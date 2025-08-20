Giao Hưng sắp đấu 17 lô đất, khởi điểm gần 19 triệu đồng/m2

Xã Giao Hưng (Ninh Bình) chuẩn bị tổ chức đấu giá 17 lô đất, khởi điểm thấp nhất gần 19 triệu đồng/m2.

Ngày 20/8, thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bắc cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất là tài sản của UBND xã Giao Hưng.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc xóm Thủy Thành (xã Giao Hưng) đều có diện tích là 112,2 m2, với giá khởi điểm từ 18,6-22,3 triệu đồng/m2, tương đương từ 2 tỷ đến hơn 2,5 tỷ đồng/lô.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 27/8 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bắc và UBND xã Giao Hưng.

Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào hồi 8h ngày 30/8, tại hội trường UBND xã Giao Hưng (Ninh Bình).