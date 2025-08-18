Ninh Bình sắp đấu 148 lô đất, khởi điểm 10 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 148 lô đất tại khu đô thị thương mại (KĐTTM) Cồn - Văn Lý xã Hải Tiến ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 10 triệu đồng/m2.

Ngày 18/8, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá quyền sử dụng 148 lô tại khu đô thị thương mại (KĐTTM) Cồn - Văn Lý xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình.

Được biết, các thửa đất có diện tích 75 - 122 m2/lô, giá khởi điểm từ 10 - 14,8 triệu đồng/m2.

Ảnh minh hoạ.

Thời gian bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 18/8 đến 17h ngày 3/9 (giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường và trụ sở UBND xã Hải Tiến.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 7h30 ngày 18/8 đến 17h ngày 3/9 vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường.

Hình thức, phương thức đấu giá, trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Cuộc đấu giá được tổ chức vào 7h ngày 7/9 tại hội trường UBND xã Hải Tiến (Ninh Bình).