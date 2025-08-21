Hà Nội

Bất động sản

Phú Thọ đưa 39 lô đất lên sàn, khởi điểm 3 triệu đồng/m2

Trong tháng 9, tỉnh Phú Thọ sẽ đưa 39 lô đất ở xã Tam Dương Bắc ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất có giá từ 3 triệu đồng/m2.

Hạo Nhiên

Ngày 21/8, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 02 tỉnh Phú Thọ xác nhận, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 39 lô đất ở là tài sản của UBND xã Tam Dương Bắc.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 84 - 125 m2, giá khởi điểm ba triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản số 02 tỉnh Phú Thọ từ 7h30 ngày 19/8 đến 17h ngày 8/9, tại trụ sở UBND xã Tam Dương Bắc trong giờ hành chính từ 7h30 ngày 3/9 đến 17h ngày 5/9.

dau-gia-dat-phu-tho-o-tam-duong-bac-va-tien-lu.jpg
Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm trong thời hạn trước 17h ngày 8/9.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu qua đường bưu chính) theo phương thức trả giá lên.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá diễn ra vào lúc 8h ngày 11/9, tại trụ sở UBND xã Tam Dương Bắc (Phú Thọ).

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
