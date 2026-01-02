Hà Nội

7 tuyệt chiêu làm mới căn nhà với chi phí 0 đồng

Bất động sản

Làm mới nhà cửa không nhất thiết phải gắn liền với việc chi tiền, chỉ cần dọn dẹp gọn gàng, sắp xếp lại không gian, tận dụng ánh sáng tự nhiên...

Hoàng Minh (tổng hợp)
Dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc là cách đơn giản nhưng cũng hiệu quả nhất để làm mới nhà cửa. Việc loại bỏ những vật dụng không còn sử dụng sẽ giúp không gian trở nên gọn gàng, thông thoáng hơn. Ảnh: House Beautiful
Gia chủ có thể phân loại đồ đạc thành các nhóm: cần dùng, ít dùng và không dùng để sắp xếp hợp lý hoặc cất gọn. Ảnh: House Beautiful
Chỉ cần di chuyển lại vị trí sofa, bàn ăn, giường ngủ hay kệ sách, là có thể tạo ra một bố cục hoàn toàn mới cho ngôi nhà. Ảnh: Furniture And Choice
Ví dụ, xoay hướng sofa để đón ánh sáng tự nhiên hoặc đẩy bàn làm việc gần cửa sổ sẽ mang lại cảm hứng tích cực hơn. Ảnh: Glenveagh Homes
Việc thay đổi cách sắp xếp không chỉ giúp không gian mới mẻ mà còn tối ưu công năng sử dụng. Ảnh: Orange Tree
Ánh sáng tự nhiên là “món quà miễn phí” nhưng có tác dụng rất lớn trong việc làm đẹp nhà cửa. Hãy mở rộng cửa sổ, kéo gọn rèm hoặc lau sạch kính để ánh sáng dễ dàng tràn vào. Ảnh: iStock
Với những khu vực thiếu sáng, việc đặt gương ở vị trí phù hợp có thể giúp phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác căn phòng rộng rãi và sáng sủa hơn. Ảnh: Modern Garden Rooms
Thay vì mua đồ trang trí mới, có thể tận dụng những vật dụng cũ trong nhà để “biến hóa” không gian. Chẳng hạn, khăn trải bàn cũ có thể dùng làm khăn phủ kệ, chai lọ thủy tinh trở thành bình cắm hoa...Ảnh: House &amp; Home
Một chút khéo léo và sáng tạo sẽ giúp các món đồ quen thuộc mang diện mạo hoàn toàn khác. Ảnh: iStock
Mùi hương cũng góp phần quan trọng trong việc tạo cảm giác mới mẻ cho căn nhà. Có thể đặt vỏ cam, chanh hoặc lá thơm khô trong phòng để tạo hương tự nhiên. Ảnh: Internet
Nếu trong nhà có sẵn cây xanh, hãy thử thay đổi vị trí đặt cây để tạo điểm nhấn mới. Ảnh: Dân Việt
Thay vì chi tiền triệu cho những chậu cây nhập khẩu đắt đỏ, hãy cắt vài nhành lá nhiệt đới như trầu bà, lưỡi hổ hay chuối cảnh khi được cắm vào lọ thủy tinh, vừa đơn giản vừa tạo sức sống cho căn nhà. Ảnh: Caycanh
