khắp cả nước qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội (trong đó Đào Văn Minh, Đào Văn Cảnh tại Thanh Hóa là 2 đầu mối thu mua, sau đó tổ chức livestream, chạy quảng cáo và tiếp tục bán lại cho người tiêu dùng).

Việc triệt xóa đồng bộ từ các tụ điểm sang chiết, các tổng kho, điểm phân phối công nghệ cao cho đến tận đơn vị nhập khẩu nguyên liệu đã thể hiện tinh thần kiên quyết, triệt để của lực lượng phá án, chặt đứt tận gốc nguồn cung và chuỗi cung ứng hàng giả ra thị trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.